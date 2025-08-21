Pénteki sportműsor: Puskás AFC–DVSC az NB I-ben, Bayern München–RB Leipzig a Bundesliga-rajton

AUGUSZTUS 22., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
20.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
20.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
21.30: Betis–Alavés (Tv: Spíler2)
NŐI NB I
1. FORDULÓ
12.00: Budapest Honvéd–FTC-Telekom
FUTSAL NB I
3. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Aramis SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, előszezon
Szombat, 2.00: Tennessee Titans–Minnesota Vikings (Tv: Match4)
ASZTALITENISZ
WTT-verseny, Panagjuriste
Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
16.00: Szudi Ádám–Mihai Bobocica (olasz), Szántosi Dávid–Amalraj Anthony (indiai)
Férfi páros, 1. forduló (a negyeddöntőbe jutásért)
15.00: Szudi Ádám, Szántosi Dávid–Matteo Mutti, Andrea Puppo (olaszok)
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Brüsszel
18.30: döntők (utolsó szám: férfi 400 m, 21.41)
AUTÓSPORT
NASCAR Xfinity Series
Szombat, 1.30: Wawa 250, Powerded by Coca Cola (Tv: Arena4)
BILIÁRD
US Open, 1. nap, Atlantic City
18.30: 1. rész (Tv: Sport2)
Szombat, 1.00: 2. rész (Tv: Sport2)
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Chartres
10.00: helyosztók
17.20: elődöntő
GOLF
PGA Tour
19.00: Tour Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Felkészülési mérkőzések
17.00: BK Mladá Boleslav (cseh)–Hydro Fehérvár AV19
18.00: HK Gladiators Trnava (szlovák)–FEHA19
18.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék
18.40: BJAHC–HC Kosice (szlovák)
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó
9.00: 500 és 1000 méteres középfutamok
15.00: 200, 500 és 1000 méteres, valamint paradöntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
Renewi Tour (Belelux körverseny)
13.03: 3. szakasz (Aalter–Geraardsbergen, 181.8 km) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
2. Kermann IT-kupa, Debrecen
18.00: DVSC-Schaeffler–MKS Lublin (lengyel) (Tv: Sport1)
20.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ramnicu Valcea (román)) (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
ONE 121, Bangkok
14.30: Friday Fights (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.45: díjhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
8.30: MotoE, 1. szabadedzés
9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.35: MotoE, edzés
13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
17.00: MotoE, 1. időmérő edzés
17.20: MotoE, 2. időmérő edzés
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
19.30: egyéni összetett döntő
RÖPLABDA
Női világbajnokság, Thaiföld
11.00: csoportmérkőzések
TENISZ
US OPEN
17.00: egyes, selejtező, 3. forduló
17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.)
18.30 után: Piros Zsombor–James Duckworth (ausztrál, 5.)
ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
20.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
20.00 után: Fucsovics Márton–Sebastian Korda (amerikai, 11.)
WTA 500-AS TORNA, MONTERREY
23.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, CLEVELAND
21.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ÚSZÁS
17.00: ifjúsági világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Amikor a sportoló meghálálja a törődést
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 300. adásban az eddigi műsorok legemlékezetesebb beszélgetései közül válogatunk
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Közvetítés a milánói kajak-kenu vb döntőiről, kommentátor: Tóth Béla
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Székely Dávid, Thury Gábor
17.00: Interjúk a kajak-kenu vb-ről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszámoló a MotoGP Magyar Nagydíjról
Körkapcsolás
Műsorvezető: Cseszregi Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Havas Máté, az ETO FC operatív és akadémiaigazgatója érkezik a stúdióba
19.05: Összefoglaljuk a kajak-kenu vb pénteki napját
19.40: Wukovics Lászlóval, valamint interjúkkal vezetjük fel a labdarúgó NB I 5. fordulóját
20.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
22.00: Napi interjúk
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval