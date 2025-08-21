Pénteki sportműsor: Puskás AFC–DVSC az NB I-ben, Bayern München–RB Leipzig a Bundesliga-rajton

AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

20.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

21.00: West Ham United–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

20.45: Paris SG–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

21.30: Betis–Alavés (Tv: Spíler2)

NŐI NB I

1. FORDULÓ

12.00: Budapest Honvéd–FTC-Telekom

FUTSAL NB I

3. FORDULÓ

18.30: Veszprém–Aramis SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, előszezon

Szombat, 2.00: Tennessee Titans–Minnesota Vikings (Tv: Match4)

ASZTALITENISZ

WTT-verseny, Panagjuriste

Férfi egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

16.00: Szudi Ádám–Mihai Bobocica (olasz), Szántosi Dávid–Amalraj Anthony (indiai)

Férfi páros, 1. forduló (a negyeddöntőbe jutásért)

15.00: Szudi Ádám, Szántosi Dávid–Matteo Mutti, Andrea Puppo (olaszok)

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Brüsszel

18.30: döntők (utolsó szám: férfi 400 m, 21.41)

AUTÓSPORT

NASCAR Xfinity Series

Szombat, 1.30: Wawa 250, Powerded by Coca Cola (Tv: Arena4)

BILIÁRD

US Open, 1. nap, Atlantic City

18.30: 1. rész (Tv: Sport2)

Szombat, 1.00: 2. rész (Tv: Sport2)

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Chartres

10.00: helyosztók

17.20: elődöntő

GOLF

PGA Tour

19.00: Tour Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Felkészülési mérkőzések

17.00: BK Mladá Boleslav (cseh)–Hydro Fehérvár AV19

18.00: HK Gladiators Trnava (szlovák)–FEHA19

18.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék

18.40: BJAHC–HC Kosice (szlovák)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó

9.00: 500 és 1000 méteres középfutamok

15.00: 200, 500 és 1000 méteres, valamint paradöntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

Renewi Tour (Belelux körverseny)

13.03: 3. szakasz (Aalter–Geraardsbergen, 181.8 km) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

2. Kermann IT-kupa, Debrecen

18.00: DVSC-Schaeffler–MKS Lublin (lengyel) (Tv: Sport1)

20.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ramnicu Valcea (román)) (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

ONE 121, Bangkok

14.30: Friday Fights (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

8.45: díjhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

8.30: MotoE, 1. szabadedzés

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

12.35: MotoE, edzés

13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

17.00: MotoE, 1. időmérő edzés

17.20: MotoE, 2. időmérő edzés

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

19.30: egyéni összetett döntő

RÖPLABDA

Női világbajnokság, Thaiföld

11.00: csoportmérkőzések

TENISZ

US OPEN

17.00: egyes, selejtező, 3. forduló

17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Udvardy Panna (29.)

18.30 után: Piros Zsombor–James Duckworth (ausztrál, 5.)

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM

20.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

20.00 után: Fucsovics Márton–Sebastian Korda (amerikai, 11.)

WTA 500-AS TORNA, MONTERREY

23.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-ES TORNA, CLEVELAND

21.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ÚSZÁS

17.00: ifjúsági világbajnokság, Otopeni (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Amikor a sportoló meghálálja a törődést

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 300. adásban az eddigi műsorok legemlékezetesebb beszélgetései közül válogatunk

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Közvetítés a milánói kajak-kenu vb döntőiről, kommentátor: Tóth Béla

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Székely Dávid, Thury Gábor

17.00: Interjúk a kajak-kenu vb-ről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszámoló a MotoGP Magyar Nagydíjról

Körkapcsolás

Műsorvezető: Cseszregi Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Havas Máté, az ETO FC operatív és akadémiaigazgatója érkezik a stúdióba

19.05: Összefoglaljuk a kajak-kenu vb pénteki napját

19.40: Wukovics Lászlóval, valamint interjúkkal vezetjük fel a labdarúgó NB I 5. fordulóját

20.00: Közvetítés a Puskás Akadémia–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

22.00: Napi interjúk

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval