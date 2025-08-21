„Korábban is lenyűgöztek a magyarok olimpiai tervei és kreatív ötletei” – Thomas Bach a Nemzeti Sportnak



Felszabadult mosollyal az arcán érkezett háromnapos budapesti látogatásra a NOB korábbi elnöke, Thomas Bach, aki amúgy regnálása tizenkét éve alatt is mindig derűs, jó humorú sportvezetőnek tűnt.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ma már örökös tiszteletbeli elnöke azonban igen súlyos csomagot hagyott otthon végérvényesen, azt a „hátizsákot”, amelyet a világ első számú sportvezetőjeként cipelt világjárványos évekkel, doppingbotrányokkal terhelt és háborúktól sújtott időkben. Azokban a korszakokban, amikor egy olyan „portékát” kellett vonzóvá tennie, ami elnöksége kezdetén – valljuk meg – nem nagyon vonzotta sem a szponzorokat, sem az olimpiarendezésre vágyó városokat. Túlzás nélkül mondható, hogy az 1976-os montreali olimpián a nyugatnémet csapattal olimpiai bajnoki címet szerző tőröző, a gazdasági szakjogászként, ügyvédként és sportvezetőként nagyot alkotó német sportdiplomata új polcra helyezte az ötkarikás mozgalmat, és abban is jelentős nyomot hagyott vezetése végeztével, hogy – kimondva-kimondatlanul – az általa támogatott első afrikai, női és szintén olimpiai bajnok sportvezetőnek, Kirsty Coventrynek adta át a stafétát.

Talán ezeket a tetteket összegezte első budapesti hivatalos programja nyitányakor Sulyok Tamás államfő, amikor a Sándor-palotában a vendég anyanyelvén a következőket mondta: „Thomas Bach eredményeit, sikereit, sportolói és sportvezetői kvalitásait a világ minden pontján elismerik, életműve magáért beszél”. Arra is felhívta a figyelmet a köztársasági elnök, mielőtt átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Thomas Bachnak, hogy a „communitare”, azaz együtt szó, amelyet a „gyorsabban, magasabbra, erősebben” mottó mellé Thomas Bach maga emelt be negyedik fogalomnak, elnöksége legfőbb mozgatórugójává vált és ez lehetett sikerének titka.

Thomas Bach első felszólalásában, a Sándor-palotában, szintén a hála szavaival kezdte beszédét, hiszen Orbán Viktor miniszterelnöknek nemcsak az állami kitüntetésre történő felterjesztését köszönte meg, hanem azokat a baráti, ugyanakkor nagypolitikát érintő kérdésekben adott tanácsokat is, amelyek az olimpiai mozgalom háborúval terhelt napjain festették sötétre az eget. Köszönetét a korábbi és a sportot mindig támogató államfők felé is kifejezte, Schmitt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sulyok Tamás is elismerő szavakat kapott, a jelenlegi magyar NOB-tag, Fürjes Balázs mellett, míg a több mint fél évszázada jó barátja, a szintén tőrvívó olimpiai érmes, Kamuti Jenő felé fordult, hogy egészen baráti tónust használva fejezze ki háláját a magyarok szeretetéért. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság számos külföldi tagja, több első számú nemzetközi sportvezető, szövetségi elnök is tanúja volt a felemelő ünnepségnek és Huszain al-Muszallam, a Nemzetközi Úszószövetség, a World Aquatics, elnöke így méltatta Thomas Bach munkásságát a Nemzeti Sportnak:

„Már jóval az elnöksége előtt keményen dolgozott a mozgalomért, különösen a sportolók érdekeit védve. Ritka, hogy egy vezető ennyire a sportolókra összpontosítson – de ő maga is bajnok volt, így teljesen más nézőpontból közelített. Átélte mindazt, amit versenytársai, ugyanakkor szerencséje volt, hogy jogi tanulmányait is elvégezte, és ezzel a tudással visszatérve nagyszerűen tudta segíteni a mozgalmat és a sportolókat egészen elnöksége végéig” – fogalmazott Huszain al-Muszallam.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság számos, elismert, külföldi tagja, több első számú nemzetközi sportvezető, szövetségi elnök érkezett hazánkba, és a pihenésének első feléről Budapesten landoló olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, Kós Hubert, valamint a sérüléséből lábadozó párizsi aranyérmes öttusa fenoménunk, Gulyás Michelle mellett a Magyar Olimpiai Bizottság teljes vezetősége és számos korábbi magyar olimpiai bajnok társaságában töltött este, a napnyugtába csomagolt dunai panoráma látványa marasztalónak bizonyult, hosszú és kedélyes beszélgetésekkel búcsúztatva az első hivatalos napot.

