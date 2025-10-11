Kialakult a női vízilabda Magyar Kupa négyes döntőjének mezőnye

NŐI VÍZILABDA MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

III. Kerületi TVE–UVSE Helia-D 10–17 (1–2, 3–6, 4–4, 2–5)

G: Rajna 3, Ráski, Szabó J. 2-2, Gyöngyössy, Tóth Frida, Tóth Zs., ill. Hajdú K. 3, Baksa V., Faragó K., Hetzl, Keszthelyi S., Mácsai, Tiba 2-2, Ármai, Kiss P.

Továbbjutott: az UVSE, kettős győzelemmel (37–18-as összesítéssel)

FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 21–10 (6–1, 6–4, 5–2, 4–3)

G: Bonca, Hertzka 4-4, Máté Zs., Ortiz 3-3, Plevritu, Szilágyi D. 2-2, De Vries, Füle, Tóth L., ill. Mihály 3, Németh V. 2, Bocskay, Bódi, Cuk E., Pádár, Tátrai Sz.

Tj.: az FTC, k. gy. (37–16)

BVSC-Manna ABC–One Eger 11–12 (3–4, 5–2, 2–3, 1–3)

G: Lendvay 3, Dobi, Gorter, Pőcze 2-2, Dömsödi Dalma, Tóth Fruzsina, ill. Owen 5, Czigány 4, Kenéz 2, Parkes

Tj.: a BVSC (24–20)

Dunaújvárosi FVE–GYVSE-Uni Győr 18–6 (7–2, 3–1, 2–2, 6–1)

G: Mahieu 4, Borsi, Milicsevics 3-3, Garda 2, Horváth B., Jonkl, Kacimbiri, Mihók M., Sümegi, Szabó N., ill. Petik 2, Koltay, Lendvai, Svec, Szedlák

Tj.: a Dunaújváros, k. gy. (38–20)



