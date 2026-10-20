Erős Gábor: Nincs okom távozni, csak idegesebb voltam a kelleténél

– Az internetes hozzászólások alapján a Vasas-szurkolók péntek este óta azt találgatják, mi is történt az MTK Budapest elleni mérkőzés után. Személyes indokokra hivatkozva nem ön nyilatkozott az 1–0-s vereség után, másnap pedig több sajtóorgánum arról írt, szóban jelezte lemondási szándékát. Valóban megfordult a fejében a távozás gondolata?

– Én is olvastam és hallottam a találgatásokról, vannak közöttük egészen elképesztő teóriák – válaszolta lapunk megkeresésére Erős Gábor, a Vasas FC 46 éves vezetőedzője. – Csalódott voltam a mérkőzés után, az tény. Egyébként is lobbanékony ember vagyok, de most idegesebb voltam a kelleténél. Mondtam olyasmiket a csapat előtt, amiket nem kellett volna, és így napokkal az események után, lenyugodva, már bánok. Az teljesen légből kapott feltételezés, hogy a klubon belül belső feszültség volna, ilyesmiről szó sincs! A háttérben az áll, hogy van egy személyes, egészségügyi problémám, amelyről nem szeretnék beszélni, és kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben. Ezúton köszönöm a rengeteg biztató üzenetet, amelyeket a napokban kaptam a klubon belülről és kívülről egyaránt.

– A klub szombati közleménye szerint a Vasas FC vezetői és játékosai továbbra is töretlenül bíznak önben. Hogyan éli meg ezt a bizalmat?

– Azért is szólaltam meg abban a közleményben, mert szeretném elejét venni a híreszteléseknek, amelyek szerint személyi konfliktusom volna a klubon belül. Abszolút harmonikus a kapcsolatom mind a kollégákkal, mind a vezetőkkel, külön is kiemelem a remek munkakapcsolatomat Nagy Miklós sportigazgatóval. Továbbra is kiváló a légkör, ami körülvesz a munkám során. A vezetők, a kollégák és a játékosok is mellettem állnak, úgyhogy természetesen folytatom a munkát, amúgy sem vagyok az a törülköző-bedobós típus. Nem is lenne okom a távozásra, mivel tíz forduló után a harmadik helyen állunk frissen feljutott csapatként. Minden megy tovább a régi kerékvágásban.

– Olyan pletyka is elterjedt, hogy a szünetben éles szóváltásba keveredett Farkas Balázs kapusedzővel. Ez igaz?

– Éles szóváltásnak nem nevezném, egyoldalúan szakmai kritikát fogalmaztam meg, de ilyen előfordul bármelyik meccs hevében.

– A bajnokság egyharmadához érünk a hétvégén. Hogy értékeli a csapat eddigi teljesítményét az idényben?

– Maximálisan elégedett vagyok, hiszen mint volt róla szó, újoncként a harmadik helyen állunk. A célunk a bajnokság előtt az volt, hogy stabil teljesítménnyel maradjunk benn az első osztályban, számokban kifejezve: szeretnénk a hatodik és a tizedik hely között végezni. Pillanatnyilag ennél jobban állunk, de a cél nem változott, és nem is szeretnénk felesleges nyomás alá helyezni a csapatot, mert a jó rajt után talán a szurkolók részéről kicsit magasabbak lettek az elvárások, ami abból fakad, hogy az eredményekhez jó játék is társul. De továbbra is két lábbal a földön akarunk állni. Természetesen minél jobb helyezésre törekszünk, és nem bánnánk, ha a végén az első hat csapat közé is be tudnánk kerülni.

Az MTK ellen nem jött ki a lépés a Vasasnak (Fotó: Árvai Károly)

– Többször is elégedetten beszélt a nyári felkészülésről, az igazolásokról, valamint arról, hogy a kiszemelt futballisták időben megérkeztek. Tíz forduló közös munkát követően hogyan értékeli a keret erejét? Sikerült olyan játékosállományt kialakítani, amellyel elérhetik a kitűzött célokat?

– Szerintem igen. A jelenlegi helyezés és a mutatott játék is ezt mondatja velem. Az új labdarúgókkal maximálisan elégedett vagyok, nagyszerűen illeszkedtek a mi rendszerünkbe, és tényleg nagy segítséget jelentett, hogy velünk tudtak készülni már az első edzéstől kezdve. Amin picit jó lenne javítani, az a helyzetkihasználásunk, mivel nagyon sok gólszerzési lehetőséget alakítunk ki, és ezeket viszonylag kis százalékban értékesítjük. De örülök, hogy a helyzeteink megvannak, biztos vagyok benne, a helyzetkihasználási mutató is átfordul. Sokkal rosszabb lenne, ha nem lennének helyzeteink, és a szerencsefaktornak köszönhetően nyernénk meccseket, de ez nem így van. Az MTK ellen is szinte minden statisztikában az ellenfél fölé nőttünk, egyetlen mutatóban nem, sajnos éppen abban, ami a legfontosabb: a gólok számában.

– Az újabb válogatott szünet előtti három bajnoki nem ígérkezik könnyűnek, a Paks, az ETO és a Ferencváros vár a Vasasra.

– Bár a Puskás Akadémia vezeti a tabellát, szerintem a Ferencváros, az ETO és a Paks az NB I három legerősebb csapata. Noha a bajnokságban kicsit még botladozik a Fradi, láthatjuk a nemzetközi porondon, milyen játékerőt képvisel. Nem lehet megkérdőjelezni, hogy az ország legacélosabb csapata. Az ETO sem sokkal marad el tőle, az utóbbi időben már újra hozza az eredményeket, a paksiak pedig hosszú évek óta következetesen jó teljesítményt nyújtanak. Néztem őket most az ETO ellen, a vereség ellenére a második félidőben elképesztő nyomást helyeztek a győriekre. A mi csapatunkról továbbra is tartom, hogy bárki ellen nyerhet vagy meglepetést szerezhet. A Paks után még lesz egy kupameccsünk is Szentlőrincen, ott mindenképpen tovább akarunk jutni.

– Tóth Milán az egész idényre kidőlt, ami nyilván óriási érvágás.

– Nagyon sajnáljuk a sérülését, ezúton is minél előbbi felépülést kívánok neki. Az elmúlt időszakban olyan pozitív hatások érték, amiből mi is nagyon sokat profitáltunk. Bemutatkozott a válogatottban, megszerezte az első gólját címeres mezben, a következő bajnoki meccsen is betalált, az MTK ellen szintén jól játszott, hamarosan pedig édesapa lesz. Derült égből jött a villámcsapás, de most már neki is csak előre szabad tekintenie. A helyettesítése nem lesz könnyű feladat, de bízom a keret erejében, van több opciónk, hogyan oldjuk meg ezt a helyzetet.