Bolla Bendegúz: Úgy érzem, jó talajú pályán kiharcoljuk a továbbjutást

Mint beszámoltunk róla, az ETO FC hazai pályán 2–1-es győzelmet aratott a Rapid felett, így újabb lépéssel közelebb került a Konferencialiga-főtáblához. A győriek középhátvédje, Csinger Márk így értékelt a lefújást követőn:

„Küzdelmes mérkőzés volt, sok párharccal. Voltak olyan periódusok, amikor tudtuk a saját futballunkat játszani, rákényszerítve akaratunkat az ellenfélre. Jó eredményt értünk el, de nem lesz könnyű a visszavágó. Ha ugyanazt tudjuk nyújtani, mint ezen az estén, nem leszünk esélytelenek.”