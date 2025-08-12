„Bízom benne, hogy igaza van” – Pethő Bence reagált Erős Gábor szavaira

„Bízom benne, hogy igaza van” – így reagált Pethő Bence Erős Gábor szavaira, miszerint a jövőben is rettegés alatt tarthatja az ellenfél kapuját.

A Békéscsaba ellen duplázó 26 éves támadó videónkban arról is beszél, miért volt déja vu érzése a mérkőzésen, illetve milyen visszajelzéseket kap a Vasas szurkolóitól, akiknek gyorsan a kedvencévé válhat, ha minden meccsen győztes gólt szerez.