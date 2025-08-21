„Újra itt vagyok!” – Banó-Szabó Bence a súlyos sérülései után

„Nagy szükségem volt erre a gólra, jót tett a lelkemnek – mondta lapunknak Banó-Szabó Bence, a KTE 26 éves futballistája. – Ez bizonyíték számomra, hogy képes vagyok jó teljesítményre, tudok magas szinten futballozni. A három komoly sérülésem után nehéz volt talpon maradni, de a családom, a párom és Hajdu Attila fizioterapeuta mindig tartotta bennem a lelket, és sulykolták, újra visszatérek, meg tudom csinálni. És így is lett: újra itt vagyok! Hívő ember vagyok, hiszek Istenben, így még a pályán letérdeltem, és köszönetet mondtam neki.”

A játékos hozzátette, beszélt édesapjával is a meccs után, a jelenleg a Nyíregyháza Spartacust irányító szakember természetesen megdicsérte fiát: „Elmondta, nagyon büszke rám, és hogy tudta, nagy küzdő vagyok, aki sosem adja fel. Jólestek a szavai.”

A KTE egyelőre hat pontot gyűjtött, két-két vereség és győzelem áll a csapat neve mellett, legközelebb a Budafokkal méri össze tudását idegenben.

„A legutóbbi két győzelem, a BVSC és a Vidi elleni azért is kellett, mert ez még inkább összekovácsolta a társaságot. A Videoton ellen is inkább mi kezdeményeztünk, vezettünk szép támadásokat, akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, főleg az első félidő alapján. Ha a Budafok ellen is győzünk, akkor önbizalomtól duzzadva várhatnánk a Honvéd elleni rangadót.”

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

Vasárnap

17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (Tv: M4 Sport)

19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Hétfő

20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)