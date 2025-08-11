Sportrádió

Nincs Szófiában a Vidi védője – a menedzser cáfolja a helyi sajtóhíreket

2025.08.11. 19:54
Nikola Szerafimov még mindig a Videoton játékosa (Fotó: Koncz Márton)
A Nemzeti Sport megtudta, Nikola Szerafimov még nem távozott el a Videoton FC Fehérvártól, s nem egyezett meg másik csapattal a folytatásról, hiába szóltak erről a hírek Bulgáriában és Észak-Macedóniában.

Bár a bolgár és az északmacedón sajtó már tényként számolt be arról, hogy a 22-szeres északmacedón válogatott Nikola Szerafimov a PFK Levszki Szófiánál folytatja pályafutását, s már el is utazott a bolgár fővárosba, a játékos menedzsere cáfolja ezeket a híreket.

„Volt érdeklődés a Levszki részéről, de szó sincs arról, hogy aláírt volna, és nem igaz, hogy a napokban Szófiába utazott. Továbbra is Szkopjéban van a korábbi műtétje után. Élő szerződés köti a Videotonhoz, először a fehérváriakkal kell megállapodnunk a hogyan továbbról” – reagált a Nemzeti Sportnak a sajtóhírekre Radványi Dávid játékosügynök.

Labdarúgó NB II
2025.08.09. 14:19

Fehérvár: a válogatott védővel folynak a tárgyalások a szerződésbontásról

Nikola Szerafimov nem is tért vissza Magyarországra a nyáron, menedzsere elmondta, hamarosan megszülethet az egyezség a Vidivel.

A 26 esztendős védő 2022-ben Zalaegerszegről szerződött Fehérvárra, és tavaly májusban 2027-ig hosszabbított az akkor még NB I-es klubbal. A télen volt arab ajánlata, de már későn érkezett, az átigazolási időszak hajrájában, és az őt képviselő menedzser szerint kifutottak az időből. Most pedig már arról egyeztetnek a Videotonnal, hogy felbontsák a még két évig érvényes megállapodását.

 

