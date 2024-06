NB II: kapust és középpályást igazolt a Kisvárda

A Kisvárda hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy Hrabina Alex a klub harmadik nyári szerzeménye. A 29 éves kapus korábban játszott Nyíregyházán – ahol mezőnyjátékosként is pályára lépett –, Budaörsön, Szolnokon, Gyirmóton, Békéscsabán, Cigándon és Debrecenben is, ráadásul a DVSC színeiben az NB I-ben is védett 12 alkalommal. Legutóbb, a 2023–2024-es idény tavaszi időszakában a harmadosztályú Tiszaújvárost erősítette.

„Megyei gyerekként számomra ez nagyon jó lehetőség, ezért is örültem a Kisvárda megkeresésének – mondta a szerződése aláírása után Hrabina Alex a klub honlapján. – A tavaszra visszaléptem egyet, hogy aztán kettőt előre léphessek, nyilván az NB III-ból nehéz lett volna egyből az első osztályba igazolni, de ez Kisvárdán megvalósulhat, hiszen a feljutás a cél, ezt velem is közölték. Nagyon kemény munkát tettem bele az elmúlt félévbe, ezt a jelek szerint észrevették Kisvárdán is. Ahogy az öltözőben láttam, négyen vagyunk kapusok, a fiatalokat kevésbé ismerem, Kovács Marciról viszont tudom, hogy nagyon tehetséges kapus, aki tavaly meghatározó tagja volt a csapatnak az NB I-ben is, egészséges versenyhelyzet alakulhat ki köztünk a kellő tisztelet mellett természetesen.”



A nyírségi klub ezt követően Soltész István érkezését jelentette be. A középpályás 2019-ben mutatkozott be az NB II-ben a Budafok játékosaként, a klubot egy féléves zalaegerszegi kitérőtől eltekintve idén nyárig erősítette – 2024 tavaszán már a ZTE kölcsönjátékosaként. A 23 éves futballista ikertestvérét követte Kisvárdára, ugyanis Soltész Dominikot már korábban szerződtette az egylet.

„Utánpótláskorú játékosként fordult elő, hogy a Honvédban egy csapatban játszottunk az ikertestvéremmel – mondta a különös helyzetről Soltész István új csapata hivatalos oldalán. – Ez is szerepet játszott, hogy Kisvárdára igazoltam, de nem ez volt az elsődleges szempont. Az öltözőn belül és a pályán nem elsősorban testvérek vagyunk, hanem csapattársak, ezt fontos hangsúlyozni és megkülönböztetni. A célunk ugyanaz, az NB I-be jutni a Kisvárdával, közben pedig abban is reménykedem, hogy kellő játéklehetőséghez jutok.”



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezett: Bíró Bence (Szeged-Csanád GA), Czékus Ádám, Szőr Levente (mindkettő Tiszakécskei LC – kölcsönből vissza), Czérna Erik (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Jaroslav Heles (ukrán, Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Hrabina Alex (FC Tiszaújváros), Popovics Ilija (Cigánd SE – kölcsönből vissza), Soltész Dominik (Gyirmót FC Győr), Soltész István (Zalaegerszegi TE, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben)

Távozott: Balogh Norbert (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsönből vissza), Enes Alic (bosnyák, ?), Andrija Filipovic (horvát, ?), Lucas (magyar-brazil, ?), Rafal Makowski (lengyel, ?), Bohdan Melnik (Fehérvár FC), Boban Nikolov (észak-macedón, ?), Ötvös Bence (Paksi FC), Danijel Petkovics (montenegrói, ?), Vida Kristopher (?), Wellington Nem (brazil, ?)