Továbbra is a fergusoni örökség súlyát nyögi a Manchester United

Vereségek, döntetlenek: az AS Roma elleni keddi BL-mérkőzésre készülő Manchester United kilenc (!) tétmérkőzés óta nyeretlen, a Premier League-ben kilenc forduló alatt mindössze hét pontot szerzett, és a 17. helyre csúszott a bajnoki tabellán. A BL-ben az Atlético Madrid otthonában elszenvedett 2–0-s vereséget a comói 4–1-es összeomlás követte. Az Old Trafford közönsége megint ugyanazt találgatja: az edzőváltás hozhat-e megoldást, vagy már maga az állandó újrakezdés a betegség kiváltó oka?

A United az idényben eddig csupán kétszer győzött minden versenysorozatot figyelembe véve: a bajnokságban az újonc Ipswich Townt, a BL-ben az ugyancsak újonc azeri Sabahot verte meg. Utóbbit szeptember 10-én, azóta három döntetlen és hat vereség következett. Michael Carrick irányításával a csapat az első öt idegenbeli bajnokiján egyszer sem nyert – ilyen rajtot legutóbb az 1973–1974-es idényben produkált, amelynek végén kiesett az élvonalból. A történelmi párhuzam nem jóslat, de pontosan érzékelteti, milyen messzire került a klub attól a világtól, amelyben a második hely is csalódásnak számított.

Különösen kegyetlen az időzítés: november 6-án lesz negyven éve, hogy Alex Ferguson megérkezett Manchesterbe. A skót szakember tizenhárom angol bajnoki címet és két BL-trófeát nyert a Uniteddel, majd 2013-ban bajnokként távozott. Azóta sem a Premier League-ben, sem Európa első számú kupasorozatában nem sikerült újra a csúcsra érni. A hanyatlás azonban nem egyenletes zuhanás volt, hanem rövid fellendülések és annál fájdalmasabb visszaesések sorozata: minden új korszak az ígéretet hordozta magában, hogy lezárja az előző bizonytalanságát. Fergusont 2013-ban David Moyes követte, akinek hatéves szerződése tíz hónap alatt elveszítette jelentőségét. Menesztése után Ryan Giggs vezette átmenetileg a csapatot, majd 2014-ben Louis van Gaal kapta meg az újjáépítés feladatát. A világhírű holland szakember FA-kupát nyert, de 2016-ban, két nappal a döntő után elküldték. José Mourinho következett: 2017-ben Ligakupát és Európa-ligát, 2018-ban bajnoki ezüstérmet szerzett. Ezek még értelmezhető sikerek voltak, de a Ferguson-korszak folytonosságát egyikük sem tudta visszaállítani; Mourinho megbízatása 2018 decemberében ért véget.

Amikor még minden jól ment: Wayne Roones és Cristiano Ronaldo az MU sikerkorszakának vége felé (Fotó: Imago)

Volt idő, amikor a Roma látogatása nem szorongást, hanem futballünnepet jelentett az Old Trafford népének. A Manchester United 2007. április 10-én 7–1-re verte meg az olaszokat a BL-negyeddöntő visszavágóján, és 8–3-as összesítéssel jutott tovább. A másnapi Nemzeti Sport Rommá vert Roma főcímmel jelent meg. Az olasz fővárosban játszott első mérkőzést a házigazda nyerte meg 2–1-re, Alex Ferguson együttese a visszavágón aztán szétzúzta a vendégek reményeit: Michael Carrick a 11., Alan Smith a 17., Wayne Rooney a 19. percben talált be. Cristiano Ronaldo a szünet előtt, majd után is eredményes volt, Carrick újabb távoli lövése pedig már a hatodik gólt jelentette. Daniele De Rossi szépítése után Patrice Evra állította be a végeredményt. A mostani történet különös mellékszála, hogy Carrick azon az estén szerezte első BL-góljait, és az „álmok világába” illőnek nevezte a diadalt. Akkor a United középpályásaként irányította a rohamokat; most a kispadról kellene visszahoznia valamit abból az elsöprő önbizalomból. A vendégek szerencséje: nem kell Ferguson szellemét legyőzniük – elég a jelenlegi Unitedet. Régi szép emlék: Amikor a „vörös ördögök” hetet rúgtak a Romának

