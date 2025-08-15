Bulgáriában kötött ki a Viditől távozó északmacedón játékos – hivatalos

A 22-szeres északmacedón válogatott játékos 2028 nyaráig írt alá a Levszki Szófiánál – közölte a 26-szoros bolgár bajnok klub.
Mint lapunk megírta, Nikola Szerafimov kedden közös megegyezéssel szerződést bontott a Videotonnal, miután a székesfehérváriak hiába próbálták átigazolási díj ellenében értékesíteni a futballista játékjogát. A Vidi közölte, kedvező feltételek mellett sikerült megállapodniuk a játékossal a szerződésbontásról, így az NB II-es szinten magas bér a továbbiakban nem terheli a klub költségvetését.
A 26 éves belső védő 2022-ben Zalaegerszegről igazolt Fehérvárra, és tavaly májusban 2027-ig hosszabbított az akkor még élvonalbeli klubbal, amelynek színeiben 73 tétmérkőzésen lépett pályára, s három gólt szerzett, valamint két asszisztot osztott ki.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)
Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, ?), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Szerafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)