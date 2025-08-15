Nemzeti Sportrádió

Bulgáriában kötött ki a Viditől távozó északmacedón játékos – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.08.15. 17:40
null
Daniel Borimirov ügyvezető igazgató és Nikola Szerafimov (Fotó: levski.bg)
Címkék
Nikola Szerafimov NB II Videoton FC Fehérvár Levszki Szófia bolgár labdarúgás Fehérvár FC labdarúgó NB II Videoton
A bolgár Levszki Szófia pénteken bejelentette Nikola Szerafimov érzekését, akivel a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár kedden közös megegyezéssel szerződést bontott.

A 22-szeres északmacedón válogatott játékos 2028 nyaráig írt alá a Levszki Szófiánál – közölte a 26-szoros bolgár bajnok klub.

Mint lapunk megírta, Nikola Szerafimov kedden közös megegyezéssel szerződést bontott a Videotonnal, miután a székesfehérváriak hiába próbálták átigazolási díj ellenében értékesíteni a futballista játékjogát. A Vidi közölte, kedvező feltételek mellett sikerült megállapodniuk a játékossal a szerződésbontásról, így az NB II-es szinten magas bér a továbbiakban nem terheli a klub költségvetését.

A 26 éves belső védő 2022-ben Zalaegerszegről igazolt Fehérvárra, és tavaly májusban 2027-ig hosszabbított az akkor még élvonalbeli klubbal, amelynek színeiben 73 tétmérkőzésen lépett pályára, s három gólt szerzett, valamint két asszisztot osztott ki.

Kapcsolódó tartalom

A Videoton szerződést bontott északmacedón légiósával

Szerették volna eladni Nikola Szerafimovot, de nem kaptak ajánlatot érte.

Nincs Szófiában a Vidi védője – a menedzser cáfolja a helyi sajtóhíreket

A 22-szeres válogatott játékos és képviselője továbbra is tárgyalásban áll a fehérváriakkal a hogyan továbbról.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II),  Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)
Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, ?), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Szerafimov (északmacedón, Levszki Szófia – Bulgária), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)

 

Nikola Szerafimov NB II Videoton FC Fehérvár Levszki Szófia bolgár labdarúgás Fehérvár FC labdarúgó NB II Videoton
Legfrissebb hírek

„Így azért kicsit keserű” – Borsos Filip nem tudott felhőtlenül örülni a Vasasnak lőtt három góljának

Labdarúgó NB II
2025.08.12. 15:31

A Videoton szerződést bontott északmacedón légiósával

Labdarúgó NB II
2025.08.12. 14:01

„Bízom benne, hogy igaza van” – Pethő Bence reagált Erős Gábor szavaira

Labdarúgó NB II
2025.08.12. 11:11

„Rettegésben fogja tartani az ellenfél védelmét” – Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere?

Labdarúgó NB II
2025.08.12. 06:43

Hiába a Borsos-tripla, a négy gólt szerző Vasas legyőzte a Békéscsabát

Labdarúgó NB II
2025.08.11. 21:55

Nincs Szófiában a Vidi védője – a menedzser cáfolja a helyi sajtóhíreket

Labdarúgó NB II
2025.08.11. 19:54

A Honvéd hibátlan, a Vidi nyeretlen maradt; a KTE megszerezte első pontjait – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.08.10. 20:55

Továbbra is nyeretlen a Soroksár, megőrizte veretlenségét az újonc Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2025.08.10. 20:51
Ezek is érdekelhetik