Borbély Balázs a Rapid legyőzése után: „Az egygólos előny szinte semmit sem jelent”

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Újabb bravúros győzelem.

– Jól kezdtünk, az első tizenkét percben uraltuk a középpályát, tartottuk a labdát, de helyzeteket nemigen alakítottunk ki. Ezután elveszítettük a párharcokat, s a Rapid átvette az irányítást. A letámadásunk nem működött, egy-egy lépéssel mindig lemaradtunk, a kapusunk tartott versenyben minket. A félidő végére javult a teljesítményünk, a szünetben pedig korrigáltunk.

– Hogyan vészelte át a csapat a két lőtt gól ellenére rendkívül nehéz második félidőt?

– Nagyszerűen kezdtünk, az első támadásból gyönyörű gólt szereztünk, aztán rátett egy lapáttal a Rapid. Nagy helyzetei nem voltak, de odaszorított a kapunk elé, a rögzített játékhelyzetekből érkező beadásai nagyon veszélyesek, nehezen kivédekezhetők voltak. Idő kérdése volt, mikor jön a gól, és egy kontrából meg is született, viszont a kapott gól után visszakapaszkodtunk, és kiegyenlítődött a játék. Végül egy klasszismegoldással nyertünk, így jó eredménnyel utazunk Bécsbe.

– Miljan Krpics kiesése mennyire viselte meg a csapatot?

– Nehéz beszállni egy ilyen meccsbe, saját tapasztalatból mondom. Semmi rosszat sem mondhatok Alex Abrahamssonra, tette, ami tőle telhető, hamar felvette az iramot. Nem tudom, milyen súlyos Miljan sérülése, a bokája aláfordult. A hétvégén felmérjük a csapat egészségi állapotát, és ígérem, az utolsó pillanatig küzdünk a visszavágón. Az egygólos előny szinte semmit sem jelent.

Peter Stöger, a Rapid Wien vezetőedzője

– Mi vezetett a vereséghez?

– Gratulálnom kell az ETO-nak, jó teljesítményt nyújtott, ám sok elemzés vár ránk. Nem mindent csináltunk meg, amit akartunk, de így is rengeteg helyzetünk volt. Támadásban nem választottunk jó megoldásokat, a játékunk miatt csalódott vagyok, nem elegendő ezen a szinten. Az eredményt nézve ugyanakkor nem vagyok lesújtva, mert tanulhatunk a meccsből, és otthon fordíthatunk.

– Hogyan kapott éppen a jobban sikerült második félidőben két gólt a csapata?

– Ezek szerint ugyanazt a meccset néztük. A második játékrészben már azon a sebességen és stílusban játszottunk, mint amit az első félidőben látni szerettünk volna. Nem lusták voltunk a kapott gólhoz vezető helyzetekben, egyszerűen így alakult. Akadtak jó pillanataink, és ismétlem, van lehetőség a fordításra.

– Hogyan értékeli korábbi ferencvárosi játékosa, Zseljko Gavrics kiemelkedő teljesítményét?

– Évekkel ezelőtt fiatal, tapasztalatlan játékosként nehéz volt érvényesülnie a Fradiban. A tehetsége, a technikai tudása már akkor is megmutatkozott, ezúttal tökéletes meccset játszott. Igazán kiváló, kedves embernek ismertem meg.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

ETO FC–SK RAPID (osztrák) 2–1 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 8055 néző. Vezette: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics (Abrahamsson, 56.), Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics (Huszár M., 89.), Ouro (Tóth R., 80.), Bumba (Piscsur, 89.) – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs

RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (M'Buyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Stöger

Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)

A visszavágót augusztus 28-án 19 órától rendezik Bécsben.