A következő válasz a múltból, egy korábbi csatárcsillag képében érkezett. Ole Gunnar Solskjaer előbb ideiglenes edzőként hozott lendületet, majd 2019 tavaszán véglegesítették. A korábbi közönségkedvenc visszahozott valamit a klub jókedvéből, 2021-ben bajnoki második helyig és Európa-liga-döntőig jutott, trófeát azonban nem nyert. Novemberi távozása után Carrick három mérkőzésre ült a kispadra, aztán Ralf Rangnick vette át az együttest az idény végéig. A német szakember átmeneti megoldása sem teremtett tartós alapot: a United 2022-ben 58 ponttal lett hatodik. Erik ten Hag 2022-es érkezése már a modern, rendszerszerű futball ígéretét jelentette. Az Ajaxszal bizonyító holland 2023-ban Ligakupát, 2024-ben FA-kupát nyert, csakhogy utóbbi siker mellett a bajnokságban nyolcadik lett a csapat. A vezetőség előbb megtartotta, majd 2024 októberében menesztette; a rövid ideig beugró Ruud van Nistelrooy után novemberben Rúben Amorim jött. A portugál alatt sem következett be a fordulat: 2025-ben a United a 15. helyen zárt, az Európa-liga döntőjében pedig a Tottenhamtől kapott ki. Amorimot 2026 januárjában váltották le, Darren Fletcher rövid közjátéka után pedig ismét Carrickhez fordultak.

Tavasszal úgy tűnt, ezúttal működik a régi recept: a korábbi középpályás harmadik helyre és BL-indulásig vezette a csapatot, jutalmul májusban kétéves szerződést kapott. Az ősszel azonban a megmentőből is veszélyeztetett edző lett. A hétvégi, Chelsea elleni 2–0-s vereség már a harmadik egymást követő kudarc volt. Az ESPN információi szerint a Roma és az Aston Villa ellen még ő irányíthat, de a bizalom iránta vészesen apad.

Michael Carrick nagyon nehéz helyzetbe került, akárcsak elődei (Fotó: Reuters)

A fentebb felsorolt edzők névsora önmagában is vádirat, mivel minden jel szerint a gond egyáltalán nem az, hogy ki ült a kispadon. A United a rutinos brit menedzsertől a holland iskolán és Mourinho eredményközpontúságán át a klublegendáig, majd a fiatal taktikai újítókig szinte minden irányt kipróbált. Közben az egymást követő elképzelések nem álltak össze egységes fejlődési pályává. Az ESPN egy friss háttérelemzése szerint az edzőkereséseket rendre elszalasztott első számú jelöltek, anyagi megfontolások és rövid távú döntések alakították. A kupagyőzelmek így inkább megszakították, mintsem megfordították a hanyatlást.

Pénzhiánnyal persze aligha lehet magyarázni a káoszt: a Manchester United a 2022–2023-as idény kezdete óta mintegy 1.12 milliárd eurót fordított új játékosok megszerzésére a Transfermarkt adatai szerint. Még az eladások bevételeit levonva is csaknem 775 millió euró a kiadási többlet – ennél többet ugyanebben az időszakban csak a Tottenham áldozott kerete megerősítésére az angol élvonalban.

Ebben a kilátástalan helyzetben érkezik a Roma ötmeccses veretlenségi sorozattal, azon belül négy győzelemmel, miközben a házigazda a BL alapszakaszának 21. helyén szerénykedik…

Gary Neville, a Manchester United 2x-es BL-győztes, 8x-os bajnok védője, a Sky Sports szakértője 2026. október 25-én, a Bournemouth elleni 3–0-s hazai vereség után: – Vannak köztük, akik nem igazán profik. […] Néhányan nem fekszenek le időben. Nem a megfelelő ételeket eszik. Nem gondolnak a Manchester Unitedre minden egyes nap minden egyes percében. […] A fejükbe szállt a dicsőség. […] Pedig semmik. Wayne Rooney, a Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője 2026. október 27-én a Stick to United című YouTube-podcastban: – A legszívesebben bemennék az öltözőbe, és megkérdezném: MI A FRANCOT CSINÁLTOK? Miféle teljesítmény ez? Szerintetek megérdemlitek, hogy ezt a mezt viseljétek? […] A játékosok eltompultak, mintha nem lennének érzelmeik, mintha nem érdekelné őket. Roy Keane, a Manchester United BL-győztes, 7x-es bajnok középpályása 2026. október 29-én, a Chelsea elleni bajnoki előtt a The Overlap Stick to Football című műsorában: – Michael Carrick és a szakmai stábja […] szerencsés fiúk, hogy még mindig a Manchester Unitednél lehetnek. NÖVESSZENEK TÖKÖT, és kezdjenek el eredményeket produkálni! Vélemények

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