Kiértékelik a Gera-csapat szereplését, akár edzőváltás is lehet Kecskeméten – NS-infó



A Nemzeti Sport értesülései szerint a Kecskeméti TE vezetősége kedden értékeli ki az NB II-ben öt forduló alatt hat pontot gyűjtő csapat szereplését, amely a hétvégén a Budafok ellen idénybeli harmadik vereségét szenvedte el.

Gera Zoltánnak tavaly augusztusban kellett távoznia a Vasastól, majd októbertől lett a KTE vezetőedzője, amellyel kiesett az NB I-ből, de a vezetőség továbbra is bízott a szakemberben. A kecskemétiek azonban nem elégedettek az új idényben eddig megszerzett hat ponttal, úgy tudjuk, ezért edzőt válthat a klub, ha a váltás mellett döntenek, azt akár már kedden bejelenthetik.

Úgy tudjuk, ha az vezetőség a váltás mellett dönt, a legutóbb Fehérváron dolgozó Tímár Krisztián lehet az első számú esélyes a kecskeméti vezetőedzői posztra.

Kerestük az ügyben a KTE-t, de megkeresésünkre még nem kaptunk választ, ha a klub reagál, cikkünket frissítjük.

EMLÉKEZTETŐ

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0)

Budapest, BMTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Vad Anita, Halmai Kristóf)

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. – Varga Gy. Balázs (Nándori, 90+1.), Posztobányi (Németh M., 83.), Stumpf (Herczeg B., 82.) – Kovács D. (Hajdú R., 66.), Vasvári (Bukta, 90+1.). Vezetőedző: Mészöly Géza

KTE: Varga Bence – Szabó A. (Bolyki, 76.), Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki M., 70.), Banó-Szabó (Vattay, 63.), Kovács B., Győrfi M. (Bolgár, a szünetben) – Pálinkás, Merényi (Czékus, a szünetben). Vezetőedző: Gera Zoltán

Gólszerző: Szabó A. (33. – öngól), Vasvári (74.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Nagyon szervezett és taktikailag fegyelmezett volt a csapat, mindenki akarta a győzelmet. Külön öröm számomra a három pont mellett az, hogy megőriztük kapunkat a góltól. Kifejezetten erős Kecskemétet győztünk le, bízom benne, hogy ez nagy lökést ad a csapatnak a jövőre nézve.

Gera Zoltán: – Rövid leszek, az ellenfél jobban játszott! Sajnos mi önmagunk árnyéka voltunk, nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártunk volna magunktól. A Budafok megérdemelte a győzelmet!

