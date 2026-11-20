„Nagyon fontos bármelyik klubnál, hogy meglegyen az identitás, méghozzá a klubnál dolgozó emberekben ugyanúgy, mint a játékosokban. A Vasasnak jelenleg 20-21 ponttal kellene állnia. Az adatok és a számok, valamint a mutatott játék alapján ez lenne a realitás” – mondta a tabellán 16 ponttal a hetedik helyen álló csapat mestere.

Erős Gábor megjegyezte, hogy a fiatalszabály jelenlegi formájával nem ért egyet – meglátása szerint egyes játékosok már 19 évesen készen állnak az élvonalra, de pont emiatt egy 22 évest már öregként könyvelhetnek a klubok. A korábban többek között a Kisvárdát, a Budafokot és a Kazincbarcikát is irányító szakember megjegyezte, hogy az idény végén azzal lenne elégedett, ha csapata bejutna a kupadöntőbe és az első hat hely valamelyikén végezne.

„Komolyabb célok nélkül nem lehet ezt a szakmát csinálni. Nekem is megvannak a saját céljaim, igyekszem magasra tenni a lécet. Akkor lennék igazán boldog, ha az előbb említett eredmények közül mindkettőt sikerülne elérni” – mondta Erős Gábor, majd arról az esetről is beszélt, amikor az MTK elleni októberi bajnokit követően elrohant a stadionból. Mint kiderült, egy korábban diagnosztizált vastagbélgyulladás van a háttérben.

„A válogatott szünetben az orvos azt mondta, olyan súlyos gyulladásom van, hogy még a nyelőcsövem is be van gyulladva. Nagyon kemény szteroidbombát kaptam, amit hetekig kellett szednem. Ennek egyik következménye az volt, hogy közel egy hétig harminc feletti vércukorszintet mértek nálam, és cukorbeteg is lettem. Egyelőre még nem tudni, mitől” – fogalmazott. Az angyalföldi gárdát az élvonalba visszavezető tréner ekkoriban beszélt problémáiról kollégáinak és a klubvezetésnek is, felajánlotta a lemondását, de a klub megerősítette abban, hogy nem gondolkodik másban, és mindenben támogatja.