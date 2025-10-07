Kecskeméten visszatért a győzelembe vetett hit

Őrületes meccset hozott vasárnap a Kecskeméti TE szentlőrinci vendégjátéka: egyórányi futballt követően a hazai együttes még két góllal, 3–1-re vezetett, aztán Tímár Krisztián vezetőedző hármat cserélt, és Pálinkás Gergő góljával szinte azonnal sikerült szépíteni. A 73. percben Lazar Milovanovics kiállítása nyomán emberelőnybe került a kecskeméti csapat, ám fogyott az idő, és még hét perccel a rendes játékidő letelte előtt is a házigazdánál volt az előny. Ekkor azonban Szabó Alex jó 25 méterről bődületesen nagy gólt szerzett, és miután nem sokkal később Bolyki Andor is betalált, a KTE szerezte meg a győzelmet (4–3).

„Nagy fegyvertény, hogy egy-háromról sikerült fordítani egy ilyen jó csapat otthonában – mondta lapunk érdeklődésére a találkozó másnapján Szabó Alex, a Kecskeméti TE 27 éves védője. – Szentlőrincen sohasem könnyű futballozni, ezúttal sem volt az. Ellenfelünk az első félidőben sokkal jobban reagált a párharcokra, hamar megszerezte a vezetést, és bár a negyvennegyedik percben egyenlítettünk, hátrányban mentünk szünetre. Az öltözőben arról beszéltünk, nincs tragédia, vigyázzunk, ne kapjunk újabb gólt, erre alig kezdődött el a második játékrész, máris három-egy volt oda. A pályán próbáltam éreztetni, nincs veszve semmi, szépítettünk, majd jött a piros lap, ami tagadhatatlanul megkönnyítette a helyzetünket. Egész biztosan pályafutásom egyik legemlékezetesebb gólját szereztem, és bár az edzések végén szoktam távolról is kapura lőni, ennyire jól még ott is nagyon ritkán találom el a labdát. Nem sokkal később már nálunk volt az előny, amelyet a lefújásig meg is tartottunk, és mivel a fordulóban több párharc is döntetlenre végződött, közelebb kerültünk az élmezőnyhöz.”