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Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Szoboszlai Nyilasit, Schäfer Bognárt érte be az örökrangsorban

T. Z.T. Z.
2026.11.14. 18:30
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Szoboszlai Dominik a Grúzia elleni mérkőzés előtt (Fotó: Szabó Miklós)
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Schäfer András Szoboszlai Dominik Bognár Győrgy magyar válogatott Nyilasi Tibor
Schäfer András ötvenedszer, Szoboszlai Dominik hetvenedszer lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban a Grúzia elleni szombati Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

A grúzok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott két játékosa is előrelépett a szereplési örökrangsorban.

Schäfer András 50. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, amivel beérte Bognár Györgyöt, míg Szoboszlai Dominik 70. válogatott mérkőzésével Nyilasi Tiborhoz csatlakozott az örökranglistán.

 

Schäfer András Szoboszlai Dominik Bognár Győrgy magyar válogatott Nyilasi Tibor
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