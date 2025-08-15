Bulgáriában kötött ki a Viditől távozó északmacedón játékos – hivatalos

A 22-szeres északmacedón válogatott játékos 2028 nyaráig írt alá a Levszki Szófiánál – közölte a 26-szoros bolgár bajnok klub.

Mint lapunk megírta, Nikola Szerafimov kedden közös megegyezéssel szerződést bontott a Videotonnal, miután a székesfehérváriak hiába próbálták átigazolási díj ellenében értékesíteni a futballista játékjogát. A Vidi közölte, kedvező feltételek mellett sikerült megállapodniuk a játékossal a szerződésbontásról, így az NB II-es szinten magas bér a továbbiakban nem terheli a klub költségvetését.

A 26 éves belső védő 2022-ben Zalaegerszegről igazolt Fehérvárra, és tavaly májusban 2027-ig hosszabbított az akkor még élvonalbeli klubbal, amelynek színeiben 73 tétmérkőzésen lépett pályára, s három gólt szerzett, valamint két asszisztot osztott ki.