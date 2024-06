NB II-es átigazolásfigyelő: sok légiós távozott Kisvárdáról és Kövesdről, megvannak a Vasas első érkezői

Hiába tart péntek óta az Európa-bajnokság, az NB I mellett az NB II-es csapatok keretei is elkezdtek alakulni. Az élvonalból kieső Mezőkövesd megvált mindegyik légiósától, de sokan távoztak Kisvárdáról is, viszont már mindkét klub igazolt magyar játékosokat – előbbi a Pécstől érkező Harsányi Istvánt, utóbbi a tavasszal Szegeden játszó Bíró Bencét, illetve az exgyirmóti Soltész Dominikot. A Vasas megvált négy futballistától, viszont ketten érkeztek az angyalföldiekhez. A Honvéd elköszönt a pályafutását befejezni kényszerülő Futács Márkótól. Megvan a Csákvár első érkezője is, mégpedig Szabó Bence, akit Mosonmagyaróvárról szerződtetett a klub.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL*

Érkezett: Szabó Bence (Credobus Mosonmagyaróvár)

Távozott: Babós Levente (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Újpest FC), Dusinszki Szabolcs (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Perczel András (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Tamás Nándor (KFC Komárno – Szlovákia?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: –

Távozott: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: –

Távozott: Futács Márkó (visszavonult)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezők: –

Távozott: Csonka András, Gundel-Takács Bence (mindketten Zalagerszegi TE), Orosz Marcell (Ferencvárosi TC – kölcsönből vissza), Vasvári Zoltán (MTK Budapest – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC ZUGLÓNÁL

Érkezett: –

Távozott: Ihrig-Farkas Sebestyén (Vasas FC – kölcsönből vissza), Mucsányi Márk (Újpest FC – kölcsönből vissza), David Nwachukwu (nigériai, Debreceni VSC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FC AJKÁNÁL

Érkezett: Nagy Benjámin (Balatonfüred – kölcsönből vissza)

Távozott: Babos Bence (Fehérvár FC – kölcsönből vissza), Forgó Milán (Vasas FC – kölcsönből vissza), Fiáth Bence (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Görgényi Dávid (?), Présinger Ádám (?), Szűcs Kristóf (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A GYIRMÓT FC GYŐRNÉL

Érkezett: –

Távozott: Jova Bálint (?), Kovács Milán (Nyíregyháza Spartacus), Soltész Dominik (Kisvárda Master Good), Szőke Gergő (MTK Budapest – kölcsönből vissza), Takács Ronald (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: –

Távozott: Szabó Bálint (Újpest FC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezett: Bíró Bence (Szeged-Csanád GA), Czékus Ádám, Szőr Levente (mindkettő Tiszakécskei LC – kölcsönből vissza), Czérna Erik (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Jaroslav Helesh (ukrán, Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Popovics Ilija (Cigánd SE – kölcsönből vissza), Soltész Dominik (Gyirmót FC Győr)

Távozott: Balogh Norbert (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsönből vissza), Enes Alic (bosnyák, ?), Andrija Filipovic (horvát, ?), Lucas (magyar-brazil, ?), Rafal Makowski (lengyel, ?), Bohdan Melnik (Fehérvár FC), Boban Nikolov (észak-macedón, ?), Ötvös Bence (Paksi FC), Danijel Petkovics (montenegrói, ?), Vida Kristopher (?), Wellington Nem (brazil, ?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Csatári Gergő, Vincze Dániel (mindketten Diósgyőri VTK – kölcsönből vissza), Dobozi Krisztián (román-magyar, Sepsi OSK – Románia – kölcsönből vissza), Kotula Máté (Mezőkövesd Zsóry FC – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE), Papp Milán (Kecskeméti TE), Szekszárdi Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC-NÉL

Érkezett: Bodnár Attila (Hatvan – kölcsönből vissza), Jacsó Dávid (Salgótarjáni BTC – kölcsönből vissza), Harsányi István (Pécsi MFC)

Távozott: Ilja Beriasvili (grúz, MTK Budapest), Marko Brtan (horvát, ?), David Babunszki (észak-macedón, ?), Bőle Lukács (?), Sztefan Drazsics (szerb, ?), Christian Gomis (szenegáli, ?), Lucas Hedlund (svéd, GAIS – Svédország), Aleszkandr Karnickij (fehérorosz, ?), Kotula Máté (kazincbarcikai kölcsön után Kecskeméti TE), Kovácsik Ádám (?), Kócs-Washburn Erik (DVSC – kölcsönből vissza), Andrej Lukic (horvát, ?), Nagy Gergő (?), Riccardo Piscitelli (olasz, Újpest), Pillár Róbert (szlovák, ?), Jairo Samperio (spanyol, ?), Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát (mindketten Vasas FC – kölcsönből vissza), Szolgai Máté (DAC1904 – Szlovákia – kölcsönből vissza), Ugrai Roland (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ OPUS TIGÁZ TATABÁNYÁNÁL

Érkezett: –

Távozott: Buna Gábor (ETO FC Győr – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL*

Érkezett: –

Távozott: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED CSANÁD GA-NÁL

Érkezett: –

Távozott: Bíró Bence (Kisvárda), Kővári Róbert (?), Földi Dominik (Paks – kölcsönből vissza), Klausz Milán (ZTE FC – kölcsönből vissza), Zuigeber Ákos (MTK Budapest – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: –

Távozott: Jaroslav Helesh (ukrán, Kisvárda– kölcsönből vissza), Pataki Bence (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Ihrig-Farkas Sebestyén (BVSC-Zugló – kölcsönből vissza), Kapornai Bertalan (Mosonmagyaróvár – kölcsönből vissza), Kiss Ágoston (Tiszakécske), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Puska Péter (FC Komarno – Szlovákia – kölcsönből vissza), Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát (mindketten Mezőkövesd Zsóry SE – kölcsönből vissza)

Távozott: Bakti Balázs (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Litauszki Róbert (?), Papp Csongor (?), Szalay Szabolcs (ZTE FC – kölcsönből vissza)



*Azoknál a csapatoknál, amelyeknek NB I-es partnerklubjuk van, csak akkor soroljuk fel a kölcsönjátékosokat, ha visszatérnek anyaegyesületükhöz, vagy másik gárdához kerülnek, illetve ha most érkeztek kölcsönbe.

