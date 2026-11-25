Nagyot fordult a világ a Ferencvárossal az utóbbi hetekben. Amikor a zöld-fehérek október végén megérkeztek Milánóba, a legnagyobb kérdés az volt, vajon meg tudja-e nehezíteni a magyar bajnoki ezüstérmes az olasz sztárcsapat dolgát. A San Siróban aratott 2–0-s győzelem óta viszont már inkább az a kérdés, melyik együttes képes megállítani a Ferencvárost?!

Az FTC négy forduló után 12 ponttal áll, s miközben az alapszakasz kezdetén még a továbbjutás kiharcolása volt az elsődleges cél, immár a közvetlen nyolcaddöntőbe jutás is elérhető közelségbe került. Ezúttal a szlovén Celje következik, Borbély Balázs vezetőedzőtől azt kérdeztük, érzékeli-e már, hogy megváltozott csapata nemzetközi megítélése.

„Ezt inkább onnan közelíteném meg, hogy kisebb nevű csapat ellen mindig nehezebb jól játszani. A favoritnak általában nehezebb dolga van. De talán már eddig is megmutattuk, papíron nálunk erősebb és gyengébb rivális ellen is tudunk jól játszani. Meglehetősen hideg lesz a mérkőzés időpontjában, de miután ezt nem tudjuk befolyásolni, nem is foglalkoztunk vele. Mi arra fókuszáltunk, amire befolyással lehetünk. Márpedig ez a saját játékunk. Talán annyi lesz a különbség, hogy vastagabb kabátot veszek.”

A tréner ezúttal is alaposan át kell gondolnia, milyen összetételű támadósort küld pályára. Bamidele Yusuf eltiltás miatt nem szerepelhet a szlovénok ellen, Lenny Joseph pedig hosszabb kihagyásra kényszerült az ősszel. A haiti támadó robbanékonysága, gyorsasága különösen értékes lehet az olyan ellenfelekkel szemben, amelyek bátran felvállalják a támadófutballt, s a védelem mögött is területet hagynak. A kérdés, milyen fizikai állapotban van a légiós, illetve a Celje ellen milyen típusú középcsatárra van inkább szüksége Borbély Balázsnak.

„Bamidele Yusuf nem áll rendelkezésünkre, ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni… Lenny Joseph későn érkezett haza a haiti válogatott összetartásáról, úgy gondolom, nincs rossz formában, de azt el kell ismerni, talán még némileg keresi magát. De bízom benne, hogy minél hamarabb visszanyeri a korábban látott formáját. De azt, hogyan néz majd ki a támadósorunk, ha nem probléma, nem teregetném ki. Legyen meglepetés is csütörtök estére.”

A csütörtöki összecsapás egyik legérdekesebb taktikai kérdése, melyik csapat tudja ráerőltetni a másikra az akaratát. A Celje ugyanis korántsem az a fajta együttes, amely idegenben feltétlenül lemondana a kezdeményezésről. A Szlovéniában légióskodó Dragóner Áron, aki korábban három évig dolgozott együtt Borbély Balázzsal, lapunknak arról beszélt, hogy a ferencvárosiak magas letámadása különösen kellemetlen lehet a hátulról építkező, kombinatív futballt játszó szlovénoknak.

„Elemeztük a játékukat. A Celje olyan csapat, amely tud és szeret is futballozni. Technikás, kreatív játékosaik vannak, labdabirtokláson alapuló futballra számítunk tőlük. De számomra fontosabb, hogy mi miként teljesítünk. Ezúttal is meg van a meccstervünk, és azzal is tisztában vagyunk, hogy nagy lehetőség előtt állunk. Próbáljuk ezt nem teherként megélni… Az biztos, hiba lenne, ha már most elkezdenénk számolgatni. Tény, szakmai és gazdasági szempontból is fontos lenne a legjobb nyolc között végezni, de most nekünk egy feladatunk van, maximálisan felkészülni a csütörtöki mérkőzésre.”

Franko Kovacevic a Twentéhez hasonlította a Celjét

Ha valakinek van pontos információja a Celjével kapcsolatban, az Franko Kovacevic. A Ferencváros horvát csatára januárban a szlovén együttestől érkezett az Üllői útra, a Celjében 28 tétmérkőzésen 25 gólt ért el, azonban a Ferencvárosban egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, többször is sérülés hátráltatta.

„Nehéz időszakon vagyok túl, a sérülések alaposan befolyásolták az idényemet. De próbáltam erős maradni, a családom és csapattársaim is mellettem álltak. Most már csakis előre nézek. Borbély Balázs mielőtt megkérdezett volna, már gyakorlatilag mindent tudott a Celjéről, a közös elemzések során mindent elmondott az aktuális riválisunkról, és remek meglátásai voltak. Ahogy egykori csapattársaim szeretnének nyerni Budapesten, én ugyanúgy arra vágyom, hogy győztesen kerüljünk ki a párharcból. Érdekes klubról van szó, nagyon jó futballt játszanak. Leginkább a Twentéhez hasonlítanám őket. Egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés a csütörtöki.”

Franko Kovacevic (Fotó: Török Attila)

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ – csütörtök

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!