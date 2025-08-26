KTE: az új edzővel új játékosok is érkezhetnek – Paksról és Nyíregyházáról

Bár az új vezetőedző személyét még nem jelentették be, információink szerint Tímár Krisztián veheti át az NB II-es Kecskemét irányítását Gera Zoltántól, akivel hétfőn szakított a klub. Az új vezetőedzővel együtt pedig a napokban új játékosokról is hírt adhatnak a KTE-nél.

Információink szerint a KTE egyeztetéseket folytat a Paksi FC-vel a 22 éves belső védő, Debreceni Ákos kölcsönvételéről, aki az előző idényben szintén kölcsönben Kazincbarcikán szerepelt az NB II-ben, de a barcikaiaktól azóta visszatért Paksra, s az NB I-ben eddig egy meccsen állt be csereként ebben az idényben.

Ugyancsak kölcsönvenné a KTE a Nyíregyháza támadóját, Beke Pétert. Úgy tudjuk, iránta a Kazincbarcika is érdeklődik, de Tímár Krisztián személye meghatározó lehet a támadó választásában, ugyanis az előző két évadban együtt dolgoztak Nyíregyházán. Beke a 2024–2025-ös idényben 25 meccsen hat gólt szerzett az NB I-ben, ebből ötöt még Tímár irányítása alatt. Beke a több játéklehetőség érdekében távozhat a Szparitól, hiszen a nyáron több támadót is igazolt a csapat, és az új idényben eddig három meccsen csak 94 perc jutott neki az NB I-ben, legutóbb a keretbe sem került be, így kölcsönadhatják őt a nyíregyháziak.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Haris Attila (Szeged-Csanád GA) Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK – legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, Danubio FC – Uruguay), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Katona Levente (Nyíregyháza), Kersák Roland (Nyíregyháza), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, FC Lahti – Finnország), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (PMFC), Vágó Levente (Szeged-Csanád GA), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (?)





