NB I: fordított hazai pályán az Újpest a Nyíregyháza ellen

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ÚJPEST TC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4131 néző.. Vezeti: Hanyecz Bence (Buzás Balázs, Aradi József)

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor (J. Nunes, 83.), Stronati, Zeke (Scharmer, 66.) – Szendrei N., Ljujics (A. Maier, 67.) – Matko, Amenyido (Horváth K., 67.), Krajcsovics (Mucsányi, 73.) – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Zikovic (Temesvári, 83.), Katona L., Hős (Máté Cs., 62.) – Toma (Regza, 83.), Kovács M. – Manner, Katona B. (Batoum, 62.), Katona M. – Kvasina. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Krajcsovics (39.), Amenyido (58.), ill. Katona B. (23.)

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ÉRDEKESSÉGEK

Már 31 találkozójuk volt az élvonalban, és a párharc eddig a lila-fehérek elsöprő fölényét mutatja: 16 újpesti diadal, 10 döntetlen és mindössze 5 nyírségi siker.

♦ A Nyíregyháza júliusban hátrányból fordítva, az újpesti kapus, Szappanos Péter labdaeladását kihasználva, Marko Kvasina 86. percben lőtt góljával győzte le a lila-fehéreket (2–1). Ezzel egy több mint 25 éves átkot tört meg, hiszen azt megelőzően 2000 márciusában tudott nyerni ellenük – akkor is ugyanilyen arányban.

♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Szpari, rögtön az első alkalommal, még 1980 őszén (1–2). Azóta 11-szer diadalmaskodtak a lilák és csak 4-szer tudtak pontot szerezni a szabolcsiak. Tavaly májusban és szeptemberben is fordulatos 2–2-t játszottak a Szusza-stadionban, majd idén áprilisban a lila-fehérek elsöprő, 7–2-es győzelmet arattak. Horváth Krisztofer triplázott, Aljosa Matko pedig duplázott azon a mérkőzésen. Ez a valaha volt legnagyobb különbség, ami a két csapat között kialakult az NB I-ben.

♦ Az Újpest a legutóbbi 2 bajnokiját egyaránt 1–0-ra bukta el, előbb otthon a PAFC ellen, majd Győrben. Ősszel ez volt az első alkalom, hogy egymás után 2-szer veszített az NB I-ben.

♦ A Nyíregyháza hatmeccses nyeretlenségének (2 döntetlen, 4 vereség) vetett véget azzal, hogy meglepetésre utolsó helyezettként érkezve tudott nyerni a továbbra is élen álló Puskás Akadémia otthonában (2–1) – ezzel a sikerrel ellépett a kieső zónából.

♦ A lila-fehérek pontjaik pontosan kétharmadát, 15-ből 10-et odahaza zsebeltek be, a mérlegük 3–1–1.

♦ A Szpari vendégként 5 egymást követő vereség után éppen legutóbb, Felcsúton harcolta ki az első győzelmét. Házon kívül előzőleg márciusban, szintén a Pancho Arénában tudott nyerni, majd ezt összesen 9 sikertelen próbálkozás (2 iksz, 7 vereség) követte.

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