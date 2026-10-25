Celikkaya: Ha nem akarnak játszani, úgy nem tud fejlődni a magyar bajnokság

KISPEST-HONVÉD–DEBRECENI VSC 0–2

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője: – Nehéz meccsen vagyunk túl, hiszen technikailag kiváló csapat volt az ellenfél, de nem emiatt ment el a mérkőzés, hanem azért, mert hiányzott az a lendület, amivel megszerezhettük volna a lecsorgó labdákat és támadásokat vezethettünk volna. Az első félidőben zártan védekeztünk, átengedtük a labdabirtoklást a Debrecennek – sokkal pontosabban kellett volna kontráznunk. Csontos Dominik becserélése után jobban játszottuk meg a labdát, de az első kapott gólnál blokkolhattuk volna a beadást. Hozzá kell tennem, csalódott vagyok, hogy a szögletek és szabadrúgások során nem sikerült gólt szerezni. Meg kell próbálnunk pontokat szerezni, nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a támadójátékra, ám ez nem mehet a védekezés egységének rovására. A támadásokban javulnunk kell, mert hiányoznak a jó passzok, a mélységi labdák – márpedig ezek nélkül nem lehet nyerni.

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője: – Ott folytattuk, ahol az előző fordulóban abbahagytuk. Jó teljesítményt nyújtottunk, az eredmény is megfelelő és az odaadást is nagyra értékelem. Ezúttal sem tizenegy játékos hozta össze a győzelmet, sokkal többen tettek érte, hiszen a legkeményebb munkát az edzéseken végezzük. Óriási a verseny minden poszton, ez is befolyásolja a teljesítményt. Mindig elemezzük a két csapat várható góljai közötti különbséget is, ami elindít minket egy úton az elemzésnél, majd megnézzük, mennyire voltak értékesek a lövéseink, és egyre mélyebben elmerülünk a számokban. Vasárnap délelőtt tízre össze is hívhatnék egy új sajtótájékoztatót, annyit tudnék beszélni az adatokról… A tabella kapcsán nem szeretnék semmit mondani, a teljesítményünkről azonban szívesen beszélek. Egyértelműen előreléptünk, amit az előző mérkőzés számai is igazolnak. Mostanában nem kapunk gólt, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meccseket nyerjünk. Kalkulációim szerint két héttel hamarabb látszódnia kellett volna ennek a teljesítménynek, de jó úton járunk.