Zalaegerszegen rendeztek gálát a dánok, a hollandok Máltán nyertek könnyedén

C-CSOPORT

Skócia–Görögország 3–1

Az első félidőben nem született gól Glasgow-ban, a második játékrész közepe viszont gólváltást hozott. Ez a lecsorgók meccse volt, mert Kosztasz Cimikasz ebből szerzett vezetést a görögöknek, két perc múlva Ryan Christie pedig szintén ilyen szituációt követően egyenlített. Lewis Ferguson folytatta a sormintát, az elé pattanó labdát közelről vágta be a 80. percben. A vendégek mindent egy lapra feltéve támadtak, egyenlíteniük viszont nem sikerült, sőt, kaptak még egy gólt kapusuk óriási hibája miatt. Kosztasz Colakisz nem hagyta, hogy kimenjen szögletre a labda, de így benn tartotta Lyndon Dykesnak, akinek mindössze az üres kapuba kellett lőnie. A dánok elleni hazai 0–3 után ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe kerültek a görögök.

Fehéroroszország–Dánia 0–6

A ZTE Arénában az első félidőben eldöntött minden kérdést a dán válogatott. Az első gólt Andreas Christensen passzából a labdába szinte belebotló Victor Froholdt szerezte, majd Rasmus Höjlund duplázott, előbb közelről vágta be a labdát a kapuba Froholdt középre adásából, később pedig Patrick Dorgu kapufája után a kipattanóra érkezett, a kapuba pofozva a labdát. A félidő hajrájában még Dorgu is eredményes volt, Höjlund szolgálta ki, neki már csak az üres kapuba kellett passzolnia. A végeredményt Anders Dreyer állította be a duplájával, a 66. percben és a 78. percben is nagyjából 11 méterről lőtt a kapu bal, majd jobb oldalába.

G-CSOPORT

Finnország–Litvánia 2–1

Jobban kezdte a mérkőzést Finnország, Leo Waltának volt is egy jó, léc alá tartó lövése, amit Tomas Svedkauskas védett, majd a 25. percben megszerezte a vezetést Litvánia. Artur Dolznikov adott be balról, a labda megpattant, épp Pijus Sirvys elé, aki 14 méterről a bal alsóba lőtt; a nagy erővel érkező labdát Viljami Sinisalo csak beljebb segíteni tudta. Meg is zavarodtak a hazaiak, csak a szünet előtt találtak újra önmagukra, ekkor ismét Waltának volt helyzete, de a jobb alsó elől kiütötte a labdát Svedkauskas.

A fordulást követően tíz perc alatt fordítottak a hazaiak. Előbb Benjamin Källman lőtt közelről a kapuba, miután több emberen is megpattant a labda – a VAR hosszasan vizsgálta az esetet, de nem volt les, mert a szélen az egyik védő beragadt (kép itt!) –, majd Adam Markhiyev tekert 15 méterről a bal felsőbe. Ismét visszavettek a finnek, ráültek az eredményre, és könnyen ráfázhattak volna, csakhogy a 75. percben Vykintas Slivka óriási helyzetben középre lőtt, és Sinisalo így védett. Az idegenbeli 2–2 után a finn válogatott ezúttal nyert, és immár 10 pontja van.

Málta–Hollandia 0–4

Virgil van Dijk borzasztó hazaadása után majdnem előnybe kerültek a hazaiak a 3. percben, viszont Joseph Mbong ziccerben a kapu mellé lőtt. Aztán a másik oldalon Wout Weghorst hiába lőtt a kapuba, előtte már a játékvezető a sípjába fújt, s tizenegyest ítélt a vendégeknek Ryan Gravenberch buktatása miatt, ezt Cody Gakpo értékesítette, akinek a későbbiek során volt egy kapufája is. A szünet után Weghorst harcolt ki büntetőt, és Gakpo ismét a kapuba vágta a labdát. A Liverpool duplázó támadója aztán egy gólpasszt is kiosztott a labdaszerzése után Tijjani Reijndersnek. Az oranje nem törekedett igazán a gólszerzése a továbbiakban, de azért még a lefújás előtti pillanatokban Memphis Depay fejjel eredményes volt, így a vendégek négygólos sikert arattak.

C-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Dánia 3 2 1 – 9–0 +9 7 2. Skócia 3 2 1 – 5–1 +4 7 3. Görögország 3 1 – 2 6–7 –1 3 4. Fehéroroszország 3 – – 3 1–13 –12 0

