A kiállítás után eldőlt, a Debrecen két góllal győzött a Puskás Akadémia otthonában

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC 1–3 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Csonka Bence (Tóth II Vencel, Ország Péter)

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczky – Orján, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill – Lukács D., L. Duarte (Varga Zs., 88.), Kern (Nissilä, 53.), Nagy Zs. – Németh A. (Colley, 88.), Dárdai P. (Okeke, 53.). Vezetőedző: Babó Levente

DVSC: Andreev – Mejías, Lang (Batik, 40.), M. Hofmann, A. Guerrero – Samper (Baldoni, 59.), Boskovic – Egri (Patai, 59.), Dzsudzsák (Cibla, 86.), Dénes (Kocsis D., 59.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Németh A. (38.), ill. Boskovic (7.), Batik (85.), Baldoni (90+1.)

Kiállítva: Ormonde-Ottewill (74.)

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Ki számított erre? Mármint hogy az előző idény hatodik helyen záró, több kulcsemberét elvesztő, és edzőt is váltó Puskás Akadémia a bajnokság első köre után az összes csapatot maga mögé utasítja. Nem kérdés, a teljesítményért jár az elismerés a labdarúgóknak és persze az „elsőbálozó" vezetőedzőnek, Babó Leventének is, ám azzal Felcsúton is tisztában vannak, a szinten tartás (tizenegy bajnokiból hetet megnyerni) nem ígérkezik könnyű feladatnak. A mezőny kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy zsinórban három győztes bajnoki után az együttes hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a sereghajtó Nyíregyházától. Az különösen bánthatta a felcsútiakat, hogy harmadszor maradtak pont nélkül a Pancho Arénában. Bizony, a csapat továbbra is vendégként szerzi a pontjainak zömét, a hat fellépésen begyűjtött tizenöt pont extra teljesítményt takar, és ha sikerül javítani a hazai mérlegen, emlékezetes lehet az idénye. A bajnoki rajton Németh András duplája győzelmet ért a Nagyerdei Stadionban, azóta viszont a DVSC egyre jobb formát mutat, és ez akkor is igaz, ha a hétközi Magyar Kupa-meccsen erősen felforgatott csapattal csak a rendes játékidő letelte után tudott fordítani az NB III-as Csepel otthonában.

Babó Levente joggal bosszankodott, amikor Lukács Dániel labdát vesztett a kezdőkörnél, a szakember azért lehetett ideges, mert alig egypercnyi játék után ez már harmadszor fordult elő csapatával. Nem sokkal később kiderült az is, Dzsudzsák Balázsnak nem csak a bal lába remek, bedobásból is képes helyzetet teremteni, és még hét perce sem tartott a bajnoki, amikor Blaz Boskovic stukkolásával a Lokinál volt az előny. Nem sokkal később Egri Imre 18 méteres lövése nyomán kerülte el kevéssel a jobb alsó sarkot a labda, majd ahogy megszokhattuk, a Loki rendre már a saját térfelén letámadta ellenfelét, és mert a Puskás Akadémia labdakihozatalába többször is hiba csúszott, inkább a vendégek akarata érvényesült.

Majd' fél órája tartott az összecsapás, amikor Dárdai Pál jobb oldali beadása kevéssel ment el Lukács Dániel feje mellett, aztán ugyancsak ő centerezett és Nagy Zsolt fejesénél Plamen Andreevnek már védenie is kellett. Nem sokkal később jött a hazaiak egyenlítő találata: Lukács Dániel kiugratásával Dárdai Pál húzott kapura, a labda Németh András elé pattant, és ő nagy erővel a jobb alsó sarokba vágta. Lang Ádám sérülése miatt már a szünet előtt változtatni kényszerültek a debreceniek, hogy aztán a félidő végén Dzsudzsák Balázs szögletből kapura tekerje a labdát – majdnem sikerült meglepnie Lehoczki Bendegúzt.

(Fotó: Kovács Péter)

A fordulás után előbb Babó Levente cserélt kettőt, majd Gert Remmel változtatott három helyen, azonban a helyzetek egyik oldalon sem jöttek. A játékrész közepén Wojciech Golla hozta nehéz helyzetbe Lehoczki Bendegúzt a passzával – nem sokon múlt, hogy a bevetődő Szendrei Ákosról nem a kapuba pattant a labda. Bő negyedórával a befejezés előtt Brandon Ormonde-Ottewill egy teljesen felesleges szabálytalansággal kiállíttatta magát; emberhátrányban beszorult a házigazda, és nem is bírta ki a nyomást, öt perccel a befejezés előtt a korábbi felcsúti játékos, Batik Bence némi szerencsével közelről betalált. Aztán egy villámgyors kontraakciót újabb góllal fejezett be a DVSC – a Puskás Akadémia már a negyedik hazai bajnokiján maradt pont nélkül, a Loki pedig zsinórban harmadszor nyert és tovább folytatja jó szereplését.