Galéria: gólt sem szerzett a Paks a Groupama Arénában

R. D. P.R. D. P.
2026.11.01. 21:15
null
Veljko Birmancsevics a két gólszerző között (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Paks labdarúgó NB I galéria Ferencváros
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 12. fordulójának vasárnapi játéknapján a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Paksot. A mérkőzést Dömötör Csaba fotói is megörökítették.
null
fotó 2026.11.01.

Yusuf és Zachariassen is betalált a Paks ellen (Fotók: Dömötör Csaba)

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC 2–0 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 8629 néző. Vezette: Bogár Gergő (Albert István, Belicza Bence)
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Madarász Á. (Bero, 71.), Maiga (Nagy Á., 80.) – Zachariassen, Corbu, Birmancsevics (Levi, 89.) – Yusuf (Joseph, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs
PAKS: Gyetván – Győrfi (Wiesner, 60.), Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M. (Gyurkits, 80.), Papp K., Balogh B. (Simut, 60.), Horváth Kevin (Haraszti, 80.) – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Yusuf (59.), Zachariassen (90+4.)
Sárga lap: Yusuf (69.), ill. Lenzsér (49.)

ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

Paks labdarúgó NB I galéria Ferencváros
Legfrissebb hírek

Galéria: vezetett, de pont nélkül maradt a Szpari a Szusza Ferenc Stadionban

Labdarúgó NB I
8 perce

Fordított és nyert hazai pályán az Újpest a Nyíregyháza ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Osztrák hokiliga: öt góllal kikapott a Volán, ráadásban nyert az FTC

Jégkorong
1 órája

Kit ajánl a Fradinak Bognár György?

Labdarúgó NB I
2 órája

Yusuf és Zachariassen gólja döntött, az FTC a Paks legyőzésével hangolt a Milan elleni El-csatára

Labdarúgó NB I
3 órája

Galéria: piros lap és két gól a hajrában a Puskás Akadémia és a Debrecen meccsén

Labdarúgó NB I
4 órája

A kiállítás után eldőlt, a Debrecen két góllal győzött a Puskás Akadémia otthonában

Labdarúgó NB I
6 órája

A Paks kapusa felkészült arra is, hogy „megsorozzák” a ferencvárosiak

Labdarúgó NB I
12 órája