Férfi kosárlabda vb-selejtező: A finnek ellen itthon kezd Magyarország

2025.08.21. 19:37
Finnország és Belgium ellen mérkőzik idén a férfi válogatott (Fotó: Dömötör Csaba)
férfi kosálabda kosárlabda világbajnokság kosárlabda válogatott
A magyar férfi kosárlabda-válogatott idén Finnországgal és Belgiummal mérkőzik meg a világbajnoki selejtezősorozat első szakaszában.

A magyar szövetség csütörtöki közlése szerint az előselejtezőből második helyen továbbjutó csapat a G-csoportban szerepel majd a sorozatban, melynek első fordulójában, november 28-án Finnországot látja vendégül. Gasper Okorn együttese ezt követően három nappal később Belgiumba látogat. A többi mérkőzésére jövőre kerül sor. A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A meccsek pontos időpontjai és helyszínei még nem ismertek. 

A magyar csapat menetrendje:

november 28. MagyarországFinnország 

december 1. BelgiumMagyarország 

2026. február 27. MagyarországFranciaország 

2026. március 1. FranciaországMagyarország 

2026. július 3. FinnországMagyarország  

2026. július 6. Magyarország–Belgium 

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. Katarban rendezik.
 

 

Ezek is érdekelhetik