Mint a Reuters szerdai cikkében szerepel, az állami tulajdonú energetikai vállalat, az MVM közölte a hírügynökséggel, hogy az FTC-vel fennálló hosszú távú szerződését felülvizsgálja, melynek értéke 2024 és 2026 között nagyjából évi 12 millió eurónak (kb. 4.5 milliárd forint) felel meg – szúrta ki a csakfoci.hu.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke vasárnap videót tett közzé, ebben elmondta, november 26-án tárgyalóasztalhoz ülnek az MVM-mel, hogy megállapodjanak a szponzori együttműködés folytatásáról, mely 2018 óta áll fenn a két fél között.

A tárgyalás kimenetele nagy hatással lehet a zöld-fehérek költségvetésére. A Reuters emlékeztet, hogy Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szeptemberben elárulta, a klub erre az idényre már 30 százalékkal csökkentette a futballistái bérköltségét. A Blikk akkor úgy kalkulált, ezzel a lépéssel a Ferencváros megközelítőleg 2.4 milliárd forintot spórolhatott az előző évadhoz képest.