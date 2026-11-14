Szoboszlai Nyilasit, Schäfer Bognárt érte be az örökrangsorban
Schäfer András ötvenedszer, Szoboszlai Dominik hetvenedszer lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban a Grúzia elleni szombati Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
A grúzok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott két játékosa is előrelépett a szereplési örökrangsorban.
Schäfer András 50. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, amivel beérte Bognár Györgyöt, míg Szoboszlai Dominik 70. válogatott mérkőzésével Nyilasi Tiborhoz csatlakozott az örökranglistán.
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