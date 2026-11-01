Galéria: vezetett, de pont nélkül maradt a Szpari a Szusza Ferenc Stadionban

R. D. P.R. D. P.
2026.11.01. 21:42
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Címkék
Újpest labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus
Mint arról beszámoltunk, az Újpest visszavágott a Nyíregyházának a júliusi vereségért, 2–1-re győzött a labdarúgó NB I 12. fordulójában, vasárnap. A mérkőzést Török Attila fotói is megörökítették.
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fotó 2026.11.01.

Vezetett, de pont nélkül maradt a Szpari a Szusza Ferenc Stadionban (Fotók: Török Attila)

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ÚJPEST TC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4136 néző.. Vezette: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Aradi József)
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor (J. Nunes, 83.), Stronati, Zeke (Scharmer, 66.) – Szendrei N., Ljujics (A. Maier, 67.) – Matko, Amenyido (Horváth K., 67.), Krajcsovics (Mucsányi, 73.) – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic (Temesvári A., 83.), Katona L., Hős (Máté Cs., 62.) – Toma (Regza, 83.), Kovács M. – Manner, Katona B. (Batoum, 62.), Katona M. – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Krajcsovics (39.), Amenyido (58.), ill. Katona B. (23.)

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Újpest labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus
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