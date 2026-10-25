Celikkaya: Ha nem akarnak játszani, úgy nem tud fejlődni a magyar bajnokság

KISPEST-HONVÉD–DEBRECENI VSC 0–2
Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője: – Nehéz meccsen vagyunk túl, hiszen technikailag kiváló csapat volt az ellenfél, de nem emiatt ment el a mérkőzés, hanem azért, mert hiányzott az a lendület, amivel megszerezhettük volna a lecsorgó labdákat és támadásokat vezethettünk volna. Az első félidőben zártan védekeztünk, átengedtük a labdabirtoklást a Debrecennek – sokkal pontosabban kellett volna kontráznunk. Csontos Dominik becserélése után jobban játszottuk meg a labdát, de az első kapott gólnál blokkolhattuk volna a beadást. Hozzá kell tennem, csalódott vagyok, hogy a szögletek és szabadrúgások során nem sikerült gólt szerezni. Meg kell próbálnunk pontokat szerezni, nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a támadójátékra, ám ez nem mehet a védekezés egységének rovására. A támadásokban javulnunk kell, mert hiányoznak a jó passzok, a mélységi labdák – márpedig ezek nélkül nem lehet nyerni.
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője: – Ott folytattuk, ahol az előző fordulóban abbahagytuk. Jó teljesítményt nyújtottunk, az eredmény is megfelelő és az odaadást is nagyra értékelem. Ezúttal sem tizenegy játékos hozta össze a győzelmet, sokkal többen tettek érte, hiszen a legkeményebb munkát az edzéseken végezzük. Óriási a verseny minden poszton, ez is befolyásolja a teljesítményt. Mindig elemezzük a két csapat várható góljai közötti különbséget is, ami elindít minket egy úton az elemzésnél, majd megnézzük, mennyire voltak értékesek a lövéseink, és egyre mélyebben elmerülünk a számokban. Vasárnap délelőtt tízre össze is hívhatnék egy új sajtótájékoztatót, annyit tudnék beszélni az adatokról… A tabella kapcsán nem szeretnék semmit mondani, a teljesítményünkről azonban szívesen beszélek. Egyértelműen előreléptünk, amit az előző mérkőzés számai is igazolnak. Mostanában nem kapunk gólt, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meccseket nyerjünk. Kalkulációim szerint két héttel hamarabb látszódnia kellett volna ennek a teljesítménynek, de jó úton járunk.
Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője: – Tudtuk, hogy kemény meccs lesz, a Kisvárda jól teljesít idegenben, fizikailag erős csapat. Azonban remekül kezdtük a mérkőzést, többször sikerült feltörnünk őket, ám a tizenhatoshoz érve rossz döntéseket hoztunk. Nekünk több esélyünk volt a győzelemre, a pályán mindenki láthatta, hogy a ZTE a jobb csapat, több játékelemben is föléjük nőttünk. Bosszant a kapott gól, és az is, hogy nem győztünk. Sokszor kis hibák miatt veszítettünk pontokat, tanulnunk kell. Minden meccsen győzni akarunk. Rengeteg változás történt a nyáron a klubnál és a keretben, idő kell a fiatal játékosok fejlesztésére. Egy évvel ezelőtt ugyanígy állt a ZTE a tabellán, ám a két csapat nem ugyanaz. A bajnokság kétharmada még hátra van, sok pontot lehet szerezni, de a Kisvárda elleni döntetlen frusztráló, mert kicsúszott a győzelem a kezünkből. A kisvárdai gól szabályosságát nehéz megítélni, nem tudok állást foglalni. Ráadásul a játékosok mondták, hogy több tizenegyesgyanús eset is volt a meccsen. Kétségeket ébreszt bennem, hogy rendre mi jövünk ki rosszul a kétes szituációkból. Értetlenül állok több dolog előtt is, egyrészt elképesztő, hogy a VAR számára mennyi idő kell feldolgozni a történéseket és döntést hozni, másrészt rengeteg időt fetrengtek a kisvárdaiak a gyepen. Nem értem, ha nem akarnak játszani, úgy nem tud fejlődni a magyar bajnokság…
Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője: – Tudtuk, hogy hazai környezetben nehéz ellenfél a Zalaegerszeg, és azzal is tisztában voltunk, hogy mire kell figyelnünk. A ZTE labdaszerzés után sok helyzetet dolgoz ki, hazai környezetben ezzel a fegyverrel hozták a meccseiket. Jól felkészültünk, az első félidőben remekül játszottunk, nagyszerűen működött a letámadásunk és időben zártunk vissza. Akadtak olyan lehetőségein, amelyekkel már az első félidőben a magunk javára fordíthattuk volna a mérkőzést, végül saját magunknak tettük nehézzé. A fordulás után vezetést szerzett a ZTE, ám új erőre kellett kapni, hogy legalább egy pontot szerezzünk – sikerült. Megvolt a lehetőségünk megszerezni a győztes gólt, de nem tudtunk élni vele, majd néhány labdaszerzést követően, ha pontosabban vezetjük a támadásokat, talán dolgozhattunk volna ki még helyzeteket. Egy pontokkal nem megyünk semmire. Hetek óta egy pontokat szerzünk, így nem tudunk előrébb lépni. Győzelmekkel lehet eltávolodni a veszélyzónától…
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2
ETO FC–Újpest FC 1–0
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1
Vasárnap játsszák
13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)