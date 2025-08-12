A Videoton szerződést bontott északmacedón légiósával

„Klubunk az elmúlt időszakban megpróbálta átigazolási díj ellenében értékesíteni Nikola Szerafimov játékjogát, azonban nem kaptunk ajánlatot a 26 esztendős középhátvéd megvásárlására” – világítja meg a hátteret a közlemény.

A székesfehérváriak szerint kedvező feltételek mellett sikerült megállapodniuk a játékossal a közös megegyezéssel való szerződésbontásról, a labdarúgó másodosztályú szinten magas bére a továbbiakban nem terheli a Videoton FC Fehérvár költségvetését.

A 22-szeres északmacedón válogatott Szerafimov 2022 és 2025 között futballozott a fehérvári csapatban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Dékei Márk (Újpest – kölcsönbe), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kemenes Botond (Veszprém – kölcsön után végleg), Kocsis Bence (Paks, legutóbb BVSC, kölcsönben), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kocsis Gergő (DVSC), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Rostás Szilárd (Békéscsaba II), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönbe), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Tiefenbach Dániel (Bregenz – Ausztria), Tóth Milán (Eger), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Roland (Paks)

Távozott: Babos Bence (DVTK – kölcsönbe), Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas – kölcsönből vissza, onnan ?), Huszti András (ZTE – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Katona Mátyás (Nyíregyháza), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, onnan Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, KF Vllaznia – Albánia), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paks), Szimeon Petrov (francia-bolgár, ?), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nikola Serafimov (északmacedón, ?), Nicolás Stefanelli (argentin, Defensa y Justicia – Argentína), Szabó Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)