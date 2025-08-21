Kerékpársport: Feldhoffer még önmagát is meglepte a szintlépéssel

Egy évvel ezelőtt ilyenkor még igencsak bizonytalannak tűnt Feldhoffer Bálint jövője, ugyanis az akkor 18 éves országúti bringásnak éppen új csapatot kellett keresnie, miután a nyár végén kiderült, hogy a Team Polti Kometa néven induló, részben magyar hátterű együttesben megszűnik a tartaléksor (development team), és a 2005-ös születésű fiatalnak pedig nem lesz a helye a profi alakulatban.

Az idő tájt nem igazán hittem volna, hogy majd ilyen jól fog alakulni a következő egy évem

– idézte fel az akkori gondolatait Feldhoffer az Utánpótlássportnak. – Tavaly sokáig kerestem a formámat, és aztán ott találtam magam, hogy új csapat után is kell nézzek, szóval kicsit elveszve éreztem magam abban az időszakban. El kellett kezdeni új sort keresni, és ebben Dér Zsolt szövetségi kapitány is a segítségemre volt, illetve azóta is folyamatosan támogat mindenben. Egy évvel ezelőtt ilyenkor ő hozta fel az ötletet, és javasolta nekem a United Shipping együttesét, amely akkor új projektként indult el."

Tavaly október végén vált hivatalossá, hogy az addig amatőr státuszú hazai alakulat, a United Shipping a már meglévő csapatának alapjaira építve kontinentális bejegyzésű országúti sort indít.

„Igazából ígérni nem sokat tudtak, de az már akkor látszott, hogy jó felszereléssel mehetünk, és várhatóan szerepelhetek majd magas színvonalú, tehát UCI-besorolású versenyeken, illetve tudvalevő volt az is, hogy zömében magyar srácok fogják alkotni a csapatot. Örültem, hogy újra magyar csapat versenyezhetek, és így nem kell majd annyit utazgatnom, mint a Poltinál, amelynek a központja Spanyolországban működött.

Tehát, nyilván tetszett a kezdeményezés a United Shippingnél, és nagyon pozitívan festett a kép, ami kirajzolódott, ugyanakkor egyfajta lutri volt, hogy mennyire is fog beválni nekem ez az igazolás.

Mivel túl sok opcióm nem volt akkoriban, így neki vágtunk a munkának, és hál'istennek ez a projekt eddig nagyszerűen alakul, és minden jel arra utal, hogy tavaly ősszel valóban jó döntést hoztam a karrieremben.

Azt mondhatom, hogy eddig minden előzetes várakozásomat felülmúlja az idei szezon mind egyéni, mind a csapat szempontjából. Nem számítottunk ilyen erős kezdésre, ennyi szép eredményre mindjárt az első évben.

Feldhoffer Bálint Forrás: Team United Shipping

„Időközben egyébként edzőt is váltottam, és jelenleg Makács Gábor készít fel. Eddig kiválóan halad az együttműködésünk, nagyon érzi és tudja, hogy pályafutásom ezen szakaszában pontosan mire is van szükségem, mi kell a fejlődésemhez, és összességében az eredmények is visszaigazolják, hogy bejött az edzőváltás. Továbbá ezenfelül, hogy én egyénileg szintet tudtam lépni, összességében a csapatban is kiváló hangulat uralkodik, a társak mentalitása is olyan, amely abszolúte jó hatással van rám, és alapvetően motivál a közeg, hogy minden edzésen és versenyen jobban és jobban teljesítsek."

Bálintnak az évad csúcspontja az volt, amikor a májusi Tour de Hongrie-n hetedikként zárt összetettben és ezzel a legjobb magyar kerékpárosként kiérdemelte a fehér trikót, ez pedig újabb nagy lépés volt a pályafutásában. Ezt megelőzően is akadtak jó eredményei, hiszen áprilisban a mersini körversenyen szakaszt is nyert, a sárga trikót is viselhette, és végül összetettben a hatodikként zárt.

A mersini versenyen elért sikerek nagyon meghozták az önbizalmamat, és belendítettek a folytatásra. Ennek köszönhetően aztán extra motiváltan, tényleg remek formában érkeztem meg a Tour de Hongrie-ra, és végül jöttek is a jó eredmények hazai pályán.

Nagyon örültem neki, hogy itthon így meg tudtam mutatni magam, és sikerült felhívni magamra a figyelmet. Számomra eddig ez volt a fénypontja az idei szezonnak. Ezután több csapat is, illetve még több ügynökség megkeresett, hogy szeretne velem leszerződni, valamint a szponzorok is kezdtek megtalálni."

Időközben augusztus elején jött a bejelentés, hogy a csapat főszponzora, a United Shipping Hungária Kft. és a Team Bahrain Victorious között stratégiai megállapodás jött létre. A cég logója felkerül a legmagasabb szinten, vagyis a World Tour-kategóriában bahreini együttes mezére, illetve a magyar együttes is profitál majd a partnerségből.

Mint kiderült, Feldhoffer Bálint is lehetőséget kap arra, hogy jövőre a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezzen, s onnan akár a World Tour-sorba is feljusson.

Ráadásul külön érdekesség, hogy az olimpiai negyedik Valter Attila, a jelenlegi legeredményesebb magyar férfi kerékpáros jövőre úgyszintén éppen a Bahrainhez fog igazolni, így az sem elképzelhetetlen, hogy idővel Feldhoffer akár együtt tekerhet majd Valterral a világelitben.

Forrás: Team United Shipping

„Csak nemrég derült ki, hogy én leszek az egyik, aki már jövőre csatlakozhat majd a Bahrain development sorához, ami természetesen hatalmas fejlődési lehetőség lesz nekem.

Rendkívül boldog voltam, amikor ezt megtudtam, és alig várom már, hogy kipróbáljam magam náluk. Valter Attila kiváló versenyző, éppen ezért óriási hajtóerő lesz nekem, hogy ha még konkrétan nem is ugyanabban a sorban, de azonos csapatban versenyezhetek vele.

Jó érzéssel tölt el, hogy ilyen közel lehetek hozzá, és időnként akár együtt is készülhetek vele, biztosan sokat tanulhatok tőle. Remélem, hogy akár már jövőre lesz lehetőségem felkerülni a nagycsapatba, és ideális esetben talán már egy-két World Tour-versenyen is megmutathatom majd magam."

Ugyanakkor Feldhoffer előtt még idén is nagy feladatok állnak: többek között a szeptemberi, ruandai világbajnokságon, illetve az októberi, franciaországi Európa-bajnokságon is indulni fog az U23-asok mezőnyében.

(Kiemelt képet készítette: Schöff Gergely/Team United Shipping)