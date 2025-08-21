Fucsovics továbbra is megállíthatatlan, újabb kiemeltet búcsúztatva elődöntős Winston-Salemben

A világranglistán 94. helyezett Fucsovics Márton egyszer már találkozott Jaume Munarral (46.), és meg is verte 7:6, 6:4-re, ám ennek nem sok jelentősége lehetett, mivel azt a mérkőzést hat éve játszották, ráadásul füvön (Stuttgartban). A winston-salemi tornán kemény pályán csatáztak, és 2:2-ig úgy jutottak el, hogy a magyar játékos két love game-et csinált, míg ellenfele egyik adogatójátékát sem hozta igazán könnyedén. A harmadikat aztán el is veszítette a spanyol, két nagy outja, illetve Fucsovics kiváló elütése miatt a nyíregyházi teniszező három bréklabdához jutott, s a másodikat egy újabb remek elütéssel használta ki.

Ezt követően egyiküknek sem volt gondja a szervagémjükkel, egészen 5:4-ig, amikor Fucsovics a szettért adogatott, és 15:40-ről kellett volna fordítania, ám Munar egy vonalra ütött tenyeres nyerővel élt az első bréklabdájával, és egyenlített. A következő játékban aztán teniszezőnk ismét három bréklabdához jutott, és az elsőnél pompás fonák egyenessel vette el spanyol riválisa adogatását. Ezúttal Fucsovics már lezárta a szettet, az első játszmalabdánál még ugyan hosszút ütött, ám utána egy jó szerva-röptével hozta a gémet. 7:5

Remekül kezdte a második játszmát 33 éves játékosunk, ellenfele adogatójátékánál 40 semmire ment el, majd újfent a második bréklabdáját használta ki. Ezt követően a szoros, de megnyert szervagém után két lehetősége volt brékelni, és Munar az elsőt még szépen hárította, a másodiknál viszont kettős hibát ütött. Fucsovics ekkor azonban valamilyen oknál fogva megtorpant, nem ment neki a játék. Két out miatt 15:40-re állt a következő gémben, és a spanyol egy lecsapással behúzta a játékot lezáró pontot, így a brékhátrányát egyre csökkentette. Munar újra szépített, majd a magyar játékos ismét egymás után hibázott a szervagémjében, semmi 40-ről pedig hiába kapaszkodott, ellenfele újfent brékelt.

Hamar elszállt tehát az előny 3:0 után, ám Fucsovics összekapta magát, előbb eljutott egyenlőig, majd átvette az azt követően két labdamenetben az irányítást, és megcsinálta a bréket. Persze a spanyol teniszező sem adta fel, azonban éljátékosunk semmi 30-ról megfordította a gémet, és megerősítette brékelőnyét. Fucsovicsnak aztán nem kellett kiszerválnia a mérkőzést, fogadóként eljutott egy meccslabdáig, ekkor pedig Munar a hálóba vágta a labdát, így 1 óra 40 perc alatt véget ért az összecsapás. 6:3

„Annyiszor búcsúztam már az első vagy a második fordulóban, úgyhogy hihetetlen érzés, hogy sikerült bejutnom az elődöntőbe – mondta Fucsovics Márton a mérkőzést követően a televíziókamera előtt. – Itt nincsenek könnyű meccsek vagy labdamenetek, minden pontért rendkívül meg kell harcolni. Hiába vezettem három nullára a második szettben, az ellenfelem nem adta fel, és kiegyenlített. Remekül játszik az alapvonalról, képes hiba nélkül ütni onnan, ezért nyomást kellett helyeznem rá. Nagyon meg akartam nyerni az összecsapást, csak a győzelem lebegett a szemem előtt, szóval most igazán boldog vagyok, hogy sikerült.”

A magyar teniszező – akinek eddigi legjobb eredménye a nyolcaddöntő volt – a négy között a 11. helyen kiemelt amerikai Sebastian Kordával mérkőzik meg, várhatóan magyar idő szerint pénteken 20 órakor.

ATP 250, WINSTON-SALEM (798 335 dollár, kemény pálya)

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Fucsovics Márton–Jaume Munar (spanyol, 12.) 7:5, 6:3