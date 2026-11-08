Borbély Balázs: Most nem a futball szépsége volt a fontos
LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
VASAS FC–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4221 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth II Vencel, Ország Péter)
VASAS: Engedi – Hej, Baráth, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Mezei (Radó, 81.) – Kovácsréti (Kovács P., 81.), Urblík J., Molnár Cs. (Barkóczi, 75.) – Pálinkás (Pethő, 61.). Vezetőedző: Erős Gábor
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Maiga, Madarász Á. (Bero, 64.) – Zachariassen (Levi, 85.), Corbu (Nagy Á., 90.), Birmancsevics (Arzani, 85.) – Yusuf (Joseph, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Maiga (65.), Bero (84.)
ERŐS GÁBOR, a Vasas vezetőedzője
– Sokáig jól állták a sarat. Hogy látta a mérkőzést, benne maradt a pontszerzés?
– Büszke vagyok a csapatra, becsületesen tették a srácok a dolgukat, de a Fradi ennyivel jobb és rutinosabb csapat; könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit, míg mi sajnos elpuskáztuk a mieinket. A játékunk rendben volt és kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de a jövőben előre kell lépnünk helyzetkihasználásban. Nem is a mai meccs a fájdalmas számomra, hanem az elmúlt fordulókban elhullajtott pontok, ezért a pohár jelenleg félig üres.
– Koszta Márk hiányzott centerposztról, a csatár miért nem léphetett pályára?
– Sajnos covidos lett, egész héten nem edzett a csapattal, s a mérkőzésre sem tudott kijönni, ezért kezdett helyette Pálinkás Gergő. Mindig azt mondom, hogy akik rendelkezésünkre állnak, azoknak kell megoldania az aktuális feladatot, hiszen a keret alkalmas a célok elérésére.
– Számított rá, hogy a Fradi az idő múlásával nagy nyomást helyez a Vasasra, s ennek következtében elfáradnak a hajrára?
– Azért nem számítottam erre, mert az ellenfelünknek a héten már volt kilencven perc a lábában, emellett tudtam, hogy mi is jók vagyunk erőnlétileg. Nem éreztem óriási nyomást a Fradi részéről, rögzített szituáció után szereztek vezetést és sajnos a második gól előtt is mi hibáztunk. Összességében nincs szégyenkeznivalónk, és örülök, hogy a közönség végig mellettünk állt.
BORBÉLY BALÁZS, a Ferencváros vezetőedzője
– A Milan elleni győzelem után a Vasas ellen is megszerezték a három pontot.
– Magas színvonalú, izgalmas mérkőzést játszottunk, amelyben megfelelő intenzitás és kellő agresszivitás is volt. A párharcok többségének megnyerésével nem volt probléma, de játszottunk már jobban is. Ma akadtak gyengébb teljesítmények a csapatban, a támadásépítések során többször rossz döntést hoztunk. De most nem a futball szépsége volt a fontos, hanem az, hogy három ponttal zárjuk a hetet. Ez sikerült, úgyhogy elégedett vagyok.
– Sokak szerint nagyon hasonlított a mai találkozó az augusztus eleji Vasas elleni meccshez, amely gól nélküli döntetlennel ért véget az Üllői úton. Egyetért ezzel?
– Egyáltalán nem, mert akkor még messze nem voltunk ilyen jó formában; akkor másképpen játszottunk, az összeállításunk is más volt. Az mindenképpen döntő különbség ahhoz a mérkőzéshez képest, hogy most sokkal hatékonyabbak voltunk.
– Jól vagy rosszul jön a válogatott szünet a bomba formában lévő csapatnak, illetve meddig lehet bírni ezt az erőltetett menetet?
– Most tizenhárom nap lesz meccs nélkül, nézőpont kérdése, hogy jól jön-e a bajnoki szünet számunkra, hiszen nagyon elkaptuk a fonalat… Az U21-esekkel együtt hét válogatott játékost adunk, de bízom benne, hogy mindenki fitten és motiváltan tér vissza. Tudjuk, hogy okosan kell adagolnunk a terhelést a játékosoknak, hogy az év utolsó periódusában is folytatni tudjuk a jó formánkat.