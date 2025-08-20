Csütörtöki sportműsor: ETO FC–Rapid, 1. mérkőzés a Konferencialigában

Nemzeti Sportrádió

2025.08.20.
Csütörtökön rendezik meg az ETO FC és a Rapid Wien párharcának első mérkőzését a labdarúgó Konferencialiga rájátszásában. Megkezdődik az Európa-liga selejtezőjének utolsó köre is. Folytatódik a kajak-kenu világbajnokság.

AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
18.30: Midtylland (dán)–Kuopio PS (finn)
19.00: Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi)
19.00: Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh)
20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán)
20.00: Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török)
20.00: Skendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár)
20.00: Zrinjski (bosznia-hercegovinai)–Utrecht (holland)
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci)
20.30: Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga)
20.45: Aberdeen (skót)–FCSB (román)
20.45: Rijeka (horvát)–PAOK (görög)
21.00: Lincoln (gibraltári)–Braga (portugál)

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Rosenborg (norvég)–Mainz (német)
19.00: ETO FC–Rapid Wien (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Häcken (svéd)–CFR Cluj (romániai)
19.00: Hamrun (máltai)–RFS (lett)
19.00: Wolfsberg (osztrák)–Omonia Nicosia (ciprusi)
19.45: Istanbul Basaksehir (török)–Universitatea Craiova (román)
20.00: Anderlecht (belga)–AEK Athén (görög)
20.00: Breidablik (izlandi)–Virtus (San Marinó-i)
20.00: Celje (szlovén)–Ostrava (cseh)
20.00: Drita (koszovói)–Differdange (luxemburgi)
20.00: Levszki Szófia (bolgár)–AZ (holland)
20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–Rayo Vallecano (spanyol)
20.00: Ljubljana (szlovén)–Noah (örmény)
20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Servette (svájci)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Riga (lett)
20.00: Strasbourg (francia)–Bröndby (dán)
20.00: Zsitomir Polisszja (ukrán)–Fiorentina (olasz)
20.15: Jagiellonia (lengyel)–Dinamo Tirana (albán)
20.15: Lausanne (svájci)–Besiktas (török)
20.45: Shelbourne (ír)–Linfield (északír)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fredrikstad (norvég)
21.00: Hibernian (skót)–Legia Warszawa (lengyel)
21.00: Raków (lengyel)–Arda (bolgár)
21.00: Santa Clara (portugál)–Shamrock Rovers (ír)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
Péntek, 2.00: NFL, előszezon, New York Giants–New England Patriots

BASEBALL
19.00: MLB, Minnesota Twins–Athletics (Tv: Sport2)

GOLF
19.00: PGA Tour, Tour Championship (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para-világbajnokság, Milánó
 9.00: 200 és 500 méteres előfutamok 
13.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

KERÉKPÁR
15.30: Benelux körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.30: díjhajtás

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1124 (Tv: Sport2)

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
14.00: selejtező (buzogány, szalag)

TENISZ
US Open, New York
17.00: egyes, selejtező, 2. forduló
17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Fiona Crawley (amerikai)
17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Manon Léonard (francia)
18.40 után: Piros Zsombor–Thiago Agustín (argentin, 24.)
ATP 250-es torna, Winston-Salem
20.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő (Fucsovics Márton)
WTA 500-as torna, Monterrey
23.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Cleveland
17.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: A közösségi média szerepe a sportban – Bartók Réka sportpszichológus
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Győr–Rapid Konferencialiga-selejtező előtt, FTC BL-selejtező után. A telefonnál: Holczer Ádám, az FTC korábbi kapusa
  9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – és Nyári Virággal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Olimpizmus, Thomas Bach Budapesten
15.35: Gyorsasági motor, a hétvégén MotoGp a Balaton Circuiten
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Martí Zoltán
17.00: A csodák csodái, 1. rész – keressük a magyar olimpiatörténet legemlékezetesebb pillanatát
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kajak-kenu, világbajnokság Milánóban. Tudósító: Tóth Béla
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Katona László
18.00: Labdarúgás, Rapid Wien-csapatbemutató, összeállítás
19.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO FC Győr–Rapid Wien Konferencialiga-rájátszásról. Kommentátor: Cseszregi Balázs
21.00: Kajak-kenu, összefoglaló a milánói világbajnokságról
22.30: Sportvilág

 

