Pénteki sportműsor: folytatódnak a labdarúgó-vb-selejtezők

OKTÓBER 10., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
12.00: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Muraszombat (Tv: M4 Sport)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Németország–Luxemburg, Sinsheim (Tv: Spíler2)
20.45: Észak-Írország–Szlovákia, Belfast
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Svájc, Solna
20.45: Koszovó–Szlovénia, Pristina
D-CSOPORT
20.45: Izland–Ukrajna, Reykjavík (Tv: Match4)
20.45: Franciaország–Azerbajdzsán, Párizs (Tv: Spíler1)
J-CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Liechtenstein, Asztana
20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent (Tv: Arena4)
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
9. FORDULÓ
B-CSOPORT
15.00: Dél-Szudán–Szenegál
15.00: Togo–Kongói DK
15.00: Szudán–Mauritánia
C-CSOPORT
18.00: Lesotho–Nigéria
18.00: Zimbabwe–Dél-Afrika
18.00: Ruanda–Benin
F-CSOPORT
15.00: Seychelle-szigetek–Elefántcsontpart
15.00: Gambia–Gabon
H-CSOPORT
18.00: Sao Tomé és Príncipe–Tunézia
CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK
3. KÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Szombat, 3.00: Salvador–Panama
Szombat, 3.00: Suriname–Guatemala
B-CSOPORT
Szombat, 1.00: Curacao–Jamaica
Szombat, 0.00: Bermuda–Trinidad és Tobago
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
13.00: Dél-Korea–Brazília
FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Nyírbátor
19.50: Aramis SE–DEAC
20.15: Újpest–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő
2.00: Seattle Mariners–Detroit Tigers (Tv: Sport2)
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Magyarország–Ausztrália
17.30: Magyarország–Németország
DARTS
20.00: World Grand Prix, negyeddöntő (Tv: Sport1)
EVEZÉS
8.30: Tengeri és beach sprint Európa-bajnokság, Manavgat
GOLF
5.00: PGA Tour, Japanese Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSASÁGI MOTOR
Superbike-vb, Estoril
11.30: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
14.45: SSP, superpole (Tv: Match4)
15.45: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Match4)
16.45: SSP 300, superpole (Tv: Match4)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
KERÉKPÁR
22.00: mountain bike, világkupa, nők, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
22.50: mountain bike, világkupa, férfiak, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–NEKA
18.00: ETO University HT–PLER-Budapest
18.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
19.45: Fenerbahce (török)–Crvena zvezda (szerb)
20.15: Olympiakosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.30: Barcelona (spanyol)–Valencia (spanyol)
20.30: Bayern München (német)–Zalgiris Kaunas (litván)
WNBA
Rájátszás, döntő, 4. mérkőzés
Szombat, 2.00: Phoenix Suns–Las Vegas Aces
KÜZDŐSPORTOK
14.30: ONE, Friday Fights, 128, Bangkok (Tv: Sport1)
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
Világkupa-sorozat, 4. állomás, Golfo Aranci, 10 km
9.00: férfiak (Tv: M4 Sport)
12.00: nők (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: KHG KNRC–UTE
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World tour-sorozat, 1. állomás, Montreal
15.30: selejtezők
SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 6. forduló, Batumi
Nyílt torna: Magyarország–Görögország
Női torna: Magyarország–Észtország
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet, 1. nap
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Férfiak
110 kg
10.00: D-csoport
12.00: C-csoport
14.30: B-csoport
19.30: A-csoport
+110 kg
17.00: B-csoport
SZNÚKER
8.00: Hszien Grand Prix, 4. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-torna, Vuhan
Páros, negyeddöntő
12.30 körül: Stollár Fanny, Laura Siegemund (magyar, német)–Iva Jovic, Giuliana Olmos (amerikai, mexikói)
ATP-torna, Sanghaj
9.00: 3. negyeddöntő (Tv: Arena4)
12.30: 4. negyeddöntő (Tv: Arena4)
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 1. állomás, Carmel
16.00: selejtezők (Tv: M4 Sport)
24.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes
19.30: OSC–Kaposvári VK
MAGYAR KUPA, NŐK
Negyeddöntő, 1. mérkőzések
16.00: GYVSE-Uni Győr–Dunaújvárosi FVE
17.00: One Eger–BVSC-Manna ABC
19.00: UVSE-Helia D–III. Kerületi TVE
19.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Október második szombatja a Transzplantáció Európa- és világnapja. Vendégünk Gyurkó Alexandra és Mezei Gergő
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénes a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 61 éve ezen a napon kezdődött a tokiói olimpia
12.00: Bajnokok. Kindl Gábor, többszörös magyar bajnok triatlonistával, a szövetség elnökével beszélget Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Szilvia
15.00: Beszámoló, interjúk a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatójáról; férfi kézilabda BL-értékelések
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Patai Gergely
17.00: Interjúk a Sportinno konferenciáról
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés az Ukrajna–Magyarország U21-es labdarúgó Eb-selejtezőről. Kommentátor: Olasz Gergő és Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
20.00: Az örmények elleni világbajnoki selejtezőre készül a magyar labdarúgó-válogatott: bemutatjuk az örmény válogatottat, valamint korábbi magyar válogatott futballisták mondják el véleményüket az esélyekről
21.30: A hétközi magyar érdekeltségű férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzések összegzése
21.30: Szombaton rendezik a magyar női kézilabdázás legnagyobb rangadóját: Győr–Ferencváros mérkőzés felvezetése
22.00: Leinweber Olivér kiválóban mutatkozott be az olasz Savona vízilabdacsapatában
22.30: Sportvilág Jó Andrással