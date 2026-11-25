SZOKTÁK MONDANI, jókor jött vereség. A kijelentés igazát rendre az utána következő eredmény igazolja – vagy nem…

A Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában csütörtökön a Celje együttesét fogadja. Nagy Olivér, a zöld-fehérek játékosa már a Milan idegenbeli 2–0-s legyőzése után azt nyilatkozta, maguk sem igen hiszik el, hogy így állnak a nemzetközi kupában. Nos, az élvonal legutóbbi fordulójában a Győrtől elszenvedett 3–1-es hazai vereség némiképpen árnyalja a képet, mondjuk úgy, a fradistákat megint visszarángatták a valóságba.

Ez a harmadik idény, amikor a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is 36 csapatos alapszakaszt rendeznek, az FTC jelenleg 12 ponttal az El-rangsor harmadik helyén áll. A két kupasorozatban az elmúlt két évben a négy tabellából három esetben 16 pont kellett az automatikus nyolcaddöntőbe jutáshoz, míg egyszer, a 2024–2025-ös El-kiírásban ehhez 14 pont is elég volt. Abbahagyom, mert Borbély Balázs, a Ferencváros szakvezetője arra hívta fel a figyelmet, ne számolgassunk.

Az viszont tény, ezen a listán a szlovén ellenfél csupán a huszonötödik, ám nyilvánvaló, a két együttes között nincsen huszonkét helynyi különbség még akkor sem, ha most a Fradi a találkozó esélyese. Intő jel: a Celje egyetlen győzelmét éppen idegenben érte el a Sturm Graz ellen (3–2). A lapunkban megjelenő elemzésekből az következik, az ellenfél a Groupama Arénában ugyan nem a támadásokra fekteti a hangsúlyt, nem is vonul defenzívába, továbbá a pontrúgások elleni védekezése nem kielégítő. A futballkedvelőknek talán a 24 éves válogatott középpályás, Svit Seslar neve lehet ismerős, az ő édesapja, Simon a 2003-as, Magyarország ellen Muraszombatban 2–1-es szlovén sikerrel végződő mérkőzésen kezdő volt. Seslarnál rutinosabb a 32 esztendős támadó, a szintén válogatott Benjamin Verbic, aki korábban megfordult a Panthinaikosz, a Köbenhavn és a Dinamo Kijev együttesében is.

A Celjén kívül még a Juventus jön Budapestre, a Fradi a Poznannal és a Hoffen­heimmel idegenben játszik. Hogy meglegyen egyenes ágon a nyolcaddöntő, elvileg még négy pont kellene. Lám, mégiscsak számolgatok… Azzal viszont számolok, hogy bár a Győr ellen megszakadt a Fradi 118 napos veretlensége, mondjuk úgy, jókor jött a vereség.

Indulhat egy új sorozat: győzelemmel.

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