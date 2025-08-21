Férfi kosárlabda vb-selejtező: A finnek ellen itthon kezd Magyarország

A magyar szövetség csütörtöki közlése szerint az előselejtezőből második helyen továbbjutó csapat a G-csoportban szerepel majd a sorozatban, melynek első fordulójában, november 28-án Finnországot látja vendégül. Gasper Okorn együttese ezt követően három nappal később Belgiumba látogat. A többi mérkőzésére jövőre kerül sor. A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A meccsek pontos időpontjai és helyszínei még nem ismertek.

A magyar csapat menetrendje:

november 28. Magyarország–Finnország

december 1. Belgium–Magyarország

2026. február 27. Magyarország–Franciaország

2026. március 1. Franciaország–Magyarország

2026. július 3. Finnország–Magyarország

2026. július 6. Magyarország–Belgium

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. Katarban rendezik.

