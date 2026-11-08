Supka Attila: Átok? Nem, sajnos ez a realitás

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője

– A játék képe alapján simább is lehetett volna a győzelmük.

– Ahhoz nem férhet kétség, hogy jogosan nyertük meg a mérkőzést, az már más kérdés, hogy a fölényt nem tudtuk kellőképpen gólokkal alátámasztani. Ezzel kapcsolatosan van hiányérzetem, viszont hazai pályán elszenvedett két vereség után jöttünk Kisvárdára, ennek ismeretében nagy fegyvertény a győzelem, és főként az első félidőben mutatott játékunk.

– A két csapat Felcsúton játszott meccse után azt mondta, jó kis csapata lesz. Ezt egyre inkább kezdi igazolni a társaság?

– Igen, viszont akadtak hullámvölgyeink. Előfordult, hogy gyengébb játékkal nyertünk, máskor többet érdemeltünk volna a teljesítményünk alapján. A folyamat része az, amiben most vagyunk, megmondom őszintén, nekem is nehéz két hetem volt az otthoni vereségeket követően, de a srácok igazolták, hogy helyes az út, és tartom, hogy jó a csapatunk.

– Kényszerből kellett kettőt is cserélnie, aztán a kispadról beszállók döntötték el a meccset. Ilyen a futball?

– Bízunk benne, hogy Lukács Dániel sérülése nem olyan súlyos, hogy ne tudna a válogatott rendelkezésére állni, Michael Okekét pedig azért kértem meg, hogy húzza ki a szünetig, mert át akartuk gondolni, mi a helyes válaszlépés erre a helyzetre, ráadásul nagyszerűen is játszott. A Vasas ellen Németh András, a Paks és az MTK ellen Lamin Colley lépett elő nyerőemberré a kispadról, ez is mutatja a játékosok karakterét. Nem vagyunk nagyon sokan, de akik beállnak, rendre hozzá tudnak tenni a játékunkhoz.

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

MTK BUDAPEST FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–2 (0–2)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3741 néző. Vezette: Csonka Bence (Buzás Balázs, Máyer Gábor)

MTK: Fadgyas – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Szuhodovszki (Zeljkovic, a szünetben) – Jurek, Bognár I. (Klausz, 79.), Komáromi (Hinora, 79.) – Nyers (Kerezsi, 63.). Megbízott edző: Kanta József

KISPEST: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, P. García – Pekár I., Csontos Z. (Eddaradzs, a szünetben) – Pinte (Pauljevics, 84.), Somogyi T., Szamosi (Zuigeber, 77.) – A. Marí (Kántor, 84.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Komáromi (55.), Hinora (83.), ill. A. Marí (9.), Komáromi (40. – öngól)

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KANTA József, az MTK Budapest megbízott vezetőedzője

– Így képzelte el az első meccsét a kispadon?

– A győzelem emlékezetesebbé tette volna, de nem vagyok telhetetlen. A második félidő játéka alapján azt mondom, reális a döntetlen, noha benne volt a játékunkban a három pont megszerzése.

– Mi volt az oka az első félidei gyenge teljesítménynek?

– Elsősorban az, hogy összevissza futballoztunk, nem jó helyen játszottak a labdarúgók, például Bognár István. Nyilván a helyzet hozta úgy, hogy inkább a bal oldalon szedte fel a labdát, én azonban jobban szerettem volna, hogy Jurek Gáborhoz közelebb futballozzon. Sajnos nem voltunk elég hatékonyak az első félidőben.

– Aztán történt valami az öltözőben, hiszen egészen más ritmusban és mentalitással futballozott a csapat. Minek köszönhető ez a változás?

– Elsősorban annak, hogy megbeszéltük az öltözőben, kinek mi a pontos teendője, milyen területet játsszon be, foglaljon el. És persze a cserék is hozzátettek ahhoz, hogy gyorsabbá, veszélyesebbé vált a játékunk, meg tudtuk bontani a vendégek védelmét mindkét oldalon. Megesett már az MTK történetében, hogy kétgólos hátrányba került, aztán megnyerte a meccset. Ezt mondtam a játékosoknak is: most miért ne sikerülhetne? Nos, nem sok hiányzott hozzá.