Kecskeméten visszatért a győzelembe vetett hit

2025.10.07. 06:56
Szabó Alex is jó formában futballozik a KTE-ben, a hétvégén nagy gólt lőtt a Szentlőrincnek (Fotó: Árvai Károly)
Egyre feljebb kapaszkodik a labdarúgó NB II tabelláján a Kecskeméti TE, amelynek Szabó Alex bombagóljára is szüksége volt a Szentlőrinc elleni fordításhoz.

Őrületes meccset hozott vasárnap a Kecskeméti TE szentlőrinci vendégjátéka: egyórányi futballt követően a hazai együttes még két góllal, 3–1-re vezetett, aztán Tímár Krisztián vezetőedző hármat cserélt, és Pálinkás Gergő góljával szinte azonnal sikerült szépíteni. A 73. percben Lazar Milovanovics kiállítása nyomán emberelőnybe került a kecskeméti csapat, ám fogyott az idő, és még hét perccel a rendes játékidő letelte előtt is a házigazdánál volt az előny. Ekkor azonban Szabó Alex jó 25 méterről bődületesen nagy gólt szerzett, és miután nem sokkal később Bolyki Andor is betalált, a KTE szerezte meg a győzelmet (4–3).

„Nagy fegyvertény, hogy egy-háromról sikerült fordítani egy ilyen jó csapat otthonában – mondta lapunk érdeklődésére a találkozó másnapján Szabó Alex, a Kecskeméti TE 27 éves védője. – Szentlőrincen sohasem könnyű futballozni, ezúttal sem volt az. Ellenfelünk az első félidőben sokkal jobban reagált a párharcokra, hamar megszerezte a vezetést, és bár a negyvennegyedik percben egyenlítettünk, hátrányban mentünk szünetre. Az öltözőben arról beszéltünk, nincs tragédia, vigyázzunk, ne kapjunk újabb gólt, erre alig kezdődött el a második játékrész, máris három-egy volt oda. A pályán próbáltam éreztetni, nincs veszve semmi, szépítettünk, majd jött a piros lap, ami tagadhatatlanul megkönnyítette a helyzetünket. Egész biztosan pályafutásom egyik legemlékezetesebb gólját szereztem, és bár az edzések végén szoktam távolról is kapura lőni, ennyire jól még ott is nagyon ritkán találom el a labdát. Nem sokkal később már nálunk volt az előny, amelyet a lefújásig meg is tartottunk, és mivel a fordulóban több párharc is döntetlenre végződött, közelebb kerültünk az élmezőnyhöz.”

Labdarúgó NB II
2025.10.05. 14:53

Emberhátrányban összeomlott a Szentlőrinc a Kecskeméttel szemben

Óriásit fordított az utolsó tíz percben a Kecskemét tíz ember ellen.

Való igaz, a 4. helyre fellépő KTE-t már csak három pont választja el a feljutó helyektől. Pedig a klub az első öt fordulóban háromszor is vereséget szenvedett, Gera Zoltán irányításával csak a pontok 40 százalékát szerezte meg, de amióta Tímár Krisztián a vezetőedző, egészen más arcát mutatja a csapat. A megszerzett tíz pont 83 százalékos mutató, és ha a lendület a folytatásban is megmarad, a KTE-vel számolni kell a feljutásért zajló harcban. 

„Miután edzőt váltott a klub, fontos volt az első siker, márpedig Tímár Krisztián irányításával rögtön búcsúztattuk az Újpestet a Magyar Kupában. A továbbjutás nagy lökést adott, edzőnk elhitette velünk, jók vagyunk, bárkit legyőzhetünk az NB II-ben. Visszajött a győzelembe vetett hit, csak saját magunkkal foglalkozunk, tényleg mindig a következő feladatra fókuszálunk. A nyáron tehetséges fiatalok érkeztek, a rutin addig is megvolt, és sokat jelent, hogy Banó-Szabó Bence is egészséges, tud segíteni. Edzésről edzésre meg kell feszülni, mindig van mit javítani, hogy mást ne mondjak, túl sok gólt kapunk. Szeretnénk tovább fejlődni, hogy mi is ott lehessünk a mezőny elején.”

Labdarúgó NB II
2025.10.05. 19:05

Otthon vesztett pontokat a Honvéd és a Vasas, vége a BVSC rossz sorozatának – ez történt az NB II-ben

Kétgólos hátrányból fordított a KTE; a Vidi ikszelt a Mezőkövesddel; Ajkán nyert az újonc Karcag.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
Október 5., vasárnap
Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny 2–2
BVSC-Zugló–Soroksár SC 2–1
Szentlőrinc–Kecskeméti TE 3–4
Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC 1–1
Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0
Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre 1–1
FC Ajka–Karcagi SC 0–1
Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC 1–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd961219–  8+1119
  2. Vasas FC961218–12+619
  3. Mezőkövesd952216–10+617
  4. Kecskeméti TE951315–12+316
  5. Csákvár944113–  7+616
  6. Szeged-Csanád GA943211–  8+315
  7. Karcagi SC943211–12–115
  8. FC Ajka9315  6–11–510
  9. Videoton FCF924311–10+110
10. Szentlőrinc923411–12–19
11. Békéscsaba923411–14–39
12. Soroksár SC923413–17–49
13. Budafoki MTE9234  7–12–59
14. Tiszakécske9234  9–16–79
15. BVSC-Zugló9216  8–10–27
16. Kozármisleny9144  6–14–87

 

 

