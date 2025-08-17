Parázs találkozón pontosztozkodás Kozármislenyben

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SOROKSÁR SC 1–1 (0–1)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Király Zsolt, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N., Horváth D., Gajág, Turi (Nahirnij Artem, 82.) – Kozics, Dóra D. – Szalka D. (Pesti, 71.), Máté Cs. (Bakó, 59.), Babinszky – Jelena (Kócs-Washburn, 71.). Vezetőedző: Pinezits Máté

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O. (Lukács D., 67.), Könczey M., Kékesi, Horváth K. – Vass Á., Madarász – Kundrák (Korozmán, 82.), Köböl, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Babinszky (59.), ill. Kundrák (19.)

Kiállítva: Gajág (90+2.)

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Kalapemelés a csapatom előtt. Szinte nem is tudom, mennyi helyzetet hagytunk ki. Nyerhettünk volna, de csak egy pont lett belőle. Sajnos úgy tűnik, Turi Tamás orrtörést szenvedett. A piros lap pedig elmaradt, de nem szeretnék magyarázkodni.

Lipcsei Péter: – Gratulálok a fiúknak, mert nem kaptunk ki. Az első játékrészben nekünk is akadtak helyzeteink. Volt a találkozónak egy olyan szakasza, amikor a hazaiak jelentős fölényben voltak, de sikerült kijönnünk a szorításból.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdte a találkozót a hazai csapat, rögtön kétszer is rezgett a vendégek hálója, de mindkét esetben csak a kapu oldalát találták el a mislenyiek, így nem tudtak vezetést szerezni. Majd a 19. percben egy hosszú indítás után Kundrák Norbert révén, kicsit váratlanul a Soroksár került előnybe. Ezután ismét hazai percek jöttek, de a Kozármisleny csak kapufáig jutott, így nem sikerült egyenlítenie. Aztán a félidő végén még egy nagy védést be kellett mutatnia Lékai Somának is.

A második játékrészt jó felfogásban kezdte és jól is játszott a Kozármisleny, és mindent megtett, hogy egyenlítsen, aminek meg is lett az eredménye: Babinszky Bence fejesével az 59. percben kiegyenlített. A folytatásban is kézben tartotta a mérkőzést a hazai alakulat, de a vezetést nem tudta megszerezni. A mérkőzés vége felé aztán az egyik oldalon egy sérülést okozó szabálytalanság után csak a sárga lap került elő. A hosszabbításban pedig egy véleményes szerelés után Gajág megkapta a második sárgáját, majd tíz emberrel is a Kozármisleny hagyta ki a meccslabdát, az utolsó percben Babinszky duplázhatott volna, de a fejében maradt a győztes gól. 1–1