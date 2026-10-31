Elképesztő öngóllal verte meg a Honvéd a Kisvárdát, nagyot lépett előre a tabellán

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–0 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna. Vezette: Derdák Marcell (Nagy Viktor, Balla Levente)

HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Pauljevics, 87.), P. García – Pinte (Szafronov, 90+1.), Pekár I., Csontos, Szamosi (Zuigeber, 86.) – Somogyi T. – Marí (Kántor K., 78.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Mbock, Youga (Herc, 67.) – Bíró B., Melnik (Mesanovic, 82.), Babják (Ésik, 67.) – Jordanov (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Soltész D. (3. – öngól)

Sárga lap: Csontos (46.), ill. Mbock (15.), Youga (27.), Soltész D. (77.), Ésik (90.)

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A magyar szövetség fegyelmi bizottságának döntése értelmében a meccsen csak 14 éven aluliak és a vendégszurkolók lehettek jelen. Rögtön a mérkőzés elején szilveszteri, vicces összeállításokba illő öngóllal szerzett vezetést a Kispest, ugyanis Pablo García bal oldali beadását Soltész Dominik mellel akarta hazatenni, de a labda a kisvárdai kapus lába között a kapuba gurult. Ezt a jelenetet leszámítva többnyire eseménytelenül teltek a percek, látszott, hogy a két csapat nem véletlenül áll a tabella alsó felében. Rengeteg technikai hiba tarkította a mérkőzést, ráadásul mivel az iram sem volt nagy, így helyzetek egyáltalán nem alakultak ki a szünetig, a kapusoknak csupán néhány beadást és egy-két gyengébb lövést kellett hatástalanítaniuk.

A vendégek játéka valamelyest feljavult Teslim Balogun becserélésével, az első ígéretesebb helyzetből pedig Bíró Bence a jobb kapufát találta el. Hiába volt kezdeményezőbb a Kisvárda, enyhe mezőnyfölénye meddőnek bizonyult, sőt a legnagyobb lehetőség a hazaiak előtt adódott, de Pinte Patrik – védőktől ajándékba kapott – ziccerénél Ilja Popovics bravúrral hárított. A Honvéd előnye birtokában a stabil védekezésre helyezte a hangsúlyt, kontratámadásai ritkán jutottak el az ellenfél kapujáig, ha mégis, akkor az utolsó passzokba csúszott hiba. Ennek ellenére az újonc akarata érvényesült, mert riválisa nem talált fogást a hazai védelmen. A Kisvárda a hajrában sem tudta fokozni a nyomást, sőt, a Kispest állt közelebb a második gól megszerzéséhez – Pekár István fejese a keresztlécen csattant –, így otthon tartotta a három pontot a nagyon alacsony színvonalú találkozón, amelyen egyik csapat sem érdemelt győzelmet.

A fővárosiak sikerükkel elmozdultak a sereghajtó pozíciójából, míg a vendégek immár öt kör óta nyeretlenek. 1–0

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