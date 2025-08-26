Kiértékelik a Gera-csapat szereplését, akár edzőváltás is lehet Kecskeméten – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Kecskeméti TE vezetősége kedden értékeli ki az NB II-ben öt forduló alatt hat pontot gyűjtő csapat szereplését, amely a hétvégén a Budafok ellen idénybeli harmadik vereségét szenvedte el.
Gera Zoltánnak tavaly augusztusban kellett távoznia a Vasastól, majd októbertől lett a KTE vezetőedzője, amellyel kiesett az NB I-ből, de a vezetőség továbbra is bízott a szakemberben. A kecskemétiek azonban nem elégedettek az új idényben eddig megszerzett hat ponttal, úgy tudjuk, ezért edzőt válthat a klub, ha a váltás mellett döntenek, azt akár már kedden bejelenthetik.
Úgy tudjuk, ha az vezetőség a váltás mellett dönt, a legutóbb Fehérváron dolgozó Tímár Krisztián lehet az első számú esélyes a kecskeméti vezetőedzői posztra.
Kerestük az ügyben a KTE-t, de megkeresésünkre még nem kaptunk választ, ha a klub reagál, cikkünket frissítjük.
EMLÉKEZTETŐ
LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0)
Budapest, BMTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Vad Anita, Halmai Kristóf)
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. – Varga Gy. Balázs (Nándori, 90+1.), Posztobányi (Németh M., 83.), Stumpf (Herczeg B., 82.) – Kovács D. (Hajdú R., 66.), Vasvári (Bukta, 90+1.). Vezetőedző: Mészöly Géza
KTE: Varga Bence – Szabó A. (Bolyki, 76.), Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki M., 70.), Banó-Szabó (Vattay, 63.), Kovács B., Győrfi M. (Bolgár, a szünetben) – Pálinkás, Merényi (Czékus, a szünetben). Vezetőedző: Gera Zoltán
Gólszerző: Szabó A. (33. – öngól), Vasvári (74.)
MESTERMÉRLEG
Mészöly Géza: – Nagyon szervezett és taktikailag fegyelmezett volt a csapat, mindenki akarta a győzelmet. Külön öröm számomra a három pont mellett az, hogy megőriztük kapunkat a góltól. Kifejezetten erős Kecskemétet győztünk le, bízom benne, hogy ez nagy lökést ad a csapatnak a jövőre nézve.
Gera Zoltán: – Rövid leszek, az ellenfél jobban játszott! Sajnos mi önmagunk árnyéka voltunk, nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártunk volna magunktól. A Budafok megérdemelte a győzelmet!
|AZ NB II ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|5
|4
|–
|1
|11–3
|+8
|12
|2. Szeged-Csanád GA
|5
|3
|2
|–
|9–4
|+5
|11
|3. Mezőkövesd
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|4. Csákvár
|5
|3
|1
|1
|9–4
|+5
|10
|5. Vasas FC
|5
|3
|–
|2
|8–9
|–1
|9
|6. Szentlőrinc
|5
|2
|2
|1
|7–4
|+3
|8
|7. Karcagi SC
|5
|2
|2
|1
|7–7
|0
|8
|8. FC Ajka
|5
|2
|1
|2
|3–6
|–3
|7
|9. Kecskeméti TE
|5
|2
|–
|3
|5–6
|–1
|6
|10. Békéscsaba
|5
|1
|2
|2
|7–9
|–2
|5
|11. Tiszakécske
|5
|1
|2
|2
|6–8
|–2
|5
|12. Videoton FC Fehérvár
|5
|1
|2
|2
|4–7
|–3
|5
|13. BVSC-Zugló
|5
|1
|1
|3
|6–6
|0
|4
|14. Budafoki MTE
|5
|1
|1
|3
|3–7
|–4
|4
|15. Soroksár SC
|5
|–
|3
|2
|7–12
|–5
|3
|16. Kozármisleny
|5
|–
|2
|3
|2–7
|–5
|2