Szerdán a német sportvezető – aki feleségével, Claudia Bachhal utazott ezúttal Budapestre – lenyűgözve nézett körül a MOB új székházában a Testnevelési Egyetem területén kialakított és a magyar olimpizmus múltjához méltó környezetben, ahol a MOB elnöke, Gyulay Zsolt is őszintén értékelte bajnoktársa elnöki munkáját.

„A nemzetközi olimpiai mozgalom nagyon sokat köszönhet Thomas Bachnak, aki végigjárta a ranglétrát, olimpiai bajnokként, sportolói bizottsági elnökként, majd tizenkét évig NOB-elnökként vezette át a mozgalmat egy elég rögös, kihívásokkal teli időszakon. Diplomáciai készsége, képessége, elképesztő munkabírása, az, hogy egy soha nem látott nézettségű párizsi olimpián vagyunk túl, és hogy ismét szárnyal az olimpiai mozgalom, a béke utolsó szigeteként megjelent a világpolitikában is, szerintem ez nagyban neki köszönhető” – fogalmazott Gyulay Zsolt. Arra is kitért a MOB-elnök, hogy ugyan örökös tiszteletbeli elnökként Thomas Bachnak már nincs ráhatása a döntéshozatalra, de bizonyosan mozgatja még a fantáziáját az a tény, hogy a régióban nem volt még nyári olimpia, és a színfalak mögötti beszélgetésekben, a rólunk alkotott véleményével, a tanácsaival nagyon nagy hasznot hajt nekünk, és vélhetően tetszik neki ez az ügy.

Nem messze a MOB-székháztól a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem telt házas nagyelőadójában, az Athén-teremben várták szerdán délelőtt az ünnepi delegációt, ahol a díszdoktori cím adományozásának ceremóniájára gyűltek össze a hazai és a nemzetközi sporttudományos és diplomáciai élet ismert alakjai.

Mocsai Lajos egyetemi tanár, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, beszédében így foglalta össze a díszdoktorrá avatás lényegét: „A mai naptól Thomas Bach nemcsak a vendégünk, hanem közösségünk tiszteletbeli tagja és nagykövete a világban”.

Sterbenz Tamás professzor, az egyetem rektora a Nemzeti Sport kérdésre megerősítette, sokat jelent számukra, hogy Thomas Bach köszönő beszédében, az „önök egyeteme” kifejezésről egy idő után a „mi egyetemünk” szóhasználatra váltott. „Látszott, hogy Thomas Bach készült ránk és tudja, hogy a „TF” kifejezés, ahogy többször is szólított minket, írja le a legjobban, immár száz éve, hogy kik is vagyunk. A NOB korábbi elnökének tapasztalatai, tudományos munkája nem csak ebben a díszdoktori elismerésben ölt testet, de nem titkolt vágyunk, hogy az ősszel induló sportdiplomáciai mesterképzésen is egyszer talán előadóink között köszönthessük majd” – zárta gondolatait a rektor.

Thomas Bach sportdiplomáciai tapasztalatai pedig – vélhetően – tankönyveket töltenek meg a jövőben. Nos, ezt a tudást, tisztánlátást, a fősodratú politikával szembeni, nemzeti alapon történő diszkrimináció elleni kiállást is dicsérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor Thomas Bach munkásságát méltatta a díszdoktori kitüntetés alkalmával: „Thomas Bach elnök úr, emberfeletti erőfeszítéseket tett és elhivatottságával irányt is mutatott a nemzetközi olimpiai mozgalomban. Kihívásokkal teli időszakokban olyan értékek köré szervezte a NOB vezetésének munkáját, mint a kiválóság, a barátság és a tisztelet. A legfőbb őrzője volt annak, hogy az olimpia hű maradjon az alapító atyák szándékaihoz, ezért is lehet az olimpia ma is egy olyan egyetemes esemény, melyen valamennyi nemzet sportolója tisztességes versenyben méretheti meg magát” – összegzett Szijjártó Péter.

Ezek az értékek számos, a világban jelenleg is konfliktustól szenvedő országban jelentettek kapaszkodót az élsportolóknak, így nem meglepő, hogy például a NOB izraeli tagja, Izrael első olimpiai érmese, az 1992-es barcelonai olimpia ezüstérmes cselgáncsozója, a magyar édesapától született Yael Arad is örömmel jött el hozzánk Thomas Bach köszöntésére, és nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „ Sok éven át figyeltem őt, láttam, hogyan vezet különböző helyzetekben – a sikerek idején, de a nehéz időkben is. Számomra mindig példakép volt: olyan vezető, akivé magam is válni szeretnék. Nemcsak az elitsportra összpontosított, hanem arra is, hogyan tud a sport általában hozzájárulni egy jobb világ megteremtéséhez. Lehet, hogy ez sokaknak naivul hangzik, de a Közel-Keletről, Izraelből jövő emberként én hiszek abban, hogy a sport hidat képes építeni népek és nemzetek között. Thomas Bach megmutatta, hogy ez lehetséges” – nyilatkozta Yael Arad.