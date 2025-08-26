Kiértékelik a Gera-csapat szereplését, akár edzőváltás is lehet Kecskeméten – NS-infó

Nemzeti Sportrádió

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.08.26. 11:40
Kérdéses, hogy folytathatja-e a munkát Kecskeméten Gera Zoltán (jobbra) és stábja (Fotó: Török Attila)
A Nemzeti Sport értesülései szerint könnyen lehet, hogy edzőt vált az NB II-ben a múlt héten a harmadik vereségét is elszenvedő, hat ponttal a 9. helyen álló Kecskeméti TE, amelynél ma értékeli ki a vezetőség a csapat eddigi szereplését ebben az idényben.

 


A Nemzeti Sport értesülései szerint a Kecskeméti TE vezetősége kedden értékeli ki az NB II-ben öt forduló alatt hat pontot gyűjtő csapat szereplését, amely a hétvégén a Budafok ellen idénybeli harmadik vereségét szenvedte el.

Gera Zoltánnak tavaly augusztusban kellett távoznia a Vasastól, majd októbertől lett a KTE vezetőedzője, amellyel kiesett az NB I-ből, de a vezetőség továbbra is bízott a szakemberben. A kecskemétiek azonban nem elégedettek az új idényben eddig megszerzett hat ponttal, úgy tudjuk, ezért edzőt válthat a klub, ha a váltás mellett döntenek, azt akár már kedden bejelenthetik.

Úgy tudjuk, ha az vezetőség a váltás mellett dönt, a legutóbb Fehérváron dolgozó Tímár Krisztián lehet az első számú esélyes a kecskeméti vezetőedzői posztra. 

Kerestük az ügyben a KTE-t, de megkeresésünkre még nem kaptunk választ, ha a klub reagál, cikkünket frissítjük.

EMLÉKEZTETŐ
LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0) 
Budapest, BMTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Vad Anita, Halmai Kristóf)
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. – Varga Gy. Balázs (Nándori, 90+1.), Posztobányi (Németh M., 83.), Stumpf (Herczeg B., 82.) – Kovács D. (Hajdú R., 66.), Vasvári (Bukta, 90+1.). Vezetőedző: Mészöly Géza
KTE: Varga Bence – Szabó A. (Bolyki, 76.), Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki M., 70.), Banó-Szabó (Vattay, 63.), Kovács B., Győrfi M. (Bolgár, a szünetben) – Pálinkás, Merényi (Czékus, a szünetben). Vezetőedző: Gera Zoltán
Gólszerző: Szabó A. (33. – öngól), Vasvári (74.)
MESTERMÉRLEG
Mészöly Géza: – Nagyon szervezett és taktikailag fegyelmezett volt a csapat, mindenki akarta a győzelmet. Külön öröm számomra a három pont mellett az, hogy megőriztük kapunkat a góltól. Kifejezetten erős Kecskemétet győztünk le, bízom benne, hogy ez nagy lökést ad a csapatnak a jövőre nézve. 
Gera Zoltán: – Rövid leszek, az ellenfél jobban játszott! Sajnos mi önmagunk árnyéka voltunk, nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártunk volna magunktól. A Budafok megérdemelte a győzelmet!
 

Labdarúgó NB II
2025.08.24. 19:24

A Kecskemét ellen szerezte meg első bajnoki győzelmét a Budafok

A végig enerváltan játszó KTE gyakorlatilag helyzetig sem jutott a találkozón, a BMTE megérdemelt sikert aratott.

 

 

AZ NB II ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd54111–3+812
  2. Szeged-Csanád GA5329–4+511
  3. Mezőkövesd531110–5+510
  4. Csákvár53119–4+510
  5. Vasas FC5328–9–19
  6. Szentlőrinc52217–4+38
  7. Karcagi SC52217–708
  8. FC Ajka52123–6–37
  9. Kecskeméti TE5235–6–16
10. Békéscsaba51227–9–25
11. Tiszakécske51226–8–25
12. Videoton FC Fehérvár51224–7–35
13. BVSC-Zugló51136–604
14. Budafoki MTE51133–7–44
15. Soroksár SC5327–12–53
16. Kozármisleny5232–7–52

 

 

