Borbély Balázs: Most nem a futball szépsége volt a fontos

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

VASAS FC–FERENCVÁROSI TC 0–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4221 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Tóth II Vencel, Ország Péter)

VASAS: Engedi – Hej, Baráth, Csóka D., Doktorics – Hidi M. S., Mezei (Radó, 81.) – Kovácsréti (Kovács P., 81.), Urblík J., Molnár Cs. (Barkóczi, 75.) – Pálinkás (Pethő, 61.). Vezetőedző: Erős Gábor

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Maiga, Madarász Á. (Bero, 64.) – Zachariassen (Levi, 85.), Corbu (Nagy Á., 90.), Birmancsevics (Arzani, 85.) – Yusuf (Joseph, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Maiga (65.), Bero (84.)

ERŐS GÁBOR, a Vasas vezetőedzője

– Sokáig jól állták a sarat. Hogy látta a mérkőzést, benne maradt a pontszerzés?

– Büszke vagyok a csapatra, becsületesen tették a srácok a dolgukat, de a Fradi ennyivel jobb és rutinosabb csapat; könyörtelenül kihasználta a lehetőségeit, míg mi sajnos elpuskáztuk a mieinket. A játékunk rendben volt és kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, de a jövőben előre kell lépnünk helyzetkihasználásban. Nem is a mai meccs a fájdalmas számomra, hanem az elmúlt fordulókban elhullajtott pontok, ezért a pohár jelenleg félig üres.

– Koszta Márk hiányzott centerposztról, a csatár miért nem léphetett pályára?

– Sajnos covidos lett, egész héten nem edzett a csapattal, s a mérkőzésre sem tudott kijönni, ezért kezdett helyette Pálinkás Gergő. Mindig azt mondom, hogy akik rendelkezésünkre állnak, azoknak kell megoldania az aktuális feladatot, hiszen a keret alkalmas a célok elérésére.

– Számított rá, hogy a Fradi az idő múlásával nagy nyomást helyez a Vasasra, s ennek következtében elfáradnak a hajrára?

– Azért nem számítottam erre, mert az ellenfelünknek a héten már volt kilencven perc a lábában, emellett tudtam, hogy mi is jók vagyunk erőnlétileg. Nem éreztem óriási nyomást a Fradi részéről, rögzített szituáció után szereztek vezetést és sajnos a második gól előtt is mi hibáztunk. Összességében nincs szégyenkeznivalónk, és örülök, hogy a közönség végig mellettünk állt.