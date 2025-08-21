A Bayern ellen kezdi az idényt a Lipcse; Marc Márquez: Sok az éles kanyar, szoros verseny várható

A NEMZETI SPORT PÉNTEKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Tóth Alex Bajnokok Ligája-selejtezős teljesítményét az elit klubok sem hagyják figyelmen kívül. A Cube adatelemző rendszere alapján a 19 éves futballista a Ferencvárosban Bajnokok Ligája-selejtezős mércével is kiemelkedő teljesítményt nyújt, posztriválisaival összehasonlítva az összes szegmenst figyelembe vevő teljesítményindex alapján a felső tizenöt százalékba tartozik. A leginkább előretolt irányítóként vagy úgynevezett box-to-box középpályásként jellemzett futballista minden téren meggyőző, de támadásban különösen. A nyári időszakban többször is elhangzott, hogy Tóth Alex a zöld-fehéreknél marad, ám teljesítményét látva adja magát a kérdés: meg tudja-e a tartani őt az FTC?

Ötvenszázalékos mérleggel, két győzelemmel és két vereséggel második helyen lépett tovább a világbajnoki előselejtezőből a magyar férfi kosárlabda-válogatott. „Egyértelmű, hogy nem érdemeltünk győzelmet Észak-Macedónia ellen, ugyanaz történt, mint az első meccsen, Romániában – mondta lapunknak Gasper Okorn szövetségi kapitány. – Szembe kell nézni a problémáinkkal, kétarcú a csapatunk, teljesen mást mutattunk a hazai és az idegenbeli meccseken. Valamit kezdeni kell ezzel, elképzelhető, hogy a gondok nem a kosárlabdatudásból fakadnak, de alaposan meg kell vizsgálni, miért kaptunk ki Nagyváradon és Szkopjéban is.” A szlovén tréner szerint nem is az a gond, hogy kikaptunk Észak-Macedóniában és Romániában, mindez benne van a pakliban. Az viszont nincs, ahogy ezek a vereségek megtörténtek.

Három héttel a Formula–1-es Magyar Nagydíj után most a gyorsaságimotoros-vb mezőnye versenyez hazánkban. Mivel a két sorozat egy kézben van, ismét egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés: érdemes lenne-e közös versenyhétvégét rendezni valahol a világban? A „szuperhétvége” ötlete a rajongók körében új lendületet vett, amikor tavaly az F1 kereskedelmi jogtulajdonosa, a Liberty Media a MotoGP-t is felvásárolta. Ám hiába egyeztettek róla már az illetékesek is, egyelőre nem látszik, miként lehetne nyereségesen összehozni egy ilyen grandiózus eseményt. Az egyik probléma groteszk: a Formula–1 globális népszerűsége, amely most már a világ minden pontján önmagában is telt házas hétvégéket generál, vagyis a helyi promóter szempontjából a MotoGP beillesztésének semmilyen hozzáadott értéke sem lenne.

Kezdődik a Bundesliga 2025–2026-os idénye, Gulácsi Péter a tizedik évadára készül az RB Leipziggel, míg klubtársának, a korábban a Kaiserslauternt erősítő Willi Orbánnak a mostani lesz a tizenegyedik a német élvonalban. A pénteki idényrajt nem ígérkezik könnyűnek a címvédő Bayern München ellen, ráadásul egyik magyar futballista statisztikája sem túl fényes a bajorok ellen. Willi Orbán 18 mérkőzésen két győzelmet, négy döntetlent és 12 vereséget könyvelhetett el, míg Gulácsi Péternek 16 összecsapáson egy győzelem, négy döntetlen és 11 vereség a mérlege. A négy döntetlenjéből egyébként kettő 0–0 lett, vagyis már több alkalommal sikerült lenulláznia a Bayernt. Ez pénteken is félsiker lenne.

Fél év kihagyás után játszott újra NB I-es mérkőzést Szolnoki Roland. Február 1-jén elülső keresztszalag-szakadást, valamint porcsérülést szenvedett a Fehérvár ellen 1–0-ra elvesztett bajnokin, az elmúlt héten viszont újra a legmagasabb szinten futballozott, mi több, 2–1-es győzelemnek örülhetett a Ferencváros otthonában „Nem tagadom, hasonlóan éreztem magam, mint amikor bemutatkoztam az NB I-ben” – mondta lapunknak, noha ez már a 278. NB I-es meccse volt. A felcsútiak egyszeres válogatott védője arról is beszélt, hogy „óriási motiváció volt és van is bennem, mert a legmagasabb szinten akarok futballozni. Volt idő, amikor hasonló sérülés után abbahagyták a játékot, szerencsére fejlődött annyit az orvostudomány, hogy ma már szó sincs ilyesmiről.”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!