Gera Zoltán távozik Kecskemétről – hivatalos

Saját információinkra hivatkozva számoltunk be róla kedden délelőtt, hogy a másodosztályba az NB I-ből utolsó helyen kieső KTE vezetősége értekezletet tart, amelyen a csapat 2025–2026-os idénybeli szereplését értékelik.

A KTE a nyári változások után az NB II első öt fordulóját követően a tabella 9. helyén áll két győzelemmel és három vereséggel, a BVSC-t idegenben 1–0-ra, a másik kiesőt, a Videoton FC Fehérvárt pedig 3–1-re győzte le, viszont Szegeden (1–0), otthon a Vasastól (1–2) és legutóbb Budafokon (2–0) is vereséget szenvedett.

A Kecskemét most Facebook-oldalán közölte, hogy a klub Gera Zoltán vezetőedzővel és segítőjével, Csizmadia Csabával is közös megegyezéssel szerződést bontott, így a két szakember távozik a Bács-Kiskun vármegyei csapattól. A klub közölte azt is, hogy Gera utódját a héten mutatja be.

A játékosként 97-szeres magyar válogatott Gera 2018-as visszavonulása után az FTC-nél kezdett edzősködni, majd a magyar válogatottnál másodedzőként dolgozott, ezt követően az U21-esek szövetségi edzője volt 2019 és 2024 között. Gera a korosztályos válogatottól a Vasas miatt távozott, de az angyalföldieket alig fél évig irányította, mielőtt menesztették. A szakember nem maradt sokáig munka nélkül, másfél hónappal később, 2024 októberében nevezték ki a KTE élére, ahol 30 mérkőzésen irányított mostani menesztéséig.