„Újra itt vagyok!” – Banó-Szabó Bence a súlyos sérülései után

2025.08.21. 08:43
null
Banó-Szabó Bence lelkének jót tett a gól (Fotó: Kovács Péter)
Banó-Szabó Bence, a KTE támadó középpályása az elmúlt öt évben háromszor is súlyos sérülést szenvedett, de a Videoton FC Fehérvár ellen a góljával is bizonyította, hogy jó úton halad.

Óriási kő esett le Banó-Szabó Bence szívéről, amikor megszerezte csapata harmadik gólját. A Kecskeméti TE támadó középpályása a hétfői, Videoton FC Fehérvár elleni NB II-es bajnokin (3–1) volt eredményes, s nem csoda, hogy a meccs után elérzékenyült: kőkemény időszakot tudhat maga mögött. Emlékezhetünk, a labdarúgó – aki a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a 2022–2023-as idényben az NB I legjobb mezőnyjátékosa címet érdemelte ki 6.103-as átlaggal – három komoly sérülést szenvedett az elmúlt években. Először – még kispesti játékosként – 2020 márciusában szakadt el a keresztszalagja, ezzel egy évet hagyott ki, majd 2023 júliusában a combjában szakadt el egy ín, s öt hónap után térhetett vissza tétmérkőzésen. Tavaly júliusban újra elszakadt a keresztszalagja, e sérülés után egy év maradt ki a pályafutásából.

„Nagy szükségem volt erre a gólra, jót tett a lelkemnek – mondta lapunknak Banó-Szabó Bence, a KTE 26 éves futballistája. – Ez bizonyíték számomra, hogy képes vagyok jó teljesítményre, tudok magas szinten futballozni. A három komoly sérülésem után nehéz volt talpon maradni, de a családom, a párom és Hajdu Attila fizioterapeuta mindig tartotta bennem a lelket, és sulykolták, újra visszatérek, meg tudom csinálni. És így is lett: újra itt vagyok! Hívő ember vagyok, hiszek Istenben, így még a pályán letérdeltem, és köszönetet mondtam neki.”

A játékos hozzátette, beszélt édesapjával is a meccs után, a jelenleg a Nyíregyháza Spartacust irányító szakember természetesen megdicsérte fiát: „Elmondta, nagyon büszke rám, és hogy tudta, nagy küzdő vagyok, aki sosem adja fel. Jólestek a szavai.”

A KTE egyelőre hat pontot gyűjtött, két-két vereség és győzelem áll a csapat neve mellett, legközelebb a Budafokkal méri össze tudását idegenben.

„A legutóbbi két győzelem, a BVSC és a Vidi elleni azért is kellett, mert ez még inkább összekovácsolta a társaságot. A Videoton ellen is inkább mi kezdeményeztünk, vezettünk szép támadásokat, akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, főleg az első félidő alapján. Ha a Budafok ellen is győzünk, akkor önbizalomtól duzzadva várhatnánk a Honvéd elleni rangadót.”

 

