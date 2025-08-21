Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor nagyszerű játékkal a selejtező harmadik fordulójába jutott a US Openen

2025.08.21.
Piros Zsombor nagyszerű tenisszel legyőzte a világranglista-117. argentin Thiago Agustínt, és ezzel bejutott a selejtező harmadik körébe a US Openen New Yorkban. Így már csak egyet kell nyernie, hogy elérje a főtáblát.

 

Az első szettben Piros Zsombor (156.) egyet kihasznált a két bréklabdája közül, és mivel az összes adogatását hozta, 6:3-ra nyert. A második játszmában 4:4 után Pirosnak öt bréklabdája is volt, de a szívós argentin mindegyiket hárította, és hozta a szerváját. A szett végül rövidítésben dőlt el, és itt megint Piros volt a jobb, 7–3-mal nyerte meg a játszmát és a meccset is.

A főtáblára jutásért Piros a világranglistán 107. helyen álló ausztrál James Duckworthszel meccsel, aki csütörtökön a honfitársát, James McCabe-et verte meg közel háromórás mérkőzésen 7:5, 5:7, 7:6 (10–5)-re.

TENISZ
US Open, New York
Férfi egyes, selejtező, 2. forduló
Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin, 24.) 6:3, 7:6 (7–3)

Női egyes, selejtező, 2. forduló
Gálfi Dalma (4.)–Fiona Crawley (amerikai) 6:2, 6:2
Udvardy Panna (29.)–Manon Léonard (francia) 6:2, 6:1

