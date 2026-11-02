Minden egy helyen: a labdarúgó NB I 12. fordulójának összes gólja itt – videó

K. Zs.K. Zs.
2026.11.02. 12:41
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Ferencvárosi gólöröm a Paks ellen (Fotó: Dömötör Csaba)
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videó NB I-es gólösszefoglaló labdarúgó NB I
Tizenhét gól született a labdarúgó NB I szombaton és vasárnap lejátszott 12. fordulójában: nézze meg őket a Nemzeti Sport összeállításában, amely az M4 Sport felvételei alapján készült!

 

LABDARÚGÓ NB I
A 12. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Október 31., szombat
Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good 1–0
Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest 3–0
ETO FC–Vasas FC 2–2
November 1., vasárnap
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–3
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–0
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–1

 

 

videó NB I-es gólösszefoglaló labdarúgó NB I
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