Hiába a Borsos-tripla, a négy gólt szerző Vasas legyőzte a Békéscsabát

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VASAS FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1781 néző. Vezette: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth B., Doktorics – Hidi M. S. – Radó (Horváth R., 68.), Hős, Urblík J. (Rab B., 90+3.), Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.) – Pethő (Németh B., 86.). Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián (Nagy G., 68.), Márkus A. (Szabó B., 68.) – Harsányi I. (Sármány, 77.), Zsolnai R., Ésik (Balla, 68.) – Borsos F. (Kóródi, 87.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczi B. (20.), Pethő (61., 79.), ill. Borsos F. (33., 45., 74.)
Kiállítva: Albert I. (88.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Rengeteg lehetőséget dolgoztunk ki, az ellenfél kapusa pedig szinte mindent kivédett. Nem szabad három gólt kapni hazai pályán, és nem engedhetünk meg magunknak ilyen egyéni hibákat, amelyekkel visszaengedtük az ellenfelet a meccsbe.
Csató Sándor: – Kicsit bosszantó, hogy annak ellenére, hogy három gólt rúgtunk, nem tudtunk pontot szerezni. Szerettem volna, ha bátrabban futballozunk. Az első félidő elején ez még nem sikerült, később azonban ez történt, aminek ez az eredménye. Bár szerettünk volna jobb eredményt elérni, Pethő fejeseivel nem tudtunk mit kezdeni.
ÖSSZEFOGLALÓ
2021 októbere óta ötödik alkalommal mérkőzött meg egymással a másodosztályban a Vasas és a Békéscsaba. Az angyalföldiek akár kedvenc ellenfelüknek is nevezhették volna a viharsarkiakat, akiket a legutóbbi négy alkalommal rendre legalább két góllal győztek le. Az első fordulóban elszenvedett csúfos hazai vereség után Kecskeméten javítottak a fővárosiak, akik mindössze egy ponttal előzték meg a kezdés előtt a tabellán a két döntetlennel rajtoló vendégeket.
Esélyeshez méltóan kezdte a találkozót a házigazda, az első negyedórában a nyáron Kazincbarcikáról igazolt támadó, Pethő Bence volt a főszereplő. A csatár tíz percen belül kétszer is veszélyeztette a csabai kaput, majd a 15. percben remekül készített le Urblík Józsefnek, aki 21 méterről nagy gólt ragasztott a kapu jobb oldalába. Öt perccel később már kettővel vezettek a hazaiak, Doktorics Áron kiváló centerezése után Barkóczi Barnabás 11 méterről belsőzött a kapu bal oldalába. A második gól mintha túlzottan is kényelmessé tette volna a hazaiakat. A 26. percben csak Zsolnai Richárdon múlott, hogy egy kontrát nem a kapuig vezettek a vendégek, a 35. percben viszont már semmi sem akadályozta meg a szépítő gólt. Ésik Ákos passza után Borsos Filip remekül fordult kapura két hazai védő között, majd hét méterről a bal alsó sarokba lőtt. A 41. percben Radó András hagyott ki nagy helyzetet, és ez gyorsan megbosszulta magát. A szünet előtt Doktorics nagy hibája után Harsányi István centerezett Borsoshoz, aki öt méterről egalizált.
A második félidő első tíz perce kiegyenlített játékot hozott, majd a Vasas vette át a játék irányítását. Ismét Pethő volt a főszereplő, a 61. percben lövését Póser Dániel bravúrral tolta szögletre, majd Radó jobbról elvégzett sarokrúgásából ő fejelt hét méterről a kapufa segítségével a kapuba. A gól után a vendégek percei következtek, előbb Borsos az ötös jobb sarkától még nem találta el a kaput, a 74. percben viszont Harsányi beíveléséből hét méterről már megszerezte önmaga és csapata harmadik találatát. Itt azonban még nem volt vége az angyalföldi gólesőnek: a 79. percben Urblík ívelése után Pethő elszakadt védőjétől, és négy méterről Póser lába között a kapu közepébe fejelt. A mérkőzést a vendégek emberhátrányban fejezték be, mivel a 88. percben Albert István a második sárga lapját is megkapta. 4–3
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|2. Csákvár
|3
|2
|1
|–
|6–1
|+5
|7
|3. Mezőkövesd
|3
|2
|1
|–
|5–1
|+4
|7
|4. Vasas FC
|3
|2
|–
|1
|7–8
|–1
|6
|5. Tiszakécske
|3
|1
|2
|–
|5–3
|+2
|5
|6. Szeged-Csanád GA
|3
|1
|2
|–
|4–3
|+1
|5
|7. Karcagi SC
|3
|1
|1
|1
|5–6
|–1
|4
|8. FC Ajka
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|9. BVSC-Zugló
|3
|1
|–
|2
|4–3
|+1
|3
|10. Kecskeméti TE
|3
|1
|–
|2
|2–3
|–1
|3
|11. Soroksár SC
|3
|–
|2
|1
|5–6
|–1
|2
|Békéscsaba
|3
|–
|2
|1
|5–6
|–1
|2
|13. Szentlőrinc
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|14. Videoton FC Fehérvár
|3
|–
|2
|1
|1–4
|–3
|2
|15. Kozármisleny
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|Budafoki MTE
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
