Rubik-kocka, fűszeres gulyás: megérkezett a mezőny a balatonfőkajári MotoGP-hétvégére



Nem lehetett úgy végigsétálni csütörtök délután a MotoGP-paddockon, hogy ne mutassák az embert legalább két-három ország sportcsatornáján. Folyamatosan forogtak a kamerák, a tévétársaságok élőben tudósítottak az eseményekről, interjúkat készítettek a versenyzőkkel, akik stílszerűen motoron gördültek be a balatonfőkajári létesítmény parkolójába. A pályabejárásnál is maradtak két keréken, de biciklire váltottak, a legtöbb fotómasina természetesen a nagy esélyes Marc Márquezt követte. A Ducati spanyol klasszisa magabiztosan érkezett hazánkba és mosolyogva tekert – minden oka megvolt rá, elvégre döbbenetes fölényben motorozik a szezonban, utcahosszal vezeti az összetettet.

Az előző hat versenyhétvégén nem talált legyőzőre, vagyis mindenki az ő skalpjára vadászik a Balaton Park Circuiten. Az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) az Osztrák Nagydíj időmérőjén megtréfálta, a versenyen pedig ádáz küzdelemre késztette riválisát, aki végül előzött, a sokáig vezető Bezzecchi harmadik lett. Kettejük közé a ducatis spanyol Fermín Aldeguer ékelődött be, akivel éppenséggel a spielbergi történéseket is megtárgyalhatták a Magyar Nagydíj médianapján. A sajtótájékoztató harmadik résztvevője, a szintén kiváló formában versenyző spanyol Joan Mir (Honda) ugyanis éppen a kezdésre futott be – a többiekkel ellentétben neki már nem maradt ideje percekig bíbelődni a székével…

„Az új pályák mindig kihívás elé állítják a versenyzőket, de mindent megtettem, amit csak tudtam, hogy a lehető legjobban felkészüljek – ecsetelte Bezzecchi, aki huszáros hajrával még az összetett pontverseny második helyére is odaérhet. – Manapság az internet tele van különböző videókkal, és a Superbike-vb magyarországi versenyét is figyelemmel követtem. A szabadedzéseken kapunk pontos képet a kanyarokról – a pálya jelentős része teljesen egyedi.”

A többiek is egyetértettek abban, hogy kimondottan technikás és nehéz a balatonfőkajári aszfaltcsík, amely Aldeguer szerint bizonyos szempontból a spielbergire hasonlít – ha tényleg így van, neki is oszthatnak lapot a vasárnapi futamon. Addig persze még történik egy s más a Balaton Park Circuiten, ahol pénteken a szabadedzésekkel és a MotoE időmérőjével indul be a nagyüzem. Az elektromos sorozatban magyar indulónak is szoríthatunk: a mindössze 18 éves Varga Tibor Erik népszerűsége a legnagyobb sztárokéval vetekedik, csütörtökön lépten-nyomon megállították a paddockban. Egyelőre csak a garázsokban bőgtek fel a motorok, miközben a szervezők az utolsó simításokat végezték, dísznövényekkel dekorálták ki a főépületet, a pályán pedig a Himnusz próbája zajlott.

Na de hogy került a képbe a Rubik-kocka? A klasszisok a szokásos nyilatkozatok mellett a „nulladik napon” a helyi sajátosságokkal is megismerkedhetnek, így többen is megpróbálták kirakni a híres találmányt. Bezzecchiéknek még nehezebb feladat jutott: a sajtótájékoztatón arra kérték őket, hogy magyar specialitások közül válasszanak. Amikor az volt a kérdés, hogy a Nagycsarnokban néznének körül vagy a Lánchídon bringáznának, egyöntetűen az utóbbi mellett tették le a garast (az olasz meg is indokolta: „Utálok vásárolni!”), a Balatont pedig vonzóbbnak találták a Széchenyi fürdőnél („Nincs barátnőm, akivel elmehetnék a termálba…”). Az ételek viszont megosztották a társaságot: a spanyolok inkább fánkot ennének gulyásleves helyett, mert azt túl fűszeresnek gondolják, Bezzecchi ugyanakkor biztos benne, hogy nálunk a legjobb a gulyás. Ezzel speciel nem lőtt mellé…

Ahogy a sajtóbeszélgetés szemelvényei is mutatják, a csütörtök sem volt éppenséggel csendes a Balaton partján, de pénteken felpörögnek az események – 33 év után újra Magyarországon a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye!

Marc Márquez, a Ducati spanyol motorosa: – Mindenkinek új a Balaton Park Circuit, ugyanakkor a teszteken nagyszerűen teljesítettünk a pályán, szóval reménykedve várhatjuk a hétvégét. Megtapasztaltuk, hogy remek munkát végeztek az aszfalttal, továbbá levontuk a következtetést: nagyon sok az éles kanyar, szoros verseny várható a gyártók között. Különleges a pálya karakterisztikája, de ez így van jól, elvégre nagyon hosszú az idény, kell a változatosság. Joan Mir, a Honda spanyol versenyzője: – A sok kanyar miatt nehéz a pálya, százszázalékos teljesítményre lesz szükség ahhoz, hogy érvényesüljek rajta. Mindegyik aszfaltcsík más és más, de ez tényleg egyedi, a vonalvezetése és a karaktere eltér az összes többitől. Bizakodó vagyok, mert megfelelőek a lehetőségeink, az Osztrák Nagydíjhoz hasonlóan Magyarországon is jól teljesíthetünk. Körbetekertük, megnéztük a pályát, figyelnünk kell a fékezési pontokra. VÉLEMÉNYEK

A PÉNTEKI PROGRAM

MotoGP

10.45: 1. szabadedzés

15.00: edzés

Moto2

9.50: 1. szabadedzés

14.05: edzés

Moto3

9.00: 1. szabadedzés

13.15: edzés

MotoE (Varga Tibor Erik)

8.30: szabadedzés

12.35: edzés

16.20: időmérő edzés



