Supka Attila: Átok? Nem, sajnos ez a realitás

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1107 néző. Vezette: Iványi Gábor (Belicza Bence Péter, Horváth Zoltán)
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Serbecic, Lippai T., Chlumecky, Soltész D. (T. Balogun, 62.) – Melnik, Mbock (Youga, 90.), Herc (Mesanovic, 73.) – Bíró B. (Novothny, 90.), Babják (Szikszai, 73.). Vezetőedző: Supka Attila
PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Nagy Zs. – Varga Zs. (Kern, 58.), Okeke (L. Colley, a szünetben), L. Duarte, Dárdai P. (Farkas B., 90+4.) – Lukács D. (Nissilä, 37.), Németh A. (Vékony B., 58.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Nissilä (66.)
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SUPKA Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Ez már valamiféle átok?
– Nem, sajnos ez a realitás. Meccsről meccsre igyekszünk mindent megtenni azért, hogy eredményesek legyünk, de ez nem sikerül. Nem tudunk kellő számú helyzetet kialakítani és az utóbbi időben gólokat sem szerzünk. A játékunk sem olyan volt, ahogyan azt a kezdés előtt elterveztük.
– A korábbi hazai döntetlenek után a jobb mutatott játék jelenthetett egy kis vigaszt. Most miért volt gyengébb a teljesítmény?
– Nem azt játszottuk, amit szoktunk, az első harminc percben nagy káosz jellemezte a csapatot. Aztán próbáltunk kiegyenesedni, de ez kevés volt. Talán a visszavont kiállítás után költözött egy kis élet a csapatba, de ennek már így kellett volna lennie az elejétől kezdve. Bátrabban kellett volna a labdaszerzéssel próbálkoznunk az ellenfél térfelén, nem pedig teljesen visszahúzódnunk, amit egyáltalán nem kértünk. Így nagyon nehéz eljutni az ellenfél kapujáig.
– Mi lehet a kiút?
– Az az igazság, hogy meg kell találni azokat az embereket, akik a támadójátékban tudnának segíteni, de ebből a keretből nagyon nehéz olyan támadósort a pályára küldeni, amelyben benne van a gól. Ezzel szembesülünk hetek óta.
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője
– A játék képe alapján simább is lehetett volna a győzelmük.
– Ahhoz nem férhet kétség, hogy jogosan nyertük meg a mérkőzést, az már más kérdés, hogy a fölényt nem tudtuk kellőképpen gólokkal alátámasztani. Ezzel kapcsolatosan van hiányérzetem, viszont hazai pályán elszenvedett két vereség után jöttünk Kisvárdára, ennek ismeretében nagy fegyvertény a győzelem, és főként az első félidőben mutatott játékunk.
– A két csapat Felcsúton játszott meccse után azt mondta, jó kis csapata lesz. Ezt egyre inkább kezdi igazolni a társaság?
– Igen, viszont akadtak hullámvölgyeink. Előfordult, hogy gyengébb játékkal nyertünk, máskor többet érdemeltünk volna a teljesítményünk alapján. A folyamat része az, amiben most vagyunk, megmondom őszintén, nekem is nehéz két hetem volt az otthoni vereségeket követően, de a srácok igazolták, hogy helyes az út, és tartom, hogy jó a csapatunk.
– Kényszerből kellett kettőt is cserélnie, aztán a kispadról beszállók döntötték el a meccset. Ilyen a futball?
– Bízunk benne, hogy Lukács Dániel sérülése nem olyan súlyos, hogy ne tudna a válogatott rendelkezésére állni, Michael Okekét pedig azért kértem meg, hogy húzza ki a szünetig, mert át akartuk gondolni, mi a helyes válaszlépés erre a helyzetre, ráadásul nagyszerűen is játszott. A Vasas ellen Németh András, a Paks és az MTK ellen Lamin Colley lépett elő nyerőemberré a kispadról, ez is mutatja a játékosok karakterét. Nem vagyunk nagyon sokan, de akik beállnak, rendre hozzá tudnak tenni a játékunkhoz.
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
MTK BUDAPEST FC–KISPEST-HONVÉD FC 2–2 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3741 néző. Vezette: Csonka Bence (Buzás Balázs, Máyer Gábor)
MTK: Fadgyas – Varju, Armalas, Radic, Kovács P. – Kata, Szuhodovszki (Zeljkovic, a szünetben) – Jurek, Bognár I. (Klausz, 79.), Komáromi (Hinora, 79.) – Nyers (Kerezsi, 63.). Megbízott edző: Kanta József
KISPEST: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor, P. García – Pekár I., Csontos Z. (Eddaradzs, a szünetben) – Pinte (Pauljevics, 84.), Somogyi T., Szamosi (Zuigeber, 77.) – A. Marí (Kántor, 84.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Komáromi (55.), Hinora (83.), ill. A. Marí (9.), Komáromi (40. – öngól)
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KANTA József, az MTK Budapest megbízott vezetőedzője
– Így képzelte el az első meccsét a kispadon?
– A győzelem emlékezetesebbé tette volna, de nem vagyok telhetetlen. A második félidő játéka alapján azt mondom, reális a döntetlen, noha benne volt a játékunkban a három pont megszerzése.
– Mi volt az oka az első félidei gyenge teljesítménynek?
– Elsősorban az, hogy összevissza futballoztunk, nem jó helyen játszottak a labdarúgók, például Bognár István. Nyilván a helyzet hozta úgy, hogy inkább a bal oldalon szedte fel a labdát, én azonban jobban szerettem volna, hogy Jurek Gáborhoz közelebb futballozzon. Sajnos nem voltunk elég hatékonyak az első félidőben.
– Aztán történt valami az öltözőben, hiszen egészen más ritmusban és mentalitással futballozott a csapat. Minek köszönhető ez a változás?
– Elsősorban annak, hogy megbeszéltük az öltözőben, kinek mi a pontos teendője, milyen területet játsszon be, foglaljon el. És persze a cserék is hozzátettek ahhoz, hogy gyorsabbá, veszélyesebbé vált a játékunk, meg tudtuk bontani a vendégek védelmét mindkét oldalon. Megesett már az MTK történetében, hogy kétgólos hátrányba került, aztán megnyerte a meccset. Ezt mondtam a játékosoknak is: most miért ne sikerülhetne? Nos, nem sok hiányzott hozzá.
Maurizio JACOBACCI, a Kispest-Honvéd vezetőedzője
– Remekül játszott a Honvéd az első félidőben.
– Igen, mert megfelelő felfogással léptünk pályára egy jó csapat ellen, a gyors játék és a koncentráltság kétgólos előnyt eredményezett.
– A szünet után miért nem tudta hozni ugyanezt a színvonalat együttese, illetve miért cserélte le Csontos Dominikot, aki az első játékrész egyik legjobbja volt?
– Középpályásunk torokgyulladással bajlódik, betegen vállalta a játékot, hozzáteszem gyorsan, az orvosok tanácsát kikérve és megtartva csak egy félidőt futballozhatott. De nem az ő hiánya miatt húzódtunk hátra és roppant meg kissé a csapat, hanem a balszerencsés első kapott gól miatt.
– A múlt heti hazai győzelem, valamint a mostani idegenbeli döntetlen elégedetté is tehetné önt, hiszen úgy tűnik, a szurkolók egyre inkább a csapat mellé állnak.
– Elégedett akkor lennék, ha kettő-nulláról nem egyenlít az ellenfél. Egyébként pedig valóban érezzük a szurkolók támogatását, a Honvéd-tábor az egyik legmarkánsabb a magyar élvonalban, jószerével a csapat tizenkettedik játékosa.