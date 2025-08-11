Hiába a Borsos-tripla, a négy gólt szerző Vasas legyőzte a Békéscsabát

ÖSSZEFOGLALÓ

2021 októbere óta ötödik alkalommal mérkőzött meg egymással a másodosztályban a Vasas és a Békéscsaba. Az angyalföldiek akár kedvenc ellenfelüknek is nevezhették volna a viharsarkiakat, akiket a legutóbbi négy alkalommal rendre legalább két góllal győztek le. Az első fordulóban elszenvedett csúfos hazai vereség után Kecskeméten javítottak a fővárosiak, akik mindössze egy ponttal előzték meg a kezdés előtt a tabellán a két döntetlennel rajtoló vendégeket.

Hazai pályán győzelemnek örülhettek az angyalföldiek (Fotó: Árvai Károly)

Esélyeshez méltóan kezdte a találkozót a házigazda, az első negyedórában a nyáron Kazincbarcikáról igazolt támadó, Pethő Bence volt a főszereplő. A csatár tíz percen belül kétszer is veszélyeztette a csabai kaput, majd a 15. percben remekül készített le Urblík Józsefnek, aki 21 méterről nagy gólt ragasztott a kapu jobb oldalába. Öt perccel később már kettővel vezettek a hazaiak, Doktorics Áron kiváló centerezése után Barkóczi Barnabás 11 méterről belsőzött a kapu bal oldalába. A második gól mintha túlzottan is kényelmessé tette volna a hazaiakat. A 26. percben csak Zsolnai Richárdon múlott, hogy egy kontrát nem a kapuig vezettek a vendégek, a 35. percben viszont már semmi sem akadályozta meg a szépítő gólt. Ésik Ákos passza után Borsos Filip remekül fordult kapura két hazai védő között, majd hét méterről a bal alsó sarokba lőtt. A 41. percben Radó András hagyott ki nagy helyzetet, és ez gyorsan megbosszulta magát. A szünet előtt Doktorics nagy hibája után Harsányi István centerezett Borsoshoz, aki öt méterről egalizált.

Borsos Filip triplája sem volt elég a Békéscsaba pontszerzéséhez (Fotó: Árvai Károly)

A második félidő első tíz perce kiegyenlített játékot hozott, majd a Vasas vette át a játék irányítását. Ismét Pethő volt a főszereplő, a 61. percben lövését Póser Dániel bravúrral tolta szögletre, majd Radó jobbról elvégzett sarokrúgásából ő fejelt hét méterről a kapufa segítségével a kapuba. A gól után a vendégek percei következtek, előbb Borsos az ötös jobb sarkától még nem találta el a kaput, a 74. percben viszont Harsányi beíveléséből hét méterről már megszerezte önmaga és csapata harmadik találatát. Itt azonban még nem volt vége az angyalföldi gólesőnek: a 79. percben Urblík ívelése után Pethő elszakadt védőjétől, és négy méterről Póser lába között a kapu közepébe fejelt. A mérkőzést a vendégek emberhátrányban fejezték be, mivel a 88. percben Albert István a második sárga lapját is megkapta. 4–3



