Galéria: gólt sem szerzett a Paks a Groupama Arénában

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC 2–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 8629 néző. Vezette: Bogár Gergő (Albert István, Belicza Bence)

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Madarász Á. (Bero, 71.), Maiga (Nagy Á., 80.) – Zachariassen, Corbu, Birmancsevics (Levi, 89.) – Yusuf (Joseph, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs

PAKS: Gyetván – Győrfi (Wiesner, 60.), Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye – Pető M. (Gyurkits, 80.), Papp K., Balogh B. (Simut, 60.), Horváth Kevin (Haraszti, 80.) – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Yusuf (59.), Zachariassen (90+4.)

Sárga lap: Yusuf (69.), ill. Lenzsér (49.)

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