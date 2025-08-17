Nemzeti Sportrádió

Már nem nyeretlen a Békéscsaba

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
2025.08.17. 20:50
A BVSC ellen aratta idénybeli első győzelmét a Békéscsaba (Archív fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
Huszonnégy év után tudott a Békéscsaba újra győzni a BVSC ellen. Az idénybeli első sikerüket jegyző viharsarkiak az első félidőben szerzett gólokkal 2–1-re múlták felül a vasutasokat a labdarúgó NB II 4. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BVSC-ZUGLÓ 2–1 (2–0)
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1460 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus Péter, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Csató M., Kovács G. (Hodonicki, 24.), Mikló – Harsányi I. (Sármány, 72.), Viczián, Zsolnai, Nagy G. (Szabó B., 72.) – Borsos (Kóródi, 82.), Ésik (Kristóf, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor
BVSC-ZUGLÓ: Petroff – Böndi, Vinícius, Hesz, Király Á. (Szilágyi M., a szünetben) – Dénes A. (Kelemen P., 64.), Palincsár – Ureche (Sarkadi, a szünetben), Csernik K., Pekár L. – Farkas Balázs Kesző (Bacsa, 64.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Ésik (3.), Borsos (35.), ill. Sarkadi (67.)
MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna. Sikerült jól lezárni a területeket. A második félidőben jól cserélt a BVSC és voltak gondjaink. Igyekeztünk még gólt lőni, de nem sikerült, sőt mi kaptunk egyet. El kell ismerni, hogy jól játszott az ellenfél. 

Kincses Ádám, a BVSC-Zugló asszisztens edzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. Akadtak kétes szituációk a mérkőzésen. A cserék sokat lendítettek a játékunkon, akadt több lehetőségünk is, de csak egy gólt rúgtunk, ami nem volt elég a pontszerzéshez.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Békéscsaba első támadásából már a 3. percben gól született, ami a remek labdát adó Borsos Filipet és a villámgyors Ésik Ákost dicsérte. Kellett néhány perc, mire a vasutasok észhez tértek a sokkból, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. Mezőnyjáték folyt a pályán, a Békéscsaba irányította a játékot, frissebbek, pontosabbak voltak a lila-fehérek, és újabb Ésik–Borsos összjáték után a remek formáját erre a mérkőzésre is átmentő Borsos bombagóljával már 2–0-ra vezetett az Előre.

Harcosabb BVSC érkezett a pályára a második félidőre, a sárga mezesek sokkal veszélyesebben támadtak, mégis a Békéscsaba szerzett gólt, de az öröm korai volt, mivel Viczián találatát les címén nem adta meg a játékvezető. A csereként beálló Sarkadi Kristóf gólja azonban már érvényes volt a 67. percben. Innentől kezdve a vasutasok még jobban a kapujuk elé szegezték a hazaiakat, egymás után lőtték a szögleteket, de a csabaiak kihúzták kapott gól nélkül, és megszerezték idénybeli első győzelmüket. 2–1
A mérkőzés után az elégedetlenkedő BVSC-edzőt, Dragan Vukmirt kiállította a játékvezető. 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Vasas otthonában három gólt szerző, a játéknap előtt  holtversenyben 11–12. helyen álló Békéscsaba az első forduló óta gólt sem szerző, kilencedik helyezett BVSC ellen.

