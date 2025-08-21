Pesics és Csirkovics távozhat, két csatár is célkeresztben a Fradinál – sajtóhír

Továbbra is aktív az átigazolási piacon a Ferencváros, amely hamarosan két távozót, illetve két érkezőt jelenthet be. A zöld-fehérek a goal.pl szerint órákon belül hivatalos ajánlatot tesznek a Jagiellonia kongói támadójáért, Afimico Pululuért, aki az előző idényben a bialystoki csapat színeiben összesen 53 tétmeccsen lépett pályára, s 21 gólja mellett 4 gólpasszt is kiosztott – ebből nyolcszor a Konferencialigában volt eredményes. Pululu az FC Basel nevelése, amellyel 2019-ben svájci kupát nyert, a lengyel csapattal pedig tavaly bajnoki címet ünnepelhetett, de 21 mérkőzést játszott a Greuther Fürth színeiben is.

Ugyancsak a középcsatár psztján mozoga otthonosan Jacuqes Siwe, akit a nigériai Phogammedia hozott hírbe a rekordbajnokkal. A francia mellett kameruni állampolgársággal is rendelkező támadó jelenleg az En Avant Guingamp játékosa, a francia másodosztályban az előző évadban 28 találkozón 12-szer talált az ellenfelek kapujába

Az afrikai center érkezésével egy időben távozhat az Üllői útról a csapat egyik legeredményesebb játékosa, az eddigi 68 tétmeccsén 24 gólt és 9 asszisztot termelő Alekszandar Pesics is, a 33 éves csatárért az m4sport.hu értesülései szerint Törökországból kapott ajánlatot a Fradi.

Ugyancsak érdeklődnek külföldről egy másik szerb FTC-labdarúgó, Alekszandar Csirkovics iránt: a 23 éves szélsőt a belga első osztályban 5. helyen álló KV Mechelen venné kölcsön, vételi opcióval – közölte X-oldalán a belga átigazolási ügyek szakértője, Sascha Tavolieri.

🇷🇸 Kavé is pushing for Aleksandar Cirkovic! Discussions are underway with Ferencvárosi TC to reach an agreement for a loan with an option to buy. Interested, Cirkovic has opened the door to #KVM. #mercato #JPL pic.twitter.com/sHjQKTFaeb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 20, 2025

A hírekkel kapcsolatban az m4sport.hu megkereste a Ferencvárost, a klub annyit reagált, hogy nem kommentál átigazolási pletykákat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Afimico Pululu (kongói, Jagiellonia – Lengyelország), Jacques Siwe (francia-kameruni, Guingamp – Franciaország)

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolhatóként), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol)