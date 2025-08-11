Nincs Szófiában a Vidi védője – a menedzser cáfolja a helyi sajtóhíreket

Bár a bolgár és az északmacedón sajtó már tényként számolt be arról, hogy a 22-szeres északmacedón válogatott Nikola Szerafimov a PFK Levszki Szófiánál folytatja pályafutását, s már el is utazott a bolgár fővárosba, a játékos menedzsere cáfolja ezeket a híreket.

„Volt érdeklődés a Levszki részéről, de szó sincs arról, hogy aláírt volna, és nem igaz, hogy a napokban Szófiába utazott. Továbbra is Szkopjéban van a korábbi műtétje után. Élő szerződés köti a Videotonhoz, először a fehérváriakkal kell megállapodnunk a hogyan továbbról” – reagált a Nemzeti Sportnak a sajtóhírekre Radványi Dávid játékosügynök.