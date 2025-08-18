A Vidi keveset mutatott, a KTE nyerte az NB I-ből kiesett csapatok csatáját

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 3–1 (2–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1967 néző. Vezette: Derdák Marcell (Buzás Balázs, Szalai Balázs)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki, 90.), Banó-Szabó (Derekas, 71.), Kovács Barnabás (Vattay, 90+2.), Bolgár – Pálinkás, Merényi (Czékus, 71.). Vezetőedző: Gera Zoltán

VIDEOTON: Svékus – Kovács K. (Tóth T., 64.), Vajda R., Spandler, Rostás (Horváth T., 80.) – Kocsis G., Simut (Bedi, a szünetben), Kocsis B. (Kovács Bence, a szünetben), Varga R. – Kojnok, Bobál G. (Kálnoki-Kis Zs., a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Kovács Barnabás (30.), Eördögh (37.), Banó-Szabó (70.), ill. Kovács Bence (59.)

MESTERMÉRLEG

Gera Zoltán: – Nagy iramot diktáltunk, sok helyzetet alakítottunk ki az első félidőben, és még nagyobb különbséget is kialakíthattunk volna. A szünetben számítottunk arra, hogy változtatni fog a Fehérvár, és feljebb lép, majd szépített is. Nagyon pozitív, hogy a kapott gólunkra jól reagáltunk, és a harmadik találatunkkal el is dőlt a meccs. Nagyszerűen játszottunk, de sok dolgunk van még, már a következő mérkőzésre kell koncentrálni.

Boér Gábor: – Az első félidő katasztrofálisan sikerült, ami megmagyarázhatatlan, mert nem volt előjele. Teljesen indiszponáltak voltunk, minden párharcból rosszul jöttünk ki. A szünetben próbáltunk változtatni, stabilitást adni, ami részben sikerült. Amikor lett volna lehetőségünk közelebb jönni, rossz döntéseket hoztunk, kontrákra hagytunk szabad területet, s egy ilyenből a KTE le is zárta a meccset.

Megszerezte második győzelmét a Kecskemét (Fotó: Kovács Péter)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az előző idény két NB I-es kiesője nem kezdte jól az idényt a másodosztályban (amelyben 25 év után csaptak össze ismét), a Kecskemét legalább a legutóbbi fordulóban már megszerezte az első győzelmét két vereség után, a Videoton viszont még nyeretlen volt. A vendégek vezetőedzője, Boér Gábor a találkozó előtt arról beszélt, hogy a KTE egyelőre előrébb jár az építkezésben, mint saját csapata, és ez meg is látszott a játék képén. A hazaiak egyértelműen ráerőltették akaratukat ellenfelükre, háromszor veszélyeztettek az első tíz percben, a legnagyobb lehetőség Merényi Ádám előtt adódott, aki az ötösön belül nem találta el rendesen a labdát, így nem találta el a kaput.

Ezt követően kicsit kijött a szorításból a Vidi, ám helyzeteket továbbra sem tudott kialakítani, miközben a másik oldalon Merényi újabb gólt szerezhetett volna, Vajda Roland mentett nagyot, amikor belevetődött a lövésbe. Az első fél óra végén viszont már megszületett a hazaiak vezető gólja, Banó-Szabó Bence szabadrúgása után Kovács Barnabás vette be a vendégkaput, majd hét percre rá jött az újabb találat, ekkor Eördögh András tolta jobbról befelé a labdát, és 12 méterről a kapu közepébe lőtt.

A fehér mezes Videotonnak kevés jó pillanata volt ezen a találkozón (Fotó: Kovács Péter)

Boér Gábor a szünetben három helyen változtatott, és ez eredményre is vezetett. Ehhez kellett az is, hogy a KTE átadja a területet, s talán túlságosan is magára húzta a Vidit, amelyben a csereként pályára lépő Kovács Bence nevéhez fűződött a szépítő gól egy nagy bedobás és némi kapu előtti kavarodás után. Tovább nyomott a fehérvári csapat, ám a kitámadásnak meglett a böjtje, a Kecskemét egy kontrából elment, Pálinkás Gergő bepasszát követően pedig Banó-Szabó kihasználta a ziccert. Bár még volt hátra 20 perc, a Videoton már nem igazán hitt a pontszerzésben, Gera Zoltán alakulata jól menedzselte a hajrát, megszerezve második győzelmét az NB II-ben. 3–1



