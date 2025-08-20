Csütörtöki sportműsor: ETO FC–Rapid, 1. mérkőzés a Konferencialigában

AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

18.30: Midtylland (dán)–Kuopio PS (finn)

19.00: Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi)

19.00: Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh)

20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán)

20.00: Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török)

20.00: Skendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár)

20.00: Zrinjski (bosznia-hercegovinai)–Utrecht (holland)

20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci)

20.30: Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga)

20.45: Aberdeen (skót)–FCSB (román)

20.45: Rijeka (horvát)–PAOK (görög)

21.00: Lincoln (gibraltári)–Braga (portugál)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Rosenborg (norvég)–Mainz (német)

19.00: ETO FC–Rapid Wien (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Häcken (svéd)–CFR Cluj (romániai)

19.00: Hamrun (máltai)–RFS (lett)

19.00: Wolfsberg (osztrák)–Omonia Nicosia (ciprusi)

19.45: Istanbul Basaksehir (török)–Universitatea Craiova (román)

20.00: Anderlecht (belga)–AEK Athén (görög)

20.00: Breidablik (izlandi)–Virtus (San Marinó-i)

20.00: Celje (szlovén)–Ostrava (cseh)

20.00: Drita (koszovói)–Differdange (luxemburgi)

20.00: Levszki Szófia (bolgár)–AZ (holland)

20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–Rayo Vallecano (spanyol)

20.00: Ljubljana (szlovén)–Noah (örmény)

20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Servette (svájci)

20.00: Sparta Praha (cseh)–Riga (lett)

20.00: Strasbourg (francia)–Bröndby (dán)

20.00: Zsitomir Polisszja (ukrán)–Fiorentina (olasz)

20.15: Jagiellonia (lengyel)–Dinamo Tirana (albán)

20.15: Lausanne (svájci)–Besiktas (török)

20.45: Shelbourne (ír)–Linfield (északír)

21.00: Crystal Palace (angol)–Fredrikstad (norvég)

21.00: Hibernian (skót)–Legia Warszawa (lengyel)

21.00: Raków (lengyel)–Arda (bolgár)

21.00: Santa Clara (portugál)–Shamrock Rovers (ír)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

Péntek, 2.00: NFL, előszezon, New York Giants–New England Patriots

BASEBALL

19.00: MLB, Minnesota Twins–Athletics (Tv: Sport2)

GOLF

19.00: PGA Tour, Tour Championship (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó

9.00: 200 és 500 méteres előfutamok

13.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

KERÉKPÁR

15.30: Benelux körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

8.30: díjhajtás

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1124 (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

14.00: selejtező (buzogány, szalag)

TENISZ

US Open, New York

17.00: egyes, selejtező, 2. forduló

17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Fiona Crawley (amerikai)

17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Manon Léonard (francia)

18.40 után: Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin, 24.)

ATP 250-es torna, Winston-Salem

20.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő (Fucsovics Márton)

WTA 500-as torna, Monterrey

23.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Cleveland

17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A közösségi média szerepe a sportban – Bartók Réka sportpszichológus

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Győr–Rapid Konferencialiga-selejtező előtt, FTC BL-selejtező után. A telefonnál: Holczer Ádám, az FTC korábbi kapusa

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – és Nyári Virággal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Olimpizmus, Thomas Bach Budapesten

15.35: Gyorsasági motor, a hétvégén MotoGp a Balaton Circuiten

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Martí Zoltán

17.00: A csodák csodái, 1. rész – keressük a magyar olimpiatörténet legemlékezetesebb pillanatát

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kajak-kenu, világbajnokság Milánóban. Tudósító: Tóth Béla

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Katona László

18.00: Labdarúgás, Rapid Wien-csapatbemutató, összeállítás

19.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC Győr–Rapid Wien Konferencialiga-rájátszásról. Kommentátor: Cseszregi Balázs

21.00: Kajak-kenu, összefoglaló a milánói világbajnokságról

22.30: Sportvilág