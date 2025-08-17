Nemzeti Sportrádió

Ismét nyert, és első helyre ugrott a Csákvár

2025.08.17. 20:50
A Csákvár (fehérben) a Budafok elleni győzelmével állt a tabella élére (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)
A labdarúgó NB II 4. fordulójában folytatta remek szereplését a Csákvár, amely Magyar Zsolt és Haragos Viktor góljával 2–0-ra legyőzte a valamennyi helyzetét elhibázó Budafokot. A Fejér vármegyei együttes győzelmével a tabella élére ugrott.


LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Szigetváry Márk (Mohos Milán, Szabó Dániel)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Szakály D., 80.), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Dencinger (Radics, 61.), Magyar Zs. (Somfalvi, 71.) – Szabó B. (Haragos, 61.), Bányai (Simon A., 71.), Ominger B. Vezetőedző: Tóth Balázs
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Horgosi, Jagodics M., Stumpf, Kun B. – Varga B. (Bukta, 73.), Posztobányi, Németh M. (Kovács D., szünetben), Rehó – Vasvári (Herczeg B., 80.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Magyar Zs. (28.), Haragos (90+4.)
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Remek első félidő után megérdemelten vezettünk a szünetben. A fordulást követően ránk jött a Budafok, de Lehoczki Bendegúz meccsben tartotta csapatunkat, a hajrában pedig már sokkal korábban lezárhattuk volna a mérkőzést.
Mészöly Géza: – A játékunk rendben van, helyzeteink ismét megvoltak, de képtelenek voltunk a kapuba találni. A hajrában mindent elkövettünk az egyenlítés érdekében, belső védőink is támadtak, de egy egyéni hiba miatt mégis mi kaptunk gólt…

Légi párbaj a csákvári kapu előtt

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnokságot jó formában kezdő Csákvár a nyeretlen Budafokot fogadta vasárnap este. A vendégalakulat nagyon megszervezte védekezését, az öt védő előtt négy középpályás állta a hazai támadók útját, és csak Vasvári Zoltán próbált meg zavart okozni a hazai csapat hátsó sorában. A csákváriak sokáig nem is találták meg ennek a stabil védekezésnek az ellenszerét, mígnem Magyar Zsolt megvillant, és szépségdíjas góllal előnyhöz juttatta a házigazdát. A hazaiak karmesterének ez már a negyedik gólja volt a szezonban.

A fordulás után a hazaiak ifjú portása, Lehoczki Bendegúz tartotta meccsben csapatát, a vendégek több helyzetét is óriási bravúrral hatástalanította. A hajrában aztán a kitámadó vendégcsapat mellett több ziccert is kidolgoztak a csákváriak, akik az utolsó pillanatban, Haragos Viktor révén meg is duplázták előnyüket. Tóth Balázs együttese győzelmével az első helyre ugrott a táblázaton. 2–0

 

PERCRŐL PERCRE

