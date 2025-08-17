A vártnál sokkal simábban nyert a Szeged Tiszakécskén

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–4 (0–4)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Móri Tamás (Szalai Dániel, Becséri Gergely)

TISZAKÉCSKE: Szmola – Balázs B., Csáki R. (Horváth E., a szünetben), Valencsik, Grünvald (Pataki B., 72.) – Varga J., Lucas – Gyenes (Vukk, 72.), Bódi (Tóth Zs., a szünetben), Zámbó – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Pejovics, Kurdics (Kalmár O., 77.) – Márkvárt, Rabatin (Takács-Földes, 62.) – Kun Á. (Tóth N., 87.), Borvető, Miskolczi (Vágó O., 62.) – Novák Cs. (Holman D., 77.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: M. Ramos (90.), ill. Novák Cs. (3., 20., 39.), Borvető (38.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Mint minden mérkőzés, ez is tanulságos számunkra. Sajnos az első félidőben nagyon sok egyéni hibát követtünk el, amit ezen a szinten keményen megbüntetnek. Sajnos ezek is mi vagyunk, előfordul minden csapat életében ilyen rövidzárlat, meg is bűnhődtünk érte. A második félidőben próbáltunk kozmetikázni a játék képén és az eredményen is. Ez részeben sikerült, mert voltak olyan periódusok, amivel elégedettek lehetünk.

Aczél Zoltán: – Nagy fegyverténynek tartom, hogy a nagyon jó Tiszakécske otthonában magabiztos győzelmet tudtunk aratni. Ennek a kulcsa az volt, hogy az első félidőben mind fizikailag, mind taktikailag a játékosok extra játékot nyújtottak. Az első félidőben hatalmas különbség volt a két csapat között. A nulla négy után van némi hiányérzetem a második félidőben a látottak miatt. Aki egy ilyen csapatnak négy gólt tud rúgni, és le tud győzni, akkor nincs negatívum.

ÖSSZEFOGLALÓ

A két csapat ugyanannyi ponttal várta a találkozót, ezért a legtöbben arra számítottak, hogy szoros mérkőzést lát majd. Nem így lett. Miután Novák Csanád megszerezte az első gólját a harmadik percben, a hazaiak védelme szétesett. Persze, ebben komoly szerepet játszott a szegediek mesterhármast szerző kiváló támadója, aki kiemelkedett a mezőnyből; a csatárt Borvető Áron látta el remek labdákkal, akinek a gólja gyakorlatilag eldöntötte a meccset a 38. percben, de alig volt ideje ünnepelni, mert egy perc múlva már Novák újabb gólt fejelt. A kapott gól ellenére Szmola Bálintnak így is volt pár nagy védése, ám a félidő végén úgy tűnt, lesz ez még több is.

A második játékrészben viszont már abszolút tartalékolt a Szeged, inkább kontrollálta a labdát, tartotta az előnyét. De azért így is volt egy nagy helyzetük az angyalföldieknek: Borvető lövését Szmola nagy bravúrral védte. Ennek ellenére sem úszták meg kapott gól nélkül a vendégek, mivel a Tiszakécske nemrég szerződtetett támadója, Myke Ramos egy kipattanó labdát a hálóba pofozott, kozmetikázva valamit az eredményen. 1–4