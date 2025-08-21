Fallabda Eb: Farkas Balázs nagy csatában maradt le az elődöntőről

A múlt vasárnap zárult Világjátékokon ezüstérmes magyar induló a szintén csütörtöki nyolcaddöntőben svájci riválist búcsúztatott, a nyolc között pedig előző ellenfelének honfitársa, Nicolas Müller várt rá, akitől eddig mind a négy találkozásuk alkalmával kikapott. Farkas az eddigi három-, illetve négyszettes vereségek után ezúttal hatalmasat küzdött riválisával, aki öt játszmában jobbnak bizonyult, így készülhet az elődöntőre, míg Farkas a folytatásban az ötödik helyért küzdhet. A szombatig tartó kontinenstornán 38 ország 89 fallabdázója vesz részt.

FALLABDA

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG (Chartres)

FÉRFIAK, NEGYEDDÖNTŐ

Nicolas Müller (svájci)–Farkas Balázs 3:2 (6, -6, 11, -10, 9)

A 17-24. HELYÉRT

Simon Dániel–Dmitro Scserbakov (ukrán) 3:1 (9, 10, -12, 16)

NŐK

A 33-38. HELYÉRT

Riina Koskinen (finn)–Csókási Gabriella 3:1 (-7, 7, 6, 7)

A 9-16. HELYÉRT

Chukwu Hannah–Saskia Beinhard (német) játék nélkül

KORÁBBAN

FÉRFIAK, NYOLCADDÖNTŐ

Farkas Balázs–Louai Hafez (svájci) 3:0 (3, 9, 6)

NŐK, NYOLCADDÖNTŐ

Tinne Gilis (belga, 1.)–Chukwu Hannah 3:0 (3, 9, 2)