Nemzeti Sportrádió

Fallabda Eb: Farkas Balázs nagy csatában maradt le az elődöntőről

Vágólapra másolva!
2025.08.21. 20:42
null
Farkas Balázs nem tudta legyőzni Nicolas Müllert (Fotó: psasquashtour.com)
Címkék
fallabda Farkas Balázs fallabda Eb
Farkas Balázs közel egyórás csatában kikapott a franciaországi Chartres-ban zajló egyéni fallabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

A múlt vasárnap zárult Világjátékokon ezüstérmes magyar induló a szintén csütörtöki nyolcaddöntőben svájci riválist búcsúztatott, a nyolc között pedig előző ellenfelének honfitársa, Nicolas Müller várt rá, akitől eddig mind a négy találkozásuk alkalmával kikapott. Farkas az eddigi három-, illetve négyszettes vereségek után ezúttal hatalmasat küzdött riválisával, aki öt játszmában jobbnak bizonyult, így készülhet az elődöntőre, míg Farkas a folytatásban az ötödik helyért küzdhet. A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.

FALLABDA 
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG (Chartres)
FÉRFIAK, NEGYEDDÖNTŐ 
Nicolas Müller (svájci)–Farkas Balázs 3:2 (6, -6, 11, -10, 9) 
A 17-24. HELYÉRT
Simon Dániel–Dmitro Scserbakov (ukrán) 3:1 (9, 10, -12, 16)

NŐK
A 33-38. HELYÉRT 
Riina Koskinen (finn)–Csókási Gabriella 3:1 (-7, 7, 6, 7) 
A 9-16. HELYÉRT 
Chukwu Hannah–Saskia Beinhard (német) játék nélkül

KORÁBBAN 
FÉRFIAK, NYOLCADDÖNTŐ
Farkas Balázs–Louai Hafez (svájci) 3:0 (3, 9, 6)
NŐK, NYOLCADDÖNTŐ
Tinne Gilis (belga, 1.)–Chukwu Hannah 3:0 (3, 9, 2)

 

fallabda Farkas Balázs fallabda Eb
Legfrissebb hírek

Fallabda Eb: Chukwu Hannah kikapott a nyolcaddöntőben, Farkas Balázs negyeddöntős

Egyéb egyéni
10 órája

Fallabda Eb: Csókási Gabriella kikapott, Simon Dániel és Chukwu Hannah továbbjutott

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:26

Világjátékok: ezüstérmes a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.12. 14:44

Világjátékok: döntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.11. 17:25

Világjátékok: elődöntős a fallabdázó Farkas Balázs

Egyéb egyéni
2025.08.10. 15:42

Világjátékok: a nyolc közé jutás a célja a fallabdázó Farkas Balázsnak

Egyéb egyéni
2025.08.07. 09:30

NB II-t ért a 12 gól, csatárt igazolt a Kecskemét

Labdarúgó NB II
2025.06.17. 10:59

Fallabda: Chukwu Hannah és Farkas Balázs az országos bajnokok

Egyéb egyéni
2025.06.08. 19:50
Ezek is érdekelhetik