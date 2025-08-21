Nemzeti Sportrádió

A Midtjylland, a Malmö, a Genk és a Braga is nagy előnyt szerzett az El-selejtező playoffkörében

2025.08.21.
Négy gólt vágott a Midtjylland (Fotó: AFP)
A labdarúgó Európa-liga-selejtező rájátszásában a Midtjylland, a Brann, a Malmö és a Panathinaikosz is nyert hazai pályán, viszont a Slovan Bratislava otthon kapott ki, a Dinamo Kijev és a Ludogorec pedig vendégként szenvedett vereséget. A Genk és a Braga idegenben aratott sima győzelmet.

Az előző idényben az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában playoffkörig jutó dán Midtjylland 4–0-ra kiütötte a finn Kuopiót, és alighanem idén is ott lesz a főtáblán. Az El előző kiírásában 31. helyezett svéd Malmö is magabiztos előnyt szerzett a cseh Sigma Olomouc ellen, a norvég Brann pedig 93. perces góllal múlta felül a ciprusi AEK Larnacát.

A Dinamo Kijev emberhátrányban 3–1-re kikapott Topolyán a Maccabi Tel-Avivtól, és idegenben szenvedett vereséget a Ferencvárossal szemben a BL-selejtezőből kieső Ludogorec is, amelyet az északmacedón Skendija vert meg 2–1-re. Otthon került hátrányba a Slovan Bratislava, a Panathinaikosz viszont előnyt szerzett a visszavágóra, a Genk pedig már a főtáblán érezheti magát.

A legutóbbi évadban El-nyolcaddöntős FCSB a 39. perctől 10 emberrel játszott, második gólját már ezt követően szerezte, de előnyét nem tudta megőrizni, az Aberdeen a hajrában egyenlített. Meglepetésre a Rijeka otthon 1–0-ra megverte a PAOK-ot, a gibraltári Lincoln viszont nem tudta borítani a papírformát, négy gólt kapott a Bragától.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
FC Midtjylland (dán)–KuPS (finn) 4–0
Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi) 2–1
Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh) 3–0
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–1
Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török) 2–1
Skendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár) 2–1
Zrinjski (bosznia-hercegovinai)–Utrecht (holland) 0–2
Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci) 0–1
Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga) 1–5
Aberdeen (skót)–FCSB (román) 2–2
Rijeka (horvát)–PAOK (görög) 1–0
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Braga (portugál) 0–4
A visszavágókat az augusztus 27-re kiírt Larnaca–Brann mérkőzést leszámítva augusztus 28-án rendezik meg.

